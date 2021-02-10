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Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя

Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя (14 фото)

Автор:
10 февраля 2021 15:02
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Юмор   жизнь   мемы   прикол   сон   точное попадание   
2217
14
В данной подборке настолько точно отражены наши взаимоотношения со сном, что становится даже немного не по себе. Откуда эти юмористы все про нас знают?
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Метки: Веселые   Юмор   жизнь   мемы   прикол   сон   точное попадание   
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10k
Лехахуторской 55 минут назад
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1k
zenon 5 минут назад
Доктор помогите. Только засыпаю, приходит гномик и говорит давай пописаем. Я не могу ему отказать и писаю. Доктор, вы скажите гномику, что уже пописали. Он заснул и к нему приходит гномик и говорит - давай пописаем. А этот ему отвечает - я уже пописал. Гномик задумался, вздохнул и сказал, тогда давай покакаем!
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1k
anatolis 21 минуту назад
девочка!!!
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10k
alexis 57 минут назад
К 13: -Доктор я ночью писаюсь!
-Как так?
-Когда я сплю во сне ко мне приходит гномик и говорит:"Давай пописаем",
а утром я просыпаюсь обоссаный!
-А вы попробуйте ему отказать, в следующий раз когда он придёт вы ему скажите: Нет, гномик, я не хочу писать.”
Ночью мужик спит к нему опять приходит гномик: - "Пошли пописаем? "
Мужик:
-Нет, гномик, я уже пописал.
-Ну тогда пошли покакаем!!
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746
vit34 alexis 50 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Ставлю будильник сразу на неделю, т.к. встаю в 4.40 и как правило до 23.30 не дотягиваю.
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533
Злодей Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
нафига так рано?
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11k
Юрий Николаевич Злодей Час назад
Комментарий к фото
Работа такая. Помыться, покушать, до бибики дойти. Да и ехать
далековато, 32 км.
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