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Слишком реалистично: художник создает потрясающие оптические иллюзии

Слишком реалистично: художник создает потрясающие оптические иллюзии (29 фото)

Автор:
27 августа 2021 09:13
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   круто   оптические иллюзии   подборка   талант   фото   художник   
172
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Нужно хорошо присматриваться, чтобы поверить в то, что все эти нарисованные предметы и еда - нереальны.

Совсем недавно люди в Интернете наткнулись на ещё одного художника. И сегодня мы хотим, чтобы и вы тоже увидели его работы — удивительные произведения 18-летнего японского художника по имени Кейто (慧 人). 

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Что делает его работы уникальными, так это то, что у молодого художника очень твёрдая рука, которая позволяет ему создавать реалистичные (даже можно сказать чересчур реалистичные) рисунки, заставляющие зрителя смотреть на них дважды.

Его рисунки карандашом настолько крутые, что вынуждают людей почёсывать свои затылки, поскольку не каждый сразу в состоянии понять, что перед ними — реальный предмет или очередное произведение искусства.

При этом мы на 100% уверены в том, что техника трёхмерного рисования Кейто способна удивить даже тех, кто думает, что видел всё это раньше в исполнении других мастеров.

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Метки: искусство   круто   оптические иллюзии   подборка   талант   фото   художник   
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1  комментарий
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cucumber Час назад
Это очень круто! На большинстве рисунков мозг отказывается понимать, что это не настоящий предмет.
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