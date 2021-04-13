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Чиновники из Ленобласти похвастались дорогой, которую отремонтировали местные жители

Чиновники из Ленобласти похвастались дорогой, которую отремонтировали местные жители (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Грейдер   Ленобласть   видео   дорога   конфуз   местные жители   ремонт   чиновники   
2204
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1

Неловко получилось.

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Метки: Грейдер   Ленобласть   видео   дорога   конфуз   местные жители   ремонт   чиновники   
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13  комментариев
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31k
Alex 2 часа назад
Вот гнида
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7k
Дмитрий Данилов 11 минут назад
Так жителям СНТ не в интернете надо писать, а в прокуратуру, инсценировать прокурорскую проверку, кто и как поддерживал дорогу и где статья расхода, на грейдер? Раз они в субботу грейдировали ее
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1k
GUSAR 36 минут назад
Он как любой Российский чиновник.

Ссылка youtu.be
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9k
Голос Вселенной 43 минуты назад
Ссылка youtu.be
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3k
VL 54 минуты назад
Вежливо назвали лгунишкой. Ага. А по мне он ган.д.он и пид.ор.
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7k
Акакий VL Полчаса назад
золотой резерв) только лучшие становятся чиновниками!
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5k
Echo Час назад
Хорошо что не сказал : А здесь мы понатыкаем камер
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Ну и гнида....
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588
KevinSmith 2 часа назад
У Алексея Витальевича ряха как футбольный мяч. А уж говорит /трындит-то как складно, как по писаному
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21k
Батончик с маком 2 часа назад
Значит все акты,сметы, договора в порядке. Местные жители довольны, чинуши сыты..... И только бригада чуркабесов осталась без шабашки, потому что долго торговались за размер отката чинушам.
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1k
GUSAR Батончик с маком 18 минут назад
Что за }{уйню ты несёшь?!
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45k
Нанук Паналык 2 часа назад
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Небось и премию СЕБЕ выписали
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