Российская торпеда «размером с автобус» способна изменить характер ядерных угроз

FISHKINET
Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности - это наши возможности, вот вам наглядный пример 15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне 15 художников, которые кое-что смыслят в городском дизайне 16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и вышло у них очень круто 16 умельцев, которые попробовали сделать что-то своими руками - и... Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на его телефоне Отец девочки убил своего друга, увидев развратные фото дочери на... Почему кардинал вызывает больше симпатий, чем мушкетёры, и как сейчас живет актер Александр Трофимов Почему кардинал вызывает больше симпатий, чем мушкетёры, и как... 19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно 19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни.... Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает женский мозг Особенности психологии мужчин, которые очень трудно воспринимает... Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин Феминитивы: так над русским языком не издевался даже Черномырдин Финская полька на русском языке Финская полька на русском языке Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Почему молоко в СССР продавали в треугольниках? Почему молоко в СССР продавали в треугольниках? Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов У мальчугана трусики, у таракана усики У мальчугана трусики, у таракана усики Интересные факты из жизни Евгения Леонова Интересные факты из жизни Евгения Леонова Весёлые картинки. Часть 5 Весёлые картинки. Часть 5 Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам Смешные мемы Смешные мемы Таец случайно запустил газовый баллон в здание Таец случайно запустил газовый баллон в здание
Российская торпеда «размером с автобус» способна изменить характер ядерных угроз

Российская торпеда «размером с автобус» способна изменить характер ядерных угроз (2 фото)

Автор:
03 сентября 2021 00:22
Метки: армия   вооружение   интересно   
1185
2

Огромная российская торпеда с ядерной боеголовкой «размером примерно с автобус» вызвала волну опасений после того, как её идентифицировали на спутниковых снимках. Как пишет Daily Express, эксперты полагают, что торпеда «Посейдон» как новая категория стратегических вооружений потенциально изменит характер ядерных угроз.

Россия вызвала волну опасений после того, как на спутниковых снимках была идентифицирована огромная торпеда с ядерной боеголовкой, принадлежащая российскому военно-морскому флоту. Как пишет Daily Express, торпеда «выглядит размером примерно с автобус», и разведка США отмечает, что это «межконтинентальная автономная торпеда с ядерной энергоустановкой и ядерной боеголовкой».

Как отмечает издание, с тех пор как Владимир Путин в 2015 году впервые обнародовал информацию о существовании сверхсекретной торпеды, это зловещее оружие, известное как «Посейдон», вызывает огромный интерес у экспертов по безопасности. Они полагают, что, судя по конструкции торпеды, она будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью. Это означает, что «Посейдон» как новая категория стратегических вооружений потенциально изменит характер ядерных угроз.

Спутниковые снимки, сделанные компанией космических технологий Maxar Technologies, подтвердили, что на военный объект, на котором спутник сфотографировал новое оружие, не раз заходил корабль специального назначения «Академик Александров».

Этот объект находится на северном берегу реки Северная Двина вблизи места её впадения в Белое море. Работы по обустройству нового причала начались в 2018 году и закончились в 2020 году. Рядом с новым причалом также находится недавно построенное большое здание, которое также может быть связано с работами с «Посейдоном».

Носителями ядерных торпед «Посейдон», предположительно, будут новые подводные лодки. Первая из таких подводных лодок-носителей, К-329 «Белгород», базируется на другом берегу напротив нового причала на объекте. Кроме того, неподалёку от объекта идут работы по строительству второй подводной лодки, получившей название «Хабаровск».
В 2007 году была спущена на воду подводная лодка «Саров», которая, похоже, была построена специально для испытаний торпед большого размера, таких как «Посейдон».

Как заключает издание, наблюдая за некоторыми новыми российскими объектами, подобными этому, эксперты получат ясное представление о возможностях российского военно-морского флота. Это также позволяет им оценить приблизительную стоимость программы, которая предусматривает создание новой вспомогательной инфраструктуры и строительство множества испытательных кораблей и подводных лодок.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: армия   вооружение   интересно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
28
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
dampfer 9 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
480
Сергей Сергеев dampfer 7 часов назад
По русски это называется пролив Курчатова.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 48 минут назад
Ага, вот так сверхсекретную торпеду дадут сфотографировать спутнику. Придумайте лапшу подлиннее, эта спадает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
768
SuB 2 часа назад
Что, солдат, ссымся?
Так точно, ссусь!
Это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. Даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого, последний долг родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты ещё и сраться начнешь.©ДМБ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
65k
Hе шути с Пушкиным. 6 часов назад
«У нас есть такие приборы, но мы вам о них не расскажем». ..
Все как и 30 лет назад.. пока Мир изобретает айфоны.. Мы изобретаем самую большую бомбу.. Особенно что воевать никто не собирается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 18)
328
Мурчелло Hе шути с Пушкиным. 54 минуты назад
Так ты тоже туда пи.дуй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
328
Мурчелло Hе шути с Пушкиным. 53 минуты назад
Так ты ещё и из этих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
328
Мурчелло Hе шути с Пушкиным. 52 минуты назад
Туповатые у тебя детки.Все в папу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Как самый высокий человек в мире жил в Российской империи Как самый высокий человек в мире жил в Российской империи Насколько натуральными были соки в СССР Насколько натуральными были соки в СССР Почему молоко в СССР продавали в треугольниках? Почему молоко в СССР продавали в треугольниках? Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители Как поляк стал одним из лучших советских полководцев Как поляк стал одним из лучших советских полководцев
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3864660



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
0
77
На стройке нашли зверька, который был полностью покрыт глиной
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
8
135
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
Набирающие популярность
День окончания Второй мировой войны
0
1
День окончания Второй мировой войны
Героев кино, мультфильмов и видеоигр превратили в людей с помощью нейросети
0
10
Героев кино, мультфильмов и видеоигр превратили в людей с помощью нейросети
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#животные#СССР#Россия#картинки#сша#школа#забавно#сарказм
#фото#история#люди#факты#фотографии#кино#1 сентября#абсурд#комментарии#сатира
#интересно#интересное#Разное#прикол#ynews#приколы#смешно#девушки#новости#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться