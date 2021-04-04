Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого

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Убойные мемы с тем самым усатым, который видит в сокращениях и неудачно подобранных шрифтах суть. Опровергающий всё котик снова в деле!
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Прошлая часть 1
Прошлая часть 2
Прошлая часть 3
Прошлая часть 4
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Лучше бы делом занялся, чем целыми днями выискивать, кто и где какие картинки показывает.
Вообще любой мем, демотиватор, анекдот... кто то когда то ВИДИТ В ПЕРВЫЙ РАЗ, нельзя родиться с этими воспоминаниями или выпить таблетку и развидеть (хотя... насчет таблетки я поторопился... )
Так что, терпимее надо быть