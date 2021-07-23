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Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу

Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу (20 фото)

Автор:
23 июля 2021 14:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   здоровые   мемы   прикол   стоматолог   твиттер   цены   
2080
20
Данный пост посвящен боли... зубной и финансовой. Так уж повелось, что в XXI веке они очень между собой связаны. Согласны с утверждением, что здоровые зубы могут себе позволить только богатые люди?
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Метки: Юмор   здоровые   мемы   прикол   стоматолог   твиттер   цены   
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4k
Sabay Час назад
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1k
fraxinus Полчаса назад
Думаете, что у стоматолога дорого?

Так зайдите на год или два позже, вот тогда будет огого как дорого.

п.п. вчера 2200 евро отдал. И похоже, еще не конец...
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671
Denis Полчаса назад
Есть отличная поговорка - чем дольше оттягиваешь визит к стоматологу тем больнее и дороже Вон я тянул-тянул все денег нет да денег нет.
И что по итогу - полтора косаря баксов на импланты!

Так что берегите зубы, ходите на проф чистку или пользуйтесь ирригатором в дополнение к зубной счетке. Это тоже здоровье, которым нельзя пренебрегать и денег жалеть тоже не надо (см поговорку выше)
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20k
Ватаку Накомоде Полчаса назад
Про 1 и 3: наверное хорошо что мне не нужны косметолог, остеопат и психиатр.
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1k
Andrey G 47 минут назад
Картинка 16
1,5 млн на зубы. Зуб заменить тыщ.30-50. остановимся на 50.
Поделим одно на другое и получим 30 зубов.
Вопрос: как можно засрать сразу всю челюсть (это с учётом, что зубы мудрости обычно вырывают)? Да и на такое количество тебе скидку процентов 30 дадут.
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−51
trent07 Час назад
Зубная щетка+зубная паста+ежевечерний ирригатор+полоскать перед сном хлоргексидином=забудьте о кариесе
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417
WadDad Час назад
Почему керамический унитаз и маленький зуб стоят одинаково?
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862
Елена Захарова Час назад
Пошла к стоматологу, отвалился кусок пломбы. На предварительной консультации указал сумму за зуб - 5200. Дороговато, но ок. Пришла на лечение. Два часа вдвоем ковырялись в моем зубе, что то пилили, выдергивали, вздыхали. Сказал что очень хорошо что мы дошли до дна зуба, там трещина, штифт не по размеру и т.д. Поставил времянку и сказал, что придется прийти еще. Пошла платить... Та даааааам!!!! 11 800 !!!! У меня от шока глаза повылезали, я на столько растерялась, что вытащила кредитку, расплатилась и ушла. Стала обзванивать другие клиники и все говорят - недоделанную работу исправлять не будем. Пришлось идти доделывать зуб туда же. Он сделал ренген зуба, сравнил с предыдущим и внезапно говорит своему помощнику - а ты не знаешь зачем мы все переделывали? все же было хорошо. Да и клиентка столько денег потеряла. Это просто верх лицемерия! И что вы думаете? Они содрали с меня еще 7 тысяч и сказали - приходите еще. Я чувствовала себя полнейшим лохом, которого обули цыгане.
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−177
Улыбака 2 часа назад
Единственный МЖМ в моей жизни это когда два стоматолога одновременно ковыряются в моем рту полтора часа.

Смотреть без регистрации и смс©

Друг такое кино видел
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−177
Улыбака 2 часа назад
Стоматолог насчитал лечение в 50 тысяч. Мой рот должен помогать мне зарабатывать, а не разорять меня.

Так в средства производства вкладываться надо, как учил товарищ Маркс.

Деньги - товар - деньги-штрих!
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6k
Regerald 2 часа назад
А я помню как в детстве бесплатно зубы лечили. Потом в девяностые началось: "простая пломба бесплатно, но она вываливается, можем поставить импортную, но надо за материал доплатить. ". И по наклонной.
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
Всегда хожу в бесплатную по ОМС, всё устраивает.
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27k
Антон 2 часа назад
Я импланты ставил полгода назад. Ппц денег отвалил...
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9k
Мафусаил 2 часа назад
Вспомнился анекдот - Посмотрел цены в стоматологии , подумал что блендер дешевле)))
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