Его жизнь была – коротка. Его трагичная гибель – загадочна. Его посмертная слава – оглушительна

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Художник Константин Васильев. 3 сентября 2021 ему бы исполнилось 79 лет. Кто кончил жизнь трагически, тот истинный творец. В 34 года. Это – о нем. Безвестный художник-оформитель, холостяк, нищеброд, отверженный - при жизни, и обожаемый массами и властью русский Живописец – сразу же после нее…
Середина семидесятых годов в СССР. Идеологические гайки закручиваются все жестче. Его не принимали в Союз Художников. Истекая слюной от зависти к таланту, маститые члены-академики отборочный комиссий региональных и всесоюзных художественных выставок, потупив глаза, бормотали: китч, лубок, примитив, – отказать. Помня четкое мнение куратора от компетентных органов: диссидент, неформал, наци, шовинист.
Для такого мнения, как приговорил незабвенный герой кинокомедии, достаточно одной картины. И одного автопортрета.
Для такого мнения, как приговорил незабвенный герой кинокомедии, достаточно одной картины. И одного автопортрета.
Все не так однозначно. Унизившись и преклонившись штампованием портретов знатных хлеборобов и партийных боссов, он мог бы еще при жизни встать наравне с троицей «Глазунов-Шилов-Сафронов». Но он не смог. Это была не его судьба, не его выбор. Гибель с другом под колесами электрички на железнодорожном переходе. Что это? Пьяная трагическая случайность. Двойное самоубийство. Друг хотел удержать, но не смог… Эта загадка останется в вечности.
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Константин Васильев родился 3 сентября 1942 года в Майкопе во время немецкой оккупации города. С 1949 жил в поселке Васильево под Казанью. Если взять карту Татарстана, то можно легко найти поселок Васильево на левом берегу Волги, примерно в тридцати километрах от Казани, напротив устья Свияги.
От своих сверстников маленький Костя отличался тем, что не интересовался игрушками, мало бегал с другими ребятишками, но всегда возился с красками, карандашом и бумагой. Отец часто брал его на рыбалку, на охоту, где Костя рисовал реку, лодку, отца, избушку лесника, лесную пасеку и все, что встречал на своем пути. Красоту этих мест и любовь к родным краям Константин пронес через все свое творчество.
От своих сверстников маленький Костя отличался тем, что не интересовался игрушками, мало бегал с другими ребятишками, но всегда возился с красками, карандашом и бумагой. Отец часто брал его на рыбалку, на охоту, где Костя рисовал реку, лодку, отца, избушку лесника, лесную пасеку и все, что встречал на своем пути. Красоту этих мест и любовь к родным краям Константин пронес через все свое творчество.
В 1954 году газета «Комсомольская правда» пoмeстила объявление, что Московская средняя художественная школа при институте имени В.И. Сурикова принимает одаренных в области рисования школьников для дальнейшей учебы и развития способностей. Школа имеет интернат, родителями сразу было принято решение отправить туда сына.
Пройдя с успехом все испытания, Костя поступил в школу. В качестве учебной базы она имела свободный доступ в Третьяковскую галерею, так что молодые люди часто забегали полюбоваться шедеврами известных художников.
В школе в то время процветал соцреализм. Писать же просто из послушания или страха, даже из уважения к кому-то Костя не смог — он не признавал компромиссов, во всяком случае, в творчестве. На занятие по живописи он принес и сдал в качестве домашнего задания натюрморт, на котором акварелью был нарисован желтый апельсин, обведенный по контуру синей краской без каких-либо бликов, света и тени, после этого на доске появилось объявление «Константин Васильев остановился в своем художественном развитии».
В школе в то время процветал соцреализм. Писать же просто из послушания или страха, даже из уважения к кому-то Костя не смог — он не признавал компромиссов, во всяком случае, в творчестве. На занятие по живописи он принес и сдал в качестве домашнего задания натюрморт, на котором акварелью был нарисован желтый апельсин, обведенный по контуру синей краской без каких-либо бликов, света и тени, после этого на доске появилось объявление «Константин Васильев остановился в своем художественном развитии».
Когда тяжело заболел отец, на семейном совете решили, что Косте нужно быть рядом с отцом, а учебу он может продолжить в Казани. Поступив в Казанское художественное училище, Константин окунулся в мир свободного творчества.
В самом начале творческого пути, в поисках себя, Васильев «переболел» абстракционизмом и сюрреализмом, позже и экспрессионизмом. Он пробовал писать в стилях и направлениях, во главе которых стояли такие имена, как Сальвадор Дали, Пабло Пикассо, Генри Мур. Васильев стал создавать интересные работы в их ключе.
Весной 1967 года в дом Васильевых пришла беда: тяжелый, неизлечимый недуг обрушился на младшую сестру — десятиклассницу Людмилу. Для Кости она была не только любимой сестрой, но и близким другом. В последние месяцы жизни, не имея сил подняться с постели, она вслух читала былины, а Костя, чтобы скрасить ее одиночество, в той же комнате писал картины.
Одно время теплые отношения связывали Константина с Леной Асеевой, выпускницей Казанской консерватории. Елена успешно окончила учебное заведение по классу фортепьяно и, естественно, прекрасно разбиралась в музыке. Это обстоятельство особенно влекло Константина к девушке. Однажды он решился и сделал ей предложение. Девушка ответила, что должна подумать. Но нет…
Языческий мир с его жизнерадостным миросозерцанием не раз давал людям мотивы для интересных легенд. В живописи этот духовный пласт нашего народа освещали, каждый по-своему, Виктор Васнецов, Михаил Врубель, Николай Рерих, Михаил Нестеров. Васильеву ближе других по своему духовному мироощущению, несомненно, был Васнецов. Константин любил его и выделял среди других русских художников, даже среди своих любимейших — Крамского, Нестерова, Корина.
За эти годы Константин выработал свой неповтоимый индивидуальный стиль.
Художник изучал древние легенды, былины, предания. Он узнал, что была могучая страна Гиперборея, народ которой и стал прародителем большинства древних народов и культур на земле, и эта древняя страна находилась на территории теперешней России.
Художник изучал древние легенды, былины, предания. Он узнал, что была могучая страна Гиперборея, народ которой и стал прародителем большинства древних народов и культур на земле, и эта древняя страна находилась на территории теперешней России.
Есть у Васильева выразительная работа «Старец», создающая необычайно емкий образ, сильный характер. И даже не верится, что это не портрет с натуры, а синтез наблюдений живописца.
Васильев, в последние десятилетие своей жизни, создал свое направление в живописи и назвал его «северным символизмом», а его творческий метод носит характер символического реализма с элементами романтичности.
Васильев, в последние десятилетие своей жизни, создал свое направление в живописи и назвал его «северным символизмом», а его творческий метод носит характер символического реализма с элементами романтичности.
И художник неустанно искал возможности раскрыть глубину и силу чувств своего народа. Порой ему казалось, что он ощутил, интуитивно поймал зримое выражение этих чувств и страстей. Иногда ему бывало достаточно одного какого-нибудь символа, чтобы развернуть в своем сознании, а потом и на полотне панораму событий, ушедших в далекие времена.
Владимир Востриков, искусствовед, член Союза художников России:
– Цитата из воспоминаний директора Самарского художественного музея Аннеты Басс: «Как-то в Москве в компании довольно известных мастеров разговор зашёл на вечную тему соответствия художника и запросов времени. Илья Сергеевич Глазунов со свойственной ему манерой тогда заговорил о Константине Васильеве как о самородке земли русской, сознательно игнорирующем заказы и востребованные советским искусством темы. Глазунов два или три раза назвал Константина самородком, подчеркнув, что такого художника надо было насильно втягивать в Союз художников, а не ждать, когда скромный сельский художник-оформитель наберётся духа и придёт в Союз художников с заявлением о приёме. Я тогда спросила одного художника из Казани, почему они не помогают Константину. Тот ответил мне что-то вроде того, что всем руку помощи не протянешь, а если вам так нужно, то зовите Васильева к себе в Куйбышев, в Саратов или в Москву. Глазунов сказал на это, что предлагал Васильеву помощь в продвижении картин, говорил о переезде в столицу, но Константин не схватился за это так, как обычно хватаются другие живописцы».
– Цитата из воспоминаний директора Самарского художественного музея Аннеты Басс: «Как-то в Москве в компании довольно известных мастеров разговор зашёл на вечную тему соответствия художника и запросов времени. Илья Сергеевич Глазунов со свойственной ему манерой тогда заговорил о Константине Васильеве как о самородке земли русской, сознательно игнорирующем заказы и востребованные советским искусством темы. Глазунов два или три раза назвал Константина самородком, подчеркнув, что такого художника надо было насильно втягивать в Союз художников, а не ждать, когда скромный сельский художник-оформитель наберётся духа и придёт в Союз художников с заявлением о приёме. Я тогда спросила одного художника из Казани, почему они не помогают Константину. Тот ответил мне что-то вроде того, что всем руку помощи не протянешь, а если вам так нужно, то зовите Васильева к себе в Куйбышев, в Саратов или в Москву. Глазунов сказал на это, что предлагал Васильеву помощь в продвижении картин, говорил о переезде в столицу, но Константин не схватился за это так, как обычно хватаются другие живописцы».
Неожиданно жизнь художника оборвалась... Константин Васильев трагически погиб — был сбит вместе с другом на железнодорожном переезде проходящим поездом. Произошло это 29 октября 1976 года. Похоронен в посёлке Васильево. Похоронили Константина в берёзовой роще, в том самом лесу, где он очень любил бывать...
Музей Константина Васильева на улице Баумана в Казани открылся в 2013г. Он посвящён отечественному художнику, создателю картин на исторические и легендарные сюжеты. Первое открытие музея состоялось 17 годами ранее: тогда музей был на улице Гвардейской. Но затем для повышения посещаемости было решено перенести экспозицию в самый центр города. Плюс к этому существенно увеличилась площадь музея.
Будучи непризнанным при жизни, Васильев работал, как одержимый, возможно, он чувствовал, как чувствовали многие великие люди, что путь его на этой земле не будет долгим.
После смерти художника его творения обрели вторую жизнь. Популярность была бешенная даже без какой-либо рекламы. Правда за особый стиль многие искусствоведы его так и не признали как художника, но главное что признал народ. Выставки в столице продолжались с нарастающим успехом. В общем, около 30 раз в столице и в Подмосковье открывались его посмертные выставки.
После смерти художника его творения обрели вторую жизнь. Популярность была бешенная даже без какой-либо рекламы. Правда за особый стиль многие искусствоведы его так и не признали как художника, но главное что признал народ. Выставки в столице продолжались с нарастающим успехом. В общем, около 30 раз в столице и в Подмосковье открывались его посмертные выставки.
Портрет Ф.М.Достоевского
Талантливый художник Константин Алексеевич Васильев прожил короткую — всего 34 года, но чрезвычайно насыщенную творчеством жизнь. Слава пришла к нему уже после смерти, а при жизни его обвиняли и в отсутствии таланта, и в русском фашизме. Он оставил после себя около 400 работ, которые сейчас хранятся в музейных собраниях Москвы, Коломны, Казани и в частных коллекциях.
Талантливый художник Константин Алексеевич Васильев прожил короткую — всего 34 года, но чрезвычайно насыщенную творчеством жизнь. Слава пришла к нему уже после смерти, а при жизни его обвиняли и в отсутствии таланта, и в русском фашизме. Он оставил после себя около 400 работ, которые сейчас хранятся в музейных собраниях Москвы, Коломны, Казани и в частных коллекциях.
Последняя работа Константина Васильева. Он так и не успел назвать ее. Поклонники его таланта окрестили ее как «Человек с филином». Картина полна символов. Левую руку с кнутом он держит над головой — на кнутовище сидит филин, являющийся символом мудрости. Глаз птицы — всевидящее око — завершает движение вверх: дальше — звездное небо, космос...
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Автор притормози кастрюльку...
Но по различию тем и стилей было видно, что Костя искал свой стиль и вроде как уже нащупал его.
Наверно картина "Старец с орлом" и была началом его характерного творчества, было видно как он шёл к этому своему индивидуальному стилю и мазку. Но не судьба, погиб на самом пике творческого развития. Моя любимые его картины "Свеча" и "Жница". Взял эти картинки из Интернета.