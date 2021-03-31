Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге

Правоверный мусульманин должен молиться пять раз в день, а правильный мусульманский намаз включает в себя не только проговаривание молитвенных фраз, но и совершение определенных действий. Поэтому вознести хвалу Пророку на ходу не получится.

И если в традиционно мусульманских странах вид молящегося человека на улице никого не смутит, в России это зрелище все еще выглядит необычно. А уж если правоверный при этом творит намаз на проезжей части - и подавно.