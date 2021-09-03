Его жизнь была – коротка. Его трагичная гибель – загадочна. Его посмертная слава – оглушительна

FISHKINET
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото) Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4... Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на... Ну, здравствуй, осенняя хандра Ну, здравствуй, осенняя хандра "Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на церемонии награждения удивила Мишустина "Вирус бескультурья опаснее коронавируса": Мария Шукшина на... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Интересные факты из жизни Евгения Леонова Интересные факты из жизни Евгения Леонова В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин В Китае запретили показывать по телевизору женоподобных мужчин Весёлые картинки. Часть 5 Весёлые картинки. Часть 5 16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто 16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и... 10 интересных фактов о фильме «Проект А» 10 интересных фактов о фильме «Проект А» «Камера! Мотор! Начали!» «Камера! Мотор! Начали!» В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию В США мужчина натирал беконом дом мусульман и попал в полицию С этим козлом точно что-то не так С этим козлом точно что-то не так В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку Шуфутинов день, или всероссийская истерия и костры рябин Шуфутинов день, или всероссийская истерия и костры рябин Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Хелависа, ведьма от музыки Хелависа, ведьма от музыки 15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне 15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира
Его жизнь была – коротка. Его трагичная гибель – загадочна. Его посмертная слава – оглушительна

Его жизнь была – коротка. Его трагичная гибель – загадочна. Его посмертная слава – оглушительна (23 фото)

Автор:
03 сентября 2021 15:09
Метки: искусство   народ   родина   традиции   
884
23
Художник Константин Васильев. 3 сентября 2021 ему бы исполнилось 79 лет. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный творец. В 34 года. Это – о нем. Безвестный художник-оформитель, холостяк, нищеброд, отверженный - при жизни, и обожаемый массами и властью русский Живописец – сразу же после нее…
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: искусство   народ   родина   традиции   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
57k
Нанук Паналык 3 часа назад
Сильные вещи делал!Вечная память...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Sasa Полминуты назад
Кто знает, что написано в низу картины на свитке у Человека с филином?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Ваня 16 минут назад
светлая ему память... сильный художник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
crownanniversury 19 минут назад
А теперь спекулируют на его имени и работах.. Как всегда, при жизни не нужен был, а теперь оценили!..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Albert GER 40 минут назад
Откуда в 70ые русский фашизм???
Автор притормози кастрюльку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
onebibis 2 часа назад
Хорошо помню его картины, был на его выставке на м. Щелковская отстояв огромную очередь. Это было давно. Снимал его картины на чёрно-белую плёнку (смартфонов тогда не было). Картины действительно потрясающие.
Но по различию тем и стилей было видно, что Костя искал свой стиль и вроде как уже нащупал его.
Наверно картина "Старец с орлом" и была началом его характерного творчества, было видно как он шёл к этому своему индивидуальному стилю и мазку. Но не судьба, погиб на самом пике творческого развития. Моя любимые его картины "Свеча" и "Жница". Взял эти картинки из Интернета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Мишкин 3 часа назад
Многие его картины видел и восхищался, но про самого ХУДОЖНИКА ничего не знал! Константин Васильев. Запомню на всю жизнь!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi Угнать за 30 секунд. Грабёж китайского фирменного магазина Xiaomi Показалось: статуя Святой Марии Показалось: статуя Святой Марии Слишком реалистично: художник создает потрясающие оптические иллюзии Слишком реалистично: художник создает потрясающие оптические иллюзии Расписные дома: красивая польская традиция, сохранившаяся до наших дней Расписные дома: красивая польская традиция, сохранившаяся до наших дней Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро» Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро» Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана Шамсия Хассани - первая граффитистка Афганистана
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15421



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
5
229
Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
1
451
Казахский «Союз ветеранов» пообещал «положить в степи» депутатов российской Госдумы
Набирающие популярность
Детские страхи миллениалов
0
27
Детские страхи миллениалов
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там постояльцами сюрпризов
0
29
Элитный спецназ «Талибана*» зачистил аэропорт Кабула от, возможно, забытых там...
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Двойник Путина рассказал, как зарабатывает по 20 тысяч в минуту (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#кино#СССР#фотографии#картинки#приколы#в мире#комментарии
#Юмор#подборка#прикол#интересное#ynews#актеры#новости#сатира#полиция#сарказм
#интересно#животные#история#сша#Разное#забавно#Россия#природа#истории#фильм

На что жалуетесь?

Вернуться