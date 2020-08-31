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На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"

На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября" (8 фото)

Автор:
31 августа 2020 11:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 3 сентября   костры рябин   мемы   петиция   смешно   шоу бизнес   шуфутинский   юмор   
1751
8
Петербурженка даже создала соответствующую петицию, которую подписало некоторое количество человек. Вот до чего Шуфутинский с его кострами рябин может довести обиженную женщину!

Источник:

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Метки: 3 сентября   костры рябин   мемы   петиция   смешно   шоу бизнес   шуфутинский   юмор   
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12k
Hairy. Час назад
На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"
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1k
Anton Omelyanenko 5 минут назад
я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь, я календарь
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17k
BillyBonzz 6 минут назад
В Петербурге городских сумасшедших, живущих там поколениями еще с царских времен, еще на несколько сот лет припасено.
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19k
Надежда 8 минут назад
На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"
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20k
Inter 17 минут назад
я и песни то такой не знаю..во проблему нашли
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12k
vikklu Inter 4 минуты назад
Наслаждайся.
Ссылка youtu.be
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5k
Вася 24 минуты назад
На святое покусилась: жительница Петербурга потребовала законодательно запретить песню "3 сентября"
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3k
Дмитрий Горчилин Полчаса назад
Гражданин Шуфутинский! Срочно пишите песню про 4 сентября, вселую и жизнеутверждающую песню! Особенно следует раскрыть тему грядущих успехов сварливых пидстаркуватых теток на личном фронте.
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25
Дядя Витя 36 минут назад
Песню раньше не слышал. Считаю данный пост рекламой. Диссиденты меня никогда не интерисовали. Общее отношение к ним: СВОЛОЧИ (изо всех силёнок стараются нагадить или даже развалить родину) Для меня Родина с большой буквы. Уехал, скатерью дорога, уходя уходи.
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5k
Вася Дядя Витя Полчаса назад
Дяденька, приходите на фишки 3 го Сентября, и всё узнаете
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562k
Result Автор поста Дядя Витя 4 минуты назад
Простите, а рекламой ЧЕГО вы считаете пост? Просто интересно.)))
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2k
kca-opa 44 минуты назад
Даже не знаю, что делать, если встречу это жЫвотное, или унизить морально и физически, или поблагодарить, что у меня всегда останется текущий возраст, у меня ДР 3 сентября
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593
Walther Час назад
А то что каждые 10 минут Нагиевы, Гармаши и прочие представители стада клоунов с рекламой сотовой связи, банков и прочей безалкогольной муйни ее не беспокоят?
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14k
Андрей Иванов Walther 47 минут назад
Мания - болезнь крайне избирательная. Например, Вы - кофейник, ни в коем случае, не чайник, ковшик, молочник или, упаси боже, графин. Исключительно кофейник
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9k
El Niño Андрей Иванов 45 минут назад
Очень интересно об этом написал Оливер Сакс в своей книге «Человек, который принял жену за шляпу».
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242
andrey Час назад
может просто барышня не то радио слушает ?
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−66
............ Час назад
осень пора сумасшедших! как будто её под дулом пистолета заставляют слушать
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270
im240 2 часа назад
знаем мы эту питерскую женщину. шнуров её фамилия. очень завистливая бабища
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28k
Korolev 2 часа назад
Эта тётя про эффект Стрейзанд не слышала...
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Пост об этом уже был, такой же говённый как и твой.
Пост об этом уже был, такой же говённый как и твой.
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1k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Сергей Стиллавин немало сделал для популяризации этой песни
(пока это законно)
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