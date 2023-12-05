FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 996 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В Москве при сносе здания огромная стена рухнула на проезжую часть

В Москве при сносе здания огромная стена рухнула на проезжую часть

Автор:
05 декабря 2023 19:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   Прокуратура   дорога   снос здания   стена   фасад   
856
1
3

К счастью, никто не пострадал. Но у прокуратуры к организаторам работ появились неприятные вопросы.

В Марьиной Роще при сносе здания огромная кирпичная стена сорвалась с седьмого этажа и рухнула на тротуар и дорогу, едва не похоронив под собой проезжающий мимо автомобиль.


Известно, что рабочие сносят седьмой корпус Российского университета транспорта (МИИТ) в Минаевском переулке. Плановый снос, который прошёл не по плану, Стройкомплекс Москвы одобрил ещё 23 ноября, выдав разрешение на строительство на этом месте физкультурно-оздоровительного комплекса.

Сообщается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже отреагировала на инцидент и инициировала проверку. В ведомстве по её итогам обещают принять меры прокурорского реагирования.


"По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства при проведении указанных работ." — сообщили в прокуратуре.

Известно, что из-за падения обломков на проезжую часть была парализована работа трамваев. Сейчас рабочие расчищают дорогу от обломков рухнувшей стены.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Москва   Прокуратура   дорога   снос здания   стена   фасад   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Николай 17 минут назад
Чё-то вообще не профессионально. Зато крепость цемента можно оценить)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

187063



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Зловещие мертвецы 3. Армия тьмы": кадры со съемок и 17 интересных...
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Немного московского предновогоднего оформления
Немного московского предновогоднего оформления
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Режим извлечения

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Прикол#кино#ДТП#забавно#США#подборка#трейлер
#животные#автомир#в мире#факты#фильм#авто аварии#позитив#Россия#собака#пешехода сбили
#машина#интересно#люди#интересное#аварии#Автовсячина#история#улыбнуло#конфликт#Ynews
Так выглядит история с налетом современности Так выглядит история с налетом современности В Красногорске рухнул строительный кран во время демонтажа задания В Красногорске рухнул строительный кран во время демонтажа задания На Ладожском озере опрокинулась баржа На Ладожском озере опрокинулась баржа Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска Илон, что с лицом? В Москве посетители форума о фейках смогли примерить образ Маска В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени В Москве мужик и его друг-мигрант поймали школьников и поставили их на колени Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде Вертолёт рухнул на автодорогу в Мадриде

На что жалуетесь?

Вернуться