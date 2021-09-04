Бальтазар из фильма "Человек-амфибия" - уникальный актер Анатолий Смиранин

Есть такие актеры, появление которых на экране даже в небольшой роли подобно появлению на небосклоне кометы: единожды увидев - забыть невозможно. Нет зрителя увидевшего Бальтазара в фильме "Человек-амфибия" и не запомнившего его на всю жизнь. Образ, созданный Анатолием Смираниным навсегда врезается в память.
Яркой внешности и могучего таланта актер, стоял у самых истоков российского кинематографа, долгие годы дружил с Довженко. Его приглашали лучшие театры Москвы, но не сложилось...
Самое главное из биографии
Анатолий Дмитриевич родился в Одессе 23 декабря 1892 года, в семье моряка, капитана дальнего плавания. Про маму неизвестно ничего, кроме того, что она была черногоркой - эти женщины красивы и трудолюбивы. Вероятно от предков по линии матери Смиранин и унаследовал гордый профиль, бесстрашие и свободолюбивый характер.
Непоседливого, выносливого мальчика папа брал на корабль юнгой, и он избороздил все Средиземноморье. Ближе к 1909 году, отца перевели в Таганрог начальником торговых судов Азовского пароходства, семья переехала. Именно тут, в Таганроге, только что окончивший гимназию Анатолий попадает на театральные подмостки Таганрогского городского театра - его приглашают в антрепризу Нелли Шатлен. Это была любовь в с первого взгляда: Смиранин решил, что с подмостков не сойдет никогда.
Но серьезный, не признававший актёрства папа, сына "спас" - отправил на учебу в Одесский университет. И Анатолий стал студентом юридического факультета.
Папе юноша подчинился, но мечту свою не оставил, и после занятий в университете, бегал в актерскую школу знаменитой актрисы и режиссера Ольги Владимировны Рахмановой, где его заметили и пригласили в Черниговский театр. Анатолий, не задумываясь, бросил университет и уехал в Чернигов.
Не понятно, почему в скупой на факты биографии актера с 1912 по 1915 г.г., такое перечисление городов и театров, где он успел поработать: Ялта, Сухуми, Ростов-на-Дону, Краснодар, Уральск и Уфа, и ещё с десяток адресов. Может быть речь идёт о гастролях Черниговского театра, что маловероятно - слишком обширна география. Либо Смиранин вернулся в антрепризу. Так или иначе, десятки сцен провинциальных театров принимали юного артиста Анатолия, пока не началась Первая мировая война.
Смиранин ушел на фронт добровольцем и чуть не погиб - получил тяжелое ранение, был демобилизован и попал с фронта в Москву. Тут состоялось его знакомство с киностудией Ханжонкова и дружба с продюсером Ермольевым, пригласившим Анатолия сниматься в кино. Первыми партнерами Смиранина стали Вера Холодная, Рунич, Мозжухин.
Между лечением и съемками, Смиранин окончательно поселился в Одессе. Работал в театре драмы и на Одесской киностудии вплоть до 1929 года, исколесив с гастролями всю страну.
Его переманили в Ростовский драматический театр им.Горького, пообещав возможность ставить спектакли - Смиранин к тому времени уже был готов заняться режиссурой. Его приглашали главные московские театры, лучшие режиссеры: Тиров, Завадский, Любимов-Ланской.
Переезду в Москву помешало несчастье: тяжело заболела, а затем, в 1936 г., умерла трёхлетняя дочь Анатолия Дмитриевича. Тяжело переживая боль, Смиранин решает поменять все, и уезжает на Кавказ.
Актера с распростёртыми объятиями принимает Тбилисский русский драматический театр им.Грибоедова, где он и служит до своего последнего дня. Играет ведущие роли: Тартюф, Сирано, Тальборг, Свидригайлов, Кречинский и др., и ставит больше 20 спектаклей, входящих в основной репертуар.
Кто был первой женой Смиранина неизвестно, но он женился во второй раз на актрисе своего театра, красавице Елене Пирумовой.
В 1955 году родился сын - актер Анатолий Смиранин (II), а затем, в 1979 и внук - известный актер Анатолий Смиранин (III), но до его рождения дед, к сожалению, не дожил.
В 1946 г., Анатолию Дмитриевичу присвоено звание Народного артиста Грузинской СССР. В историю театрального искусства Грузии, имя Смиранина вписано золотыми буквами. Анатолий Дмитриевич умер 15 февраля 1971 г., в возрасте 79 лет.
Роли в кино
В фильмографии Смиранина всего 20 работ в кино - небольшие роли или эпизоды. Тем не менее, каждое появление фактурного, с необычной внешностью актера - яркое и запоминающееся.
Немое кино пропустим - совсем молодой Смиранин сыграл в 6 лентах, но эти фильмы не сохранились.
"Разлом" (1929 г.)
Драма о расколе в семье дворян на сломе эпох. Экранизация пьесы известного советского драматурга Бориса Лавренева.
Командир крейсера "Заря", и его дочь горячо принимают революцию, а муж дочери - нет. Он готовит подрыв крейсера, чтобы помешать его участию в Октябрьском восстании. Смиранин играет мужа дочери - фон Штаубе - заговорщика, жестокого и озлобленного на революцию белогвардейца.
"Сабухи" (1941 г.)
Историческая драма о жизни и творчестве Мирзы Фатали Ахундова - поэте, просветителе, создателе азербайджанского алфавита. Эпическая работа Бакинской киностудии. Смиранин играет Рокова - сослуживца Мирзы в канцелярии Главноуправляющего гражданской частью на Кавказе.
"Робинзон Крузо" (1946 г.)
Для своего времени - фильм прорыв в техническом плане - это первая отечественная полнометражная стереоскопическая картина. Юрий Любимов играет Пятницу, Павел Кадочников - Робинзона. Смиранин - отца Робинзона.
Отец в исполнении Смиранина - любящий, суровый, ни в коем случае не принимающий решения сына отправиться в далекое плаванье.
"Человек-амфибия" (1961 г.)
Сколько про этот шедевр не пиши - все равно будет мало. Фильм, который посмотрело рекордное количество зрителей - 65,4 млн! Почти год его не выпускали на экран, считая, что в ленте есть политическая подоплёка.
Когда Фурцева увидела картину, она сказала: "Ваш фильм – лучший подарок министерству финансов", и это была чистая правда: копии продали в десятки стран мира.
Герой Смиранина - индеец Бальтазар, роль, которую школьники, не разобравшись, принимали за главную - были уверены, что фильм именно про него, и играли во дворе в "пирата".
Сцена, где старый индеец, с пылающим факелом идет по морскому дну до сих пор вызывает восторг. Как и все подводные сцены. На создание этой картины был потрачен 1 млн руб - в три раза больше, чем выделялось на обычное кино.
Критики фильм ругали изо всех сил, пока он, в 1962 г., не получил престижную награду международного фестиваля в Триесте. Лента занимает 11-е место по посещаемости за всю историю советского кино.
"Игра без ничьей" (1966 г.)
Захватывающий шпионский детектив, который и сейчас смотрится с большим удовольствием - до самого последнего кадра невозможно предположить кто же засланный агент.
Смиранин в роли профессора Бернара - руководителя группы археологов. Под прикрытием группы через границу преходит шпион. Его хватают, допрашивают. Шпион заявляет, что он - заблудившийся археолог из группы Бернара. Шпиона отпускают, чтобы проследить к кому он идет.
Это был последний фильм удивительного актера Анатолия Дмитриевича Смиранина, положившего начало актерской династии, теперь его любимое дело продолжают сын и внук. А нам, остаётся его великолепный Бальтазар - гордый старик индеец, восстановивший справедливость ножом своих предков: "Полиция? Приезжайте. Я убил человека..."
Источник:
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