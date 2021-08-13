Жители Мурино сами уложили разрушенную рабочими плитку на месте возможного фуд-молла

Пешеходная зона на бульваре Менделеева в Мурино манит строителей с 2019 года. Лакомый кусочек не дает покоя тем, кто хотел бы монетизировать эту землю. Сначала ею владела компания «Мавис», владельцы которой планировали возвести на месте бульвара кафе с шавермой, но они успели поставить лишь забор. После стихийных митингов жителей владельцы "Мависа" просто избавились от земли, продав ее компании "Рента Инвест". Ее хозяева имеют наполеоновские планы и расчитывают построить тут уже целый фуд-молл с большим количеством торговых мест и заведениями общепита.