Как сложилась жизнь девочки с портрета Игоря Грабаря

Согласитесь, огромное сходство! Разрез глаз, лукавый взгляд, улыбка. И этот беретик на светлых волосах.

Но это не наша всенародно любимая актриса. Это дочь художника Ольга.

Картина была написана в 1934 году, когда девочке было 13 лет. Да, перед нами не взрослая девушка, а подросток, школьница. Грабарь написал ее так, что она выглядит гораздо старше. Возможно, взрослости ей придает большой меховой воротник. В наше время это отнюдь не детская одежда, но в 30-е годы детей одевали, как взрослых.

Как бы то ни было, Оля предстает на портрете веселой девочкой, она полна жизни, и такое ощущение, будто отец ее окликнул, когда она бежала по своим делам, она обернулась, улыбнулась и вновь умчится по этой заснеженной аллее.

Как же сложилась ее жизнь?