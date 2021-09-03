Российская торпеда «размером с автобус» способна изменить характер ядерных угроз

Спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий Maxar Technologies, подтвердили, что на военный объект, на котором спутник сфотографировал новое оружие, не раз заходил корабль специального назначения «Академик Александров».



Этот объект находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи места её впадения в Белое море. Работы по обустройству нового причала начались в 2018 году и закончились в 2020 году. Рядом с новым причалом также находится недавно построенное большое здание, которое также может быть связано с работами с «Посейдоном».



Носителями ядерных торпед «Посейдон», предположительно, будут новые подводные лодки. Первая из таких подводных лодок-носителей, К-329 «Белгород», базируется на другом берегу напротив нового причала на объекте. Кроме того, неподалёку от объекта идут работы по строительству второй подводной лодки, получившей название «Хабаровск».

В 2007 году была спущена на воду подводная лодка «Саров», которая, похоже, была построена специально для испытаний торпед большого размера, таких как «Посейдон».



Как заключает издание, наблюдая за некоторыми новыми российскими объектами, подобными этому, эксперты получат ясное представление о возможностях российского военно-морского флота. Это также позволяет им оценить приблизительную стоимость программы, которая предусматривает создание новой вспомогательной инфраструктуры и строительство множества испытательных кораблей и подводных лодок.