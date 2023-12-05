В Москве при сносе здания огромная стена рухнула на проезжую часть

В Марьиной Роще при сносе здания огромная кирпичная стена сорвалась с седьмого этажа и рухнула на тротуар и дорогу, едва не похоронив под собой проезжающий мимо автомобиль.

Известно, что рабочие сносят седьмой корпус Российского университета транспорта (МИИТ) в Минаевском переулке. Плановый снос, который прошёл не по плану, Стройкомплекс Москвы одобрил ещё 23 ноября, выдав разрешение на строительство на этом месте физкультурно-оздоровительного комплекса.