Неловко получилось.
Заместитель главы по строительству и ЖКХ Всеволожского района Ленобласти Алексей Кондрашин записал видео, в котором похвастался отремонтированной дорогой в массив "Блудное". И все бы ничего, если бы работы по грейдированию дороги действительно выполнила администрация.
В ролике Алексей Кондрашин говорит, что грунтовку выровняли в прошедшую субботу и оценил выполненную работу на "хорошо". Но оказалось, что дорогу ровняли еще в пятницу, а грейдер заказывали местные жители на собственные деньги, так как не дождались помощи от администрации.
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За грейдер платили жители СНТ "Родничковое", и у них есть чеки и скриншоты переписки с подрядчиком. Но кого это волнует? Реакции от чиновника, конечно же, никакой не последовало.
Но есть риторический вопрос: а куда делись те деньги на зимнее и летнее содержание дороги, о которых говорит в своем ролике чиновник?
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