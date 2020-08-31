На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"

Петербурженка даже создала соответствующую петицию, которую подписало некоторое количество человек. Вот до чего Шуфутинский с его кострами рябин может довести обиженную женщину!
Приближается 3 сентября, и в ленте соцсетей уже начинает мелькать Шуфутинский с напоминанием о "кострах рябин". А через несколько дней интернет будет завален мемами и фотожабами на известный хит исполнителя.
И, как оказалось, не всем подобное по душе. Жительница Санкт-Петербурга потребовала на законодательном уровне запретить эту песню. "Сколько можно это терпеть?" - вопрошает Алина Сергеева, создавшая петицию против упоминания и ротации в эфире хита "3 сентября", а также распространения мемов и фотожаб, связанных с композицией.
Оказывается, Алина не единственная, кому "3-е сентября" встало поперек горла. Среди подписавших петицию - пользователь, который пожаловался, что вместо поздравлений с днем рождения получает ссылки на эту песню.
Правда, подписавших петицию на сегодняшний день не так много - вряд ли ее автор рассчитывает на массовый отказ от возможности пошутить про "костры рябин".
Правда, подписавших петицию на сегодняшний день не так много - вряд ли ее автор рассчитывает на массовый отказ от возможности пошутить про "костры рябин".
Ждете?
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