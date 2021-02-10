Убойные мемы про сон, в которых мы узнаем самих себя

В данной подборке настолько точно отражены наши взаимоотношения со сном, что становится даже немного не по себе. Откуда эти юмористы все про нас знают?
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-Как так?
-Когда я сплю во сне ко мне приходит гномик и говорит:"Давай пописаем",
а утром я просыпаюсь обоссаный!
-А вы попробуйте ему отказать, в следующий раз когда он придёт вы ему скажите: Нет, гномик, я не хочу писать.”
Ночью мужик спит к нему опять приходит гномик: - "Пошли пописаем? "
Мужик:
-Нет, гномик, я уже пописал.
-Ну тогда пошли покакаем!!
далековато, 32 км.