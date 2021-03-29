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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 348 постов • 220 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 
В Новосибирске пилот спортивного самолета намеренно пугал любителей зимней рыбалки

В Новосибирске пилот спортивного самолета намеренно пугал любителей зимней рыбалки (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 марта 2021 14:12
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Обское водохранилище   видео   зимняя рыбалка   прокуратура   самолет   
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Теперь действия летчика будут проверять в прокуратуре. Вот и делай людям "добро"...

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Метки: Обское водохранилище   видео   зимняя рыбалка   прокуратура   самолет   
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315
saturn Час назад
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5k
кот базилий 16 минут назад
Прокурор развлекался - строго накажут.
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619
Миша 20 минут назад
Надо было ледобурами придурка забросать.
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7k
Danil Sochin Полчаса назад
Шутник, что ли
?
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1k
kotkot 37 минут назад
Тупой идиот... Там некоторые с детьми были.. Не дай Бог зацепил бы...
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4k
shyrik 44 минуты назад
Это называется - Воздушное хулиганство! Лицензию пилота навсегда аннулировать и срок не мешало бы накинуть, с огромным штрафом. Из-за таких вот козлов, все аэроклубы задушили и продолжают "удавку затягивать"...
Директора тоже не мешало бы пинком под зад, с волчьим билетом, если такое допускает.
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15k
sanchesS80 48 минут назад
Да лётное свидетельство отобрать пожизненно. С пометкой в медицинской карте "идиот клинический"
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197
Племянник Путина 54 минуты назад
Да баба там за штурвалом. Мужа высматривала.
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20k
Мерзавец... Час назад
Этих долбоящеров не пугать, бомбить и топить надо!
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1k
Лёха Час назад
Совсем любители техники охренели...
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