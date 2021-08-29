Как сложилась жизнь девочки с портрета Игоря Грабаря

Первое впечатление от этого портрета, написанного Игорем Грабарем, такое, что кажется, будто он изобразил молодую Людмилу Гурченко времен "Карнавальной ночи" и "Человека ниоткуда".
Согласитесь, огромное сходство! Разрез глаз, лукавый взгляд, улыбка. И этот беретик на светлых волосах.
Но это не наша всенародно любимая актриса. Это дочь художника Ольга.
Картина была написана в 1934 году, когда девочке было 13 лет. Да, перед нами не взрослая девушка, а подросток, школьница. Грабарь написал ее так, что она выглядит гораздо старше. Возможно, взрослости ей придает большой меховой воротник. В наше время это отнюдь не детская одежда, но в 30-е годы детей одевали, как взрослых.
Как бы то ни было, Оля предстает на портрете веселой девочкой, она полна жизни, и такое ощущение, будто отец ее окликнул, когда она бежала по своим делам, она обернулась, улыбнулась и вновь умчится по этой заснеженной аллее.
Как же сложилась ее жизнь?
У Игоря Грабаря было двое детей. Ольга была старшей, потом родился сын Мстистав. Дети были с колыбели окружены художниками, реставраторами, разговорами об искусстве, и было бы совершенно естественно, если б они тоже посвятили себя творчеству или чему-то такому рядом с искусством, как это часто бывает с детьми из художественной и артистической среды. Но в данном случае это правило не сработало. Брат и сестра росли умными, любознательными детьми с серьезными интересами. Мстистав увлекался математикой, Оля - биологией. После школы она поступила в МГУ на биологический факультет.
Через несколько лет ее брат тоже стал студентом МГУ, но уже механико-математического факультета. Он потом преподавал в МАИ, стал доктором наук.
Помимо интереса к микробиологии, Ольга увлекалась иностранными языками и особенно хорошо знала немецкий язык. Когда началась война, она была студенткой, но решила идти на фронт. Ее владение немецким было очень кстати, и в 1943 году она была зачислена переводчицей во взвод пешей разведки 40-го Амурского полка. С этим полком Ольга Грабарь приняла участие в знаменитой битве на Курской дуге.
Работа фронтового переводчика была трудной. Требовалось не только иметь дело с пленными, переводить захваченные немецкие документы, писать протоколы допросов, но и ходить с разведчиками за "языком". Во время одного из таких рейдов Ольга была ранена.
После войны она завершила учебу и начала работать биологом. Времена для науки были сложные. С одной стороны, государство сильно поддерживало науку, особенно физику, поскольку понимало, что без этого не будет развития страны, авторитета в мире. Но, с другой стороны, определенные области научного поиска были объявлены буржуазными, а ученые преследовались. Биология в те годы была полем битвы. Процветал шарлатан Лысенко, истинные же ученые были в загоне. Пострадал и учитель Ольги профессор Завадский. Многие стали избегать опального ученого, но не Ольга. Она, как могла, поддерживала своего учителя.
Когда времена изменились, она могла, наконец, заниматься своей любимой микробиологией, не боясь преследований. Она работала в институте молекулярной биохимии, преподавала в МГУ, стала доктором наук, профессором, автором нескольких монографий. Уже будучи пожилой женщиной, Ольга Игоревна начала писать популярные статьи, мемуары и рассказы. Все-таки творческие гены неистребимы!
Личная жизнь ее была драматичной. Ольга дважды стала вдовой. Единственный сын тоже умер. Она осталась одна в своей квартире в знаменитой "высотке" на Котельнической набережной. Это тот дом, который снимали в фильме "Москва слезам не верит".
Источник:
- Четырехугольная скотина- символ богатства и статуса
- Кто кричит на картине Мунка
- Письмо Ван Гога о посещении борделя продали за 210 000 евро
- Была ли реальная жизненная драма за картиной «Неравный брак»
- Интересные факты о книгах
Понравилось37
В "Москва слезам не верит" совсем другая высотка - на Кудринской площади Садового кольца и у Московского зоопарка, у станции метро Баррикадная.