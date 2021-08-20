Талибы показали свой спецназ

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Солдаты подразделения "Бадри-313", спецназа движения Талибан (внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена), были замечены на патрулировании улиц Кабула. Это вам не бедные декхане со списанными автоматами! Бойцы "Бадри-313" хорошо обучены, вооружены современными средствами ведения боя и представляют собой весьма грозную силу.
Из Афганистана поступают сообщения о патрулировании Кабула отрядом специального назначения талибов. Рассказы о спецназе Талибана и фотографии его бойцов разрушают стереотипное представление об афганских моджахедах. Так называемый батальон «Бадри 313» отнюдь не похож на вчерашних фермеров со старым автоматом через плечо. Подразделение, ранее представленное Талибаном в рекламных материалах, хорошо обучено и оснащено самым современным военным оборудованием.
Неизвестно, где было приобретено вооружение для "Бадри-313", но эксперты говорят о том, что речь идет об американских вооружениях. Вполне вероятно, техника и вооружение были захвачены, когда западные и союзные войска ушли из страны.
В видеороликах, опубликованных талибами, солдаты "Бадри 313" предстают в боевых шлемах и солнечных очках, в бронежилетах поверх камуфляжных курток и брюках вместо обычных для моджахедов халатов. Бойцы вооружены тактическими винтовками, современными пистолетами, носят современные боевые ботинки и даже пользуются очками ночного видения, практически ничем не отличаясь от специальных боевых подразделений любой другой страны. Недавно появились сообщения о том, что бойцы батальона спецназа патрулируют улицы Кабула после того, как талибы взяли город под свой контроль.
В видеороликах, опубликованных талибами, солдаты "Бадри 313" предстают в боевых шлемах и солнечных очках, в бронежилетах поверх камуфляжных курток и брюках вместо обычных для моджахедов халатов. Бойцы вооружены тактическими винтовками, современными пистолетами, носят современные боевые ботинки и даже пользуются очками ночного видения, практически ничем не отличаясь от специальных боевых подразделений любой другой страны. Недавно появились сообщения о том, что бойцы батальона спецназа патрулируют улицы Кабула после того, как талибы взяли город под свой контроль.
По сообщениям в афганских социальных сетях, спецназовцы были задействованы в патрулировании в целях безопасности после того, как талибы впервые с 2001 года взяли под свой контроль столицу Афганистана. Сообщается, что отряд назван в честь битвы при Бадре, о которой говорится в Коране. В этой битве, состоявшейся 1400 лет назад, по легенде, пророк Мухаммед успешно победил вражеское войско с отрядом всего в 313 человек. Как рассказывает пресса, бойцы "Бадри 313" проходят ту же подготовку, что и любое другое подразделение спецназа, используя для тренировок базы в скрытых местах, находящихся под контролем Талибана.
Когда талибы впервые опубликовали фотографии бойцов "Бадри 313", эксперты восприняли это как сигнал, показывающий, что они больше не являются неподготовленной группой фермеров, превратившись в профессиональную армию с современным военным потенциалом. Талибы известны как отчаянные бойцы, но отсутствие у них современных вооружений всегда ставило их в невыгодное положение по сравнению с силами США и НАТО. Теперь Талибан, похоже, решил эту проблему. Изображение очков ночного видения на фотографиях "Бадри 313", в частности, показывает, что теперь талибы лучше оснащены для борьбы с ночными рейдами или даже для проведения своих собственных.
Саид Хамид, ветеран советско-афганской войны, заявил английским журналистам, что талибы «поднялись на ступеньку выше» прежних воинов Ислама. «Когда я был в составе афганских моджахедов, мы победили Советский Союз, используя советское оружие, которое было либо украдено у Советской армии, либо передано нам нашими союзниками, - говорит он. - Но талибы пошли еще дальше. Они используют оружие, украденное у американцев и афганской армии».
«Из неорганизованного ополчения, состоявшего из пастухов, фермеров и лавочников, афганские талибы превратились в настоящую армию. Индийцы опасаются скоро увидеть их и в оккупированном Индией Кашмире», - заявил Саид Хамид.
Сотрудник Министерства обороны Пакистана сообщил в интервью что Талибан больше не является кучкой фермеров, а представляет собой профессиональную военизированную силу, при этом вооруженную даже лучше, чем пакистанская армия.
А генерал-майор индийской армии Г.Г. Двиведи в интервью национальным СМИ заявил: «Талибан - очень идеологическая организация, и они черпают свою мотивацию из религиозного рвения.Это опасно для всего региона».
А генерал-майор индийской армии Г.Г. Двиведи в интервью национальным СМИ заявил: «Талибан - очень идеологическая организация, и они черпают свою мотивацию из религиозного рвения.Это опасно для всего региона».
Эксперты активно задаются вопросами о том, как талибы стали обладателями такого высокотехнологичного военного оборудования. Большинство из них предполагают, что они украли или конфисковали его у уходящих американских войск или добыли в боях с официальной афганской армией. Однако, по мнению скептиков, эти версии имеют немало изъянов и требуют дополнительной проверки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот прицел, кстати, смахивает на амерский АКОГ триджикон, который стоит раза в 4 дороже чем сам калаш, если это конечно, не китайская подделка.
Хотя иногда на фото мелькают и системы АР-15/М-4,справедливости ради.
Но это всё мелочи, артиллерии и авиации похер какое у тебя стрелковое оружие)))
Задействованы все семь бойцов?
Вот у этого супер-подготовка в шаурмятне проходила ближайшей походу
Афганистан защищали так же, как украинцы Крым в 2014 - никак.
А что будет если окажется несколько хотя бы старых ЗРК типа БУКа?
Так что если у талибана будут на руках ПЗРК, штурмовикам там не место!
Не зря пендосы давно переходят на БПЛА. Надеюсь наши тоже от них не отстанут.
И у духов пзрк было отнюдь не несколько. Если верить вике - порядка 4000 ракет. Им тогда хорошо их накидали. Но даже С-300 это не гарантия уничтожения самолёта. А уж пзрк тем более.
А переходить американцы будут на что-то новое постоянно - это деньги. Откаты и прочее. И некоторые чиновники очень быстро учатся этой выгодной теме.