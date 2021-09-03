Его жизнь была – коротка. Его трагичная гибель – загадочна. Его посмертная слава – оглушительна

Владимир Востриков, искусствовед, член Союза художников России:

– Цитата из воспоминаний директора Самарского художественного музея Аннеты Басс: «Как-то в Москве в компании довольно известных мастеров разговор зашёл на вечную тему соответствия художника и запросов времени. Илья Сергеевич Глазунов со свойственной ему манерой тогда заговорил о Константине Васильеве как о самородке земли русской, сознательно игнорирующем заказы и востребованные советским искусством темы. Глазунов два или три раза назвал Константина самородком, подчеркнув, что такого художника надо было насильно втягивать в Союз художников, а не ждать, когда скромный сельский художник-оформитель наберётся духа и придёт в Союз художников с заявлением о приёме. Я тогда спросила одного художника из Казани, почему они не помогают Константину. Тот ответил мне что-то вроде того, что всем руку помощи не протянешь, а если вам так нужно, то зовите Васильева к себе в Куйбышев, в Саратов или в Москву. Глазунов сказал на это, что предлагал Васильеву помощь в продвижении картин, говорил о переезде в столицу, но Константин не схватился за это так, как обычно хватаются другие живописцы».