Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу

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Данный пост посвящен боли... зубной и финансовой. Так уж повелось, что в XXI веке они очень между собой связаны. Согласны с утверждением, что здоровые зубы могут себе позволить только богатые люди?
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7. И лишь только смешные мемы как-то разряжают напряженную обстановку с ценами на услуги стоматологов
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Так зайдите на год или два позже, вот тогда будет огого как дорого.
п.п. вчера 2200 евро отдал. И похоже, еще не конец...
И что по итогу - полтора косаря баксов на импланты!
Так что берегите зубы, ходите на проф чистку или пользуйтесь ирригатором в дополнение к зубной счетке. Это тоже здоровье, которым нельзя пренебрегать и денег жалеть тоже не надо (см поговорку выше)
1,5 млн на зубы. Зуб заменить тыщ.30-50. остановимся на 50.
Поделим одно на другое и получим 30 зубов.
Вопрос: как можно засрать сразу всю челюсть (это с учётом, что зубы мудрости обычно вырывают)? Да и на такое количество тебе скидку процентов 30 дадут.
И да, вместо весёлых друзей можно оказаться в окружении гопников. Или поймать дверной косяк.
Случаев много.
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Друг такое кино видел
Так в средства производства вкладываться надо, как учил товарищ Маркс.
Деньги - товар - деньги-штрих!
Да и новые зубы портиться будут.