Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги

Дачники устали жаловаться властям и ждать обещанной помощи. Не стали они записывать и видеообращение Ангеле Меркель, а просто объявили о сборе средств и за несколько выходных справились с проблемой.
Оренбургские дачники отремонтировали дорогу на улице Автодромной, что соединяет Загородное шоссе с поселком Ростошинские пруды и дачными массивами Ростоши. Местные жители уже несколько лет просят чиновников обратить внимание на аварийную дорогу, которая превратилась в препятствие - ее приходиться объезжать по полям и обочинам.
В мае дачники создали петицию, 17 августа губернатору Денису Паслеру во время "Прямой линии" садоводы задали вопрос о ремонте дороги. Его переадресовали главе областного Минстроя Александру Полухину, который заявил, что проект по починке не прошел государственную экспертизу. Местные власти планировали сэкономить, а "наверху" сказали, что нужен капитальный ремонт. То есть все дорожное полотно на протяжении 4-х километров нужно перекладывать заново. Денег на это, разумеется, нет. Но будут, пообещали в мэрии. Правда, не раньше, чем через год.
Услышав такой ответ, у садоводов лопнуло терпение и они через соцсети собрали пожертвования, вложились сами, приобрели асфальт, арендовали погрузчик, скооперировались и устроили "субботник", на котором хоть немного, но привели дорогу в порядок.
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«Нам свои машины жалко. Как-то не охота потом вкладываться в свой автомобиль. Вопрос был у всех на слуху, так мы все и организовались. А власти специально время тянут, а потом деньги себе в карман. И планировать, наверное, надо было. Мы вот запланировали и сделали. Их очередь подойдет и они сделают. Сколько нам можно ждать, мы все машины раздолбили. Не местного же правительства ждать, толку от него никакого», - поделился один из садоводов.
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Еще не известно сколько они нормативов нарушили! Беспредел!
Теперь чиновник может отчитаться о ремонте и положить денюжку себе в карман.
"Житель Николаевска-на-Амуре решил своими силами отремонтировать часть одной из центральных улиц города Луначарского а именно убрать образовавшуюся яму. Для этого он привез строительный мусор, битый кирпич и щебень и засыпал яму. Уже через два дня к нему пожаловали специалисты районной администрации, которые усмотрели в действиях горожанина нарушение. По мнению чиновников, мужчина не яму устранил, а устроил несанкционированную свалку.
Инициатива неравнодушного горожанина будет наказана. Ему грозит административный штраф до 4 тысяч рублей, а также он обязан устранить несанкционированную свалку, то есть выкопать яму на дороге."