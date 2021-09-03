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Шуфутинов день, или всероссийская истерия и костры рябин

Шуфутинов день, или всероссийская истерия и костры рябин (24 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 09:53
Сообщество : Юмор
Метки: 3 сентября   Михаил Шуфутинский   Юмор   костры рябин   мемы   песня   прикол   
2784
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Мы целый год ждали, когда наконец-то "Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын". И вот этот день настал! Встречайте, всеми любимое 3 сентября, Михаил Шуфутинский и его легендарный шлягер.

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Метки: 3 сентября   Михаил Шуфутинский   Юмор   костры рябин   мемы   песня   прикол   
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17  комментариев
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34k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Хер с ними с минусами. НО! О чём. б.л.я.д.ь речь? Шафутинский сегодня родился?
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44
Inna Valkova 18 минут назад
С 2004 года для меня 3 сентября - день памяти жертв в Беслане.
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119k
arek14 22 минуты назад
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1k
Инквизитор РФ 46 минут назад
Саебали уже шуфутинским перед 1 сентября. Каждый год теперь будут постить этот бред. Один раз посмеялись и хватит. Уже рвоту вызывают данные посты
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7k
Миха Час назад
Сам Шуфутинский наверное нехило так вложился в свое время, чтоб закрутить весь этот истеричный флеш-моб)
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1k
Дядюшка Шнеур Час назад
3 сентября - День Еврейской песни
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111
Вжик 2 часа назад
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1k
Василий 2 часа назад
[Мат],[Мат], [Мат][Мат][Мат]
[Мат][Мат][Мат]
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[Мат][Мат][Мат]
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Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Время жечь костры рябин. Традиционное сумасшествие в честь 3 сентября Время жечь костры рябин. Традиционное сумасшествие в честь 3 сентября Включайте Шуфика: всеобщая истерия и костры рябин Включайте Шуфика: всеобщая истерия и костры рябин "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах "Продам гараж", или cуд над Навальным в мемах и карикатурах Международный день третьего сентября: хронология сумасшествия Международный день третьего сентября: хронология сумасшествия На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября" На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"
Richard

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