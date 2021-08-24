Жители Оренбурга самостоятельно отремонтировали аварийный участок дороги

«Нам свои машины жалко. Как-то не охота потом вкладываться в свой автомобиль. Вопрос был у всех на слуху, так мы все и организовались. А власти специально время тянут, а потом деньги себе в карман. И планировать, наверное, надо было. Мы вот запланировали и сделали. Их очередь подойдет и они сделают. Сколько нам можно ждать, мы все машины раздолбили. Не местного же правительства ждать, толку от него никакого», - поделился один из садоводов.