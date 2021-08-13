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Жители Мурино сами уложили разрушенную рабочими плитку на месте возможного фуд-молла

Жители Мурино сами уложили разрушенную рабочими плитку на месте возможного фуд-молла (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2021 08:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Брусчатка   Ленинградская область   Мурино   бульвар   видео   протест   
688
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В Мурино не хотят строительство очередного магазина на месте бульвара. Жители Ленинградской области протестуют и пытаются добиться от властей справедливости, а пока собственными силами возвращают городу первоначальный облик.

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Метки: Брусчатка   Ленинградская область   Мурино   бульвар   видео   протест   
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12  комментариев
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2k
Anatoly Shestakov 46 минут назад
В Сочи был случай. Здесь жители более кровожадные. Сильно скандалить не стали. Собственник земли не внял просьбам жильцов. Построил. На самом финише постройку сожгли.
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17k
sanchesS80 5 минут назад
То они все ларьки сносят под предлогом борьбы за благоустройство города и хороший внешний вид, то они их опять строят. Бабло походу правит всем.
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1k
Moon24 15 минут назад
Одни торгаши кругом . Остальное в разрухе
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5k
Горец Ю 19 минут назад
Щас начнется- рабочие места, благоустройство заброшки...
Держитесь, не здавайтесь! Хапуг и барыг в зад!!!!
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778
Fiverknot Полчаса назад
Маразматик кто купил эту землю. Это единственная более-менее широкий тротуар по которому пешеходы могут пройти от метро вглубь района. Если его застроить, людской поток, идущий в будни к метро, и от метро просто нахрен эти палатки снесёт. А Мавис идиоты, думаюшие только о себе. Удивительно как чиновники не сделали отчуждение этой территории в пользу города, ведь это реально основная дорожная артерия для пешеходов, чтобы попасть в Мурино от метро.
Да, Мавис, вы сделали "шикарную" рекламу для себя. Надеюсь люди задумаются, прежде чем ваши коробки покупать.
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129
Alexandr Fiverknot Минуту назад
Он просто сделает проходы мимо торговых зон и получит за копейки место проходимое больше чем Невский, с соответствующими продажами. С точки зрения коммерции - мыслит абсолютно верно. А народная ненависть - это фигня. Вон ларьков с арбузами и тд, незаконных, куча. Вроде все против - а постоянно покупают.
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146
Olvin Dane Полчаса назад
Даже если пострят, можно развернуть массовую антирекламу и бойкотировать эту чебуречную, чтобы прибыли она не приносила никому и никогда.
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916
Алксандр Шевченко 36 минут назад
Мне вот больше интересно какой Едирас, продал бульвар, за какую цену и на каком основании. Это ведь городская собственность. Кто согласовывал строительство , какой архнадзор это утверлил.
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