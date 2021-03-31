Мигрант в Петербурге нарвался на штраф за намаз на дороге

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Камеры зафиксировали, как мужчина остановил машину на обочине проезжей части и стал молиться.
Правоверный мусульманин должен молиться пять раз в день, а правильный мусульманский намаз включает в себя не только проговаривание молитвенных фраз, но и совершение определенных действий. Поэтому вознести хвалу Пророку на ходу не получится.
И если в традиционно мусульманских странах вид молящегося человека на улице никого не смутит, в России это зрелище все еще выглядит необычно. А уж если правоверный при этом творит намаз на проезжей части - и подавно.
И если в традиционно мусульманских странах вид молящегося человека на улице никого не смутит, в России это зрелище все еще выглядит необычно. А уж если правоверный при этом творит намаз на проезжей части - и подавно.
Несколько дней назад в Санкт-Петербурге очевидцы заметили мужчину, стоявшего в характерной позе молящегося у обочины дороги. Рядом с ним было припарковано авто с включенной аварийкой.
После того, как видео появилось в соцсетях, полиция северной столицы оперативно установила личность молящегося. Стражи порядка нашли и доставили мусульманина в отдел, пояснив, что мужчина - мигрант из Средней Азии, а его поведение (безосновательная остановка на проезжей части) могло спровоцировать ДТП и серьезные последствия как для самого молящегося, так и других участников движения. В отношении нарушителя составлен протокол по ст. 12.29 КоАП РФ - ИФ. Кроме прочего, полицейские проверят товарища на предмет соблюдения миграционного законодательства РФ и законность владения машиной.
А вот в соцсетях, обсудив эти действия полиции, во мнениях разделились. Некоторые пользователи считают, что молящийся никому не мешал - дескать, как может помешать стоящая на обочине с включенными аварийными огнями машина?
Другие резонно отвечали, что всему свое место. Для намаза можно было найти более подходящие условия, даже если пришел его час. И ровно такую же реакцию вызовет христианин, которому вздумается помолиться на проезжей части, потому что дорога - это, прежде всего, место для движения авто, и любая помеха на проезжей части может стать серьезной причиной для аварии. Но убедили ли разумные комментаторы своих оппонентов, неизвестно.
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Город со смешанным неселением!
Религиозных мусульман здесь 50%
И никто на улице коврик не раскладывает!
Правоверные зарание знают, когда им нужно отложить в стороны все свои дела и молиться. Часы у них на руках есть. Планируют свой день так, чтобы в нужное время оказаться либо дома либо на работе либо в мечети.
Форс-мажор иногда бывает. Тогда находят глухой уголок, чтоб никто не видел, и там тихонечко...
Потому, что молитва - это между мусульманином и Аллахом. Зрители - люди не нужны. А зрители - гяуры тем более.
это касается любой религии!