Заместитель главы по строительству и ЖКХ Всеволожского района Ленобласти Алексей Кондрашин записал видео, в котором похвастался отремонтированной дорогой в массив "Блудное". И все бы ничего, если бы работы по грейдированию дороги действительно выполнила администрация.





В ролике Алексей Кондрашин говорит, что грунтовку выровняли в прошедшую субботу и оценил выполненную работу на "хорошо". Но оказалось, что дорогу ровняли еще в пятницу, а грейдер заказывали местные жители на собственные деньги, так как не дождались помощи от администрации.