Шуфутинов день, или всероссийская истерия и костры рябин

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Мы целый год ждали, когда наконец-то "Журавлей белый клин, твоя дочь и мой сын". И вот этот день настал! Встречайте, всеми любимое 3 сентября, Михаил Шуфутинский и его легендарный шлягер.
1. Итак! Песня, которая сегодня весь день будет играть в наших головах на репите
2. Без каверов не обошлось и в этом году
Лучше этого вы всё равно ничего не увидите #3сентября pic.twitter.com/vtCHyqgnDw— Alexander (@upriton1) September 2, 2021
9. Тот самый 1% россиян, кому не нравится эта песня
Да будет Шуфутинов День!🍁🗓 Дружно переворачиваем Календарь! #3сентября pic.twitter.com/vKS4kwWLoW— Ириска твоего сердца (@SarcasticPoison) September 2, 2021
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Я думаю мало кто из певцов 90 х знали про ЖЖ и другие сервисы, где поднималась волна.
Да и будь так – наверняка были какие-нибудь песни для молодежи.
[Мат][Мат][Мат]
[Мат][Мат][Мат]
[Мат][Мат][Мат]