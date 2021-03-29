Теперь действия летчика будут проверять в прокуратуре. Вот и делай людям "добро"...
В Сети появилось видео, как спортивный самолет, похожий на "Летучую лисицу" ("Aэропракт А-22"), пролетает буквально в нескольких метрах от поверхности Обского водохранилища в Новосибирске. И пилот делал это не спроста, а скорее всего, из гуманизма, или нелюбви к рыбакам, которые в субботу сотнями вывалили на лед Новосибирского "моря".
«Спортивный самолет пронесся над головами рыбаков примерно в двух метрах. И видно было, что всё было сделано намеренно, видимо, чтобы напугать людей. Летел и махал крыльями, чуть ли не касаясь льда. Примерное количество рыбаков было около 300 человек. Неужели это в правилах авиации? И что было бы, если бы данный самолет рухнул на головы рыбаков», - рассказал один из недовольных очевидцев.
Инцидент произошел недалеко от села Ленинское
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Выяснилось, что самолет относится к аэродрому Мочище. Его директор Александр Осокин попросил выслать ему видео инцидента, и пообещал "жестко разобраться с этим". Пилотом "Летучей лисицы" заинтересовалась и транспортная прокуратура Новосибирска. Там также пообещали провести проверку и дать оценку действиям пилота.
Кстати, никто не устраивал проверки, когда в Финском заливе целый ледоход гонял рыбаков, хотя жалобы от них тоже были.
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Директора тоже не мешало бы пинком под зад, с волчьим билетом, если такое допускает.