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Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги

Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги (4 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 15:25
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дачники   дорога   мэрия   оренбург   ремонт   
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Дачники устали жаловаться властям и ждать обещанной помощи. Не стали они записывать и видеообращение Ангеле Меркель, а просто объявили о сборе средств и за несколько выходных справились с проблемой.

Оренбургские дачники отремонтировали дорогу на улице Автодромной, что соединяет Загородное шоссе с поселком Ростошинские пруды и дачными массивами Ростоши. Местные жители уже несколько лет просят чиновников обратить внимание на аварийную дорогу, которая превратилась в препятствие - ее приходиться объезжать по полям и обочинам.

В мае дачники создали петицию, 17 августа губернатору Денису Паслеру во время "Прямой линии" садоводы задали вопрос о ремонте дороги. Его переадресовали главе областного Минстроя Александру Полухину, который заявил, что проект по починке не прошел государственную экспертизу. Местные власти планировали сэкономить, а "наверху" сказали, что нужен капитальный ремонт. То есть все дорожное полотно на протяжении 4-х километров нужно перекладывать заново. Денег на это, разумеется, нет. Но будут, пообещали в мэрии. Правда, не раньше, чем через год.

Услышав такой ответ, у садоводов лопнуло терпение и они через соцсети собрали пожертвования, вложились сами, приобрели асфальт, арендовали погрузчик, скооперировались и устроили "субботник", на котором хоть немного, но привели дорогу в порядок.

«Нам свои машины жалко. Как-то не охота потом вкладываться в свой автомобиль. Вопрос был у всех на слуху, так мы все и организовались. А власти специально время тянут, а потом деньги себе в карман. И планировать, наверное, надо было. Мы вот запланировали и сделали. Их очередь подойдет и они сделают. Сколько нам можно ждать, мы все машины раздолбили. Не местного же правительства ждать, толку от него никакого», - поделился один из садоводов.

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Метки: видео   дачники   дорога   мэрия   оренбург   ремонт   
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16  комментариев
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8k
antonium 2 часа назад
Сейчас их всех вычислят и оштрафуют за самоуправство. Государство конкурентов не любит.
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−175
Петр Давыдов 14 минут назад
Экстремисты! Террористы! Всех пересажать!
Еще не известно сколько они нормативов нарушили! Беспредел!
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3k
Dmitrii Ivanov 15 минут назад
Давно уже пора приравнять самоорганизацию населения без участия представителей партии власти к экстремизму, а участников назначить инагентами.
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956
Алксандр Шевченко 39 минут назад
Экстремизм чистой воды, расшатывают скрепы.
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1k
Андрей Манахов 54 минуты назад
[мат] им.
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259
Сигизмунд Лазаревич 56 минут назад
как минимум штраф, как максимум срок..
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50k
parallax Час назад
Браво!
Теперь чиновник может отчитаться о ремонте и положить денюжку себе в карман.
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3k
Иван Час назад
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287
Fisher1979 Час назад
За место того что-бы идти на выборы и голосовать за тех кто будет ремонтировать дороги, потокаете ещё и делаете работу за тех кто обязан это делать.
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7k
кот базилий 2 часа назад
Скоро уголовное дело заведут за самоуправство, ждемс.
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−4
Bio 2 часа назад
Ну так нахера им москва нужна, которая сосет из их регионов ресурсы а держит в полной жопе и тотальной нищите? очевидно что лучшим решением будет вернуться в казахстан, чьей территорией эта область и является.
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3k
Андрина 2 часа назад
Ну все,пусть ждут штрафов.
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9k
Andrey 2 часа назад
Не, в этой стране это не катит:
"Житель Николаевска-на-Амуре решил своими силами отремонтировать часть одной из центральных улиц города Луначарского а именно убрать образовавшуюся яму. Для этого он привез строительный мусор, битый кирпич и щебень и засыпал яму. Уже через два дня к нему пожаловали специалисты районной администрации, которые усмотрели в действиях горожанина нарушение. По мнению чиновников, мужчина не яму устранил, а устроил несанкционированную свалку.
Инициатива неравнодушного горожанина будет наказана. Ему грозит административный штраф до 4 тысяч рублей, а также он обязан устранить несанкционированную свалку, то есть выкопать яму на дороге."
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935
Тритий 2 часа назад
Великий поступок нищего народа в богатой стране !!! Ура !!!
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