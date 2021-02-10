Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя

В данной подборке настолько точно отражены наши взаимоотношения со сном, что становится даже немного не по себе. Откуда эти юмористы все про нас знают?

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1. Про то, как все мы пытаемся уснуть 0 Источник:

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3. Везет же тем, кто "отрубается" за 30 секунд 0 Источник:

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5. Сложно уснуть, тяжело проснуться - классика 0 Источник:

6. Еще одна причина, почему многие постоянно просыпают на работу 0 Источник:

7. Вещи, которые раздражают перед сном больше всего 0 Источник:

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9. Сон ненавидит самоуверенных 0 Источник:

10. Серьезно, это не единственная такая работа 0 Источник:

11. Первое правило здорового сна и нервной системы: никогда не заглядывайте в сонники 0 Источник:

12. С - старость 0 Источник: