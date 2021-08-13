Жители Мурино сами уложили разрушенную рабочими плитку на месте возможного фуд-молла

688
5
1
В Мурино не хотят строительство очередного магазина на месте бульвара. Жители Ленинградской области протестуют и пытаются добиться от властей справедливости, а пока собственными силами возвращают городу первоначальный облик.
Пешеходная зона на бульваре Менделеева в Мурино манит строителей с 2019 года. Лакомый кусочек не дает покоя тем, кто хотел бы монетизировать эту землю. Сначала ею владела компания «Мавис», владельцы которой планировали возвести на месте бульвара кафе с шавермой, но они успели поставить лишь забор. После стихийных митингов жителей владельцы "Мависа" просто избавились от земли, продав ее компании "Рента Инвест". Ее хозяева имеют наполеоновские планы и расчитывают построить тут уже целый фуд-молл с большим количеством торговых мест и заведениями общепита.
Администрации Муринского городского поселения считает все строительные работы незаконными. Глава администрации Алексей Белов еще 2 августа распорядился отозвать разрешение на строительство в этом месте, а когда 11 августа рабочие стали разбирать брусчатку бульвара, муринцы вышли на стихийный митинг.
А вечером, когда рабочие разошлись, местные жители убрали вагончик строителей и самостоятельно стали укладывать назад демонтированную брусчатку.
Владелец земли, несмотря ни на что, сдаваться не намерен. Арбитражный суд вынес решение в его пользу, а потому он уверен в своем праве строить все, что захочет на купленной земле. Насколько жителям Мурино хватит терпения и мужества, чтобы отстоять бульвар, покажет время.
Источник:
Ссылки по теме:
- В московском парке активистка с арбалетом забаррикадировалась на дереве и отказалась спускаться
- Российский телеведущий опростоволосился, задав инженеру ЦАГИ вопрос о сверхзвуковом самолете
- Активисты из Тбилиси добились отмены ЛГБТ-марша
- История одного вечера: таджик проехал на красный, затеял драку, получил "люлей" и лишился авто
- "Все - на улицу": администратор питерского кафе выгнал протестующих прямо в руки ОМОНа
31
Понравилось31
Новости партнёров
Держитесь, не здавайтесь! Хапуг и барыг в зад!!!!
Да, Мавис, вы сделали "шикарную" рекламу для себя. Надеюсь люди задумаются, прежде чем ваши коробки покупать.