Бальтазар из фильма "Человек-амфибия" - уникальный актер Анатолий Смиранин





Яркой внешности и могучего таланта актер, стоял у самых истоков российского кинематографа, долгие годы дружил с Довженко. Его приглашали лучшие театры Москвы, но не сложилось...





Самое главное из биографии

Анатолий Дмитриевич родился в Одессе 23 декабря 1892 года, в семье моряка, капитана дальнего плавания. Про маму неизвестно ничего, кроме того, что она была черногоркой - эти женщины красивы и трудолюбивы. Вероятно от предков по линии матери Смиранин и унаследовал гордый профиль, бесстрашие и свободолюбивый характер.

Непоседливого, выносливого мальчика папа брал на корабль юнгой, и он избороздил все Средиземноморье. Ближе к 1909 году, отца перевели в Таганрог начальником торговых судов Азовского пароходства, семья переехала. Именно тут, в Таганроге, только что окончивший гимназию Анатолий попадает на театральные подмостки Таганрогского городского театра - его приглашают в антрепризу Нелли Шатлен. Это была любовь в с первого взгляда: Смиранин решил, что с подмостков не сойдет никогда.

Но серьезный, не признававший актёрства папа, сына "спас" - отправил на учебу в Одесский университет. И Анатолий стал студентом юридического факультета.