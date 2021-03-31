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Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге

Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге (5 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 07:45
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дорога   машина   мигрант   мусульманство   намаз   санкт-петербург   
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Камеры зафиксировали, как мужчина остановил машину на обочине проезжей части и стал молиться.

Источник:

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Метки: видео   дорога   машина   мигрант   мусульманство   намаз   санкт-петербург   
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8k
Vlad 24 минуты назад
Я согласен, надо пресекать такие действия. Сначала палец укусят, потом руку по локоть отхватят. Почувствуют слабинку и понеслось будут всю улицу перегораживать. Нее я не против мусульман, у себя дома можете делать все что хотите. Но в чужой монастырь как известно...
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4k
livaneth 4 минуты назад
Израиль!
Город со смешанным неселением!
Религиозных мусульман здесь 50%
И никто на улице коврик не раскладывает!
Правоверные зарание знают, когда им нужно отложить в стороны все свои дела и молиться. Часы у них на руках есть. Планируют свой день так, чтобы в нужное время оказаться либо дома либо на работе либо в мечети.
Форс-мажор иногда бывает. Тогда находят глухой уголок, чтоб никто не видел, и там тихонечко...
Потому, что молитва - это между мусульманином и Аллахом. Зрители - люди не нужны. А зрители - гяуры тем более.
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8k
Шурум-бурум 6 минут назад
только дураки верят... только сумасшедшие дураки служат!
это касается любой религии!
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7k
Кенвуд 9 минут назад
Отправить его со своими традициями в свою вонючую среднюю азию. Нам их азия с их намазами, помазами, размазами... нах не нужна.
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−28
MC 10 минут назад
Он специально, это провоцировал. Теперь, он как бы пострадавший от неверных во имя аллаха. Это такой "мимишный" вариант))) Но, это ненадолго! Сегодня он на коврике стоит на коленях, а завтра с поясом шахида по метрополитену бегать будет. Однозначно всех депортировать!
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21k
Батончик с маком 22 минуты назад
Щас чуркабесы вонищу поднимут и начнут требовать побольше мечетей, а то им уже молиться негде.
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12k
Андрей Дядя Полчаса назад
заставь дурака богу молиться- весь лоб расшибет
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13
Дмитрий Кочегаров Полчаса назад
Чемодан, вокщал , Узбекистан, намаз на проезжей части.
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26k
Aqueronte 39 минут назад
Мракобес.
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5k
кот базилий 42 минуты назад
Дикари - молятся на дороге, баранов режут во дворах.Домой им надо ехать, они тут нах. не нужны.
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