На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"

Оказывается, Алина не единственная, кому "3-е сентября" встало поперек горла. Среди подписавших петицию - пользователь, который пожаловался, что вместо поздравлений с днем рождения получает ссылки на эту песню.

Правда, подписавших петицию на сегодняшний день не так много - вряд ли ее автор рассчитывает на массовый отказ от возможности пошутить про "костры рябин".