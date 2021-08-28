Удивительная история девочки, которая позировала для картины «Утро»

Прошло несколько лет. Лена по настоянию матери стала заниматься живописью и поступила в Строгановское училище на факультет оформления тканей. Девушка специально отправилась учиться в Москву чтобы никто не ассоциировал ее со знаменитой матерью, тем более фамилия у Елены была другая – Отрощенко.





В тот же год на тот же факультет поступает юноша из Казахстана Арсен Бейсембинов. Молодые люди сразу понравились друг другу. Закончился учебный год, и Арсен приглашает Лену к себе домой в Алма-Ату. Он хочет познакомить невесту с матерью. Вот тут-то девушку и ждал сюрприз. В одной из комнат она увидела знакомую репродукцию «Утра». Оказалось, Арсен давно влюблен в стройную гимнастку… Пришлось Лене признаться, что это она позировала для картины. Так для Арсена случилось чудо, его любовь буквально сошла с картины.