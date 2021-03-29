В Сети появилось видео, как спортивный самолет, похожий на "Летучую лисицу" ("Aэропракт А-22"), пролетает буквально в нескольких метрах от поверхности Обского водохранилища в Новосибирске. И пилот делал это не спроста, а скорее всего, из гуманизма, или нелюбви к рыбакам, которые в субботу сотнями вывалили на лед Новосибирского "моря".





«Спортивный самолет пронесся над головами рыбаков примерно в двух метрах. И видно было, что всё было сделано намеренно, видимо, чтобы напугать людей. Летел и махал крыльями, чуть ли не касаясь льда. Примерное количество рыбаков было около 300 человек. Неужели это в правилах авиации? И что было бы, если бы данный самолет рухнул на головы рыбаков», - рассказал один из недовольных очевидцев.