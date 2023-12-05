В Москве при сносе здания огромная стена рухнула на проезжую часть

К счастью, никто не пострадал. Но у прокуратуры к организаторам работ появились неприятные вопросы.
В Марьиной Роще при сносе здания огромная кирпичная стена сорвалась с седьмого этажа и рухнула на тротуар и дорогу, едва не похоронив под собой проезжающий мимо автомобиль.
Известно, что рабочие сносят седьмой корпус Российского университета транспорта (МИИТ) в Минаевском переулке. Плановый снос, который прошёл не по плану, Стройкомплекс Москвы одобрил ещё 23 ноября, выдав разрешение на строительство на этом месте физкультурно-оздоровительного комплекса.
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Сообщается, что Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже отреагировала на инцидент и инициировала проверку. В ведомстве по её итогам обещают принять меры прокурорского реагирования.
"По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований градостроительного законодательства при проведении указанных работ." — сообщили в прокуратуре.
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Известно, что из-за падения обломков на проезжую часть была парализована работа трамваев. Сейчас рабочие расчищают дорогу от обломков рухнувшей стены.
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