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Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро»

Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро» (8 фото)

Автор:
28 августа 2021 09:32
Сообщество : Искусство
Метки: жизнь   искусство   утро   факты   фото   художник   
612
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Жизнерадостная картина, известная нам из учебника «Родная Речь», была написана в 1954 году и хранится в Третьяковской галерее.


Художник Татьяна Яблонская жила и работала в Киеве. Она изобразила свою комнату в коммунальной квартире. На переднем плане стоит стройная, гибкая девочка, которая только что проснулась и привычно начинает новый день с гимнастики.


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Мы видим небогатую и простую обстановку. Настежь открыты двери балкона, свежий ветер колышет стебли зеленого плюща, а яркие лучи весеннего утреннего солнца освещают светлый паркет на полу. Большая, прямоугольная кровать с пузатой подушкой еще не заправлена, а на круглом столе, украшенным бело-голубой полосатой скатертью, уже стоит завтрак.




Вероятно его приготовила заботливая мама перед уходом на работу. На старом стуле лежит школьная форма юной пионерки, отутюженный красный галстук и один чулок небрежно перекинуты через его спинку.


Несмотря на скромный интерьер, картина вызывает ощущение радости, счастья и движения вперед к новым целям…


На создание картины, художника вдохновила старшая дочь Елена. Девочке недавно исполнилось 13 лет и Лена увлекалась хореографией. Позиция, в которой застыла маленькая балерина, является подготовкой к элементу «ласточка».


«Меня только что приняли в пионеры, я просто летала. Сама вскакивала поутру с первыми лучами солнца и жмурилась, ощущая, как нагрело весеннее солнце пол. И мама поймала это ощущение тёплого со сна ребенка… Я занималась балетом и гимнастикой, и то, как на картине в сторону отставлена ножка и вскинуты руки, – это часть хореографии, эти движения мама и подметила… Картина очень натуралистична»


— Александра Маянцева. «Утро». Продолжение. Интервью с Е. С. Бейсембиновой

Но самое удивительное это то, что работа, созданная матерью, сыграла важную роль в жизни дочери.

Картина получила очень высокую оценку у критиков и была приобретена Третьяковской галереей. Тут же репродукции «Утра» разлетелись по советским журналам. Практически все жители советского союза выписывали журнал «Огонек». Большая копия новой картины не осталась без внимания. Во многих домах она служила украшением комнаты…

Прошло несколько лет. Лена по настоянию матери стала заниматься живописью и поступила в Строгановское училище на факультет оформления тканей. Девушка специально отправилась учиться в Москву чтобы никто не ассоциировал ее со знаменитой матерью, тем более фамилия у Елены была другая – Отрощенко.


В тот же год на тот же факультет поступает юноша из Казахстана Арсен Бейсембинов. Молодые люди сразу понравились друг другу. Закончился учебный год, и Арсен приглашает Лену к себе домой в Алма-Ату. Он хочет познакомить невесту с матерью. Вот тут-то девушку и ждал сюрприз. В одной из комнат она увидела знакомую репродукцию «Утра». Оказалось, Арсен давно влюблен в стройную гимнастку… Пришлось Лене признаться, что это она позировала для картины. Так для Арсена случилось чудо, его любовь буквально сошла с картины.

Они поженились и прожили в мире и согласии сорок лет. У супругов родился сын, который пошел по стопам родителей. Елена Сергеевна взяла фамилию мужа и осталась жить в Казахстане. Она стала известным художником…


Вот такая удивительная история случилась с девочкой, которую знают все, но мало кто знает ее имя и жизненный путь.

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Метки: жизнь   искусство   утро   факты   фото   художник   
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7  комментариев
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13k
Александр 47 минут назад
Познавательно...
А я , помнится, в учебнике, этой девочке штангу пририсовал... Вышло прикольно, но библиотекарь, ни завуч не оценили...
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20k
Андрей Иванов 22 минуты назад
Официальная советская эротика.
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18k
Alf 36 минут назад
Картина очень жизненная, а 1954 год это вам не хухры-мухры. Учебник помню до сих пор. Картина была помещена в учебнике «Родная речь», советские школьники должны были писать об этой картине сочинение.
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66k
Шапку Надень. 38 минут назад
Какая это жизнь?..
То есть она потратила жизнь на Казахстан..
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