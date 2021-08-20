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Талибы показали свой спецназ

Талибы показали свой спецназ (8 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 08:30
Сообщество : Военное
Метки: Бадри-313   армия   афганистан   война   вооружение   познавательно   спецназ   талибы   
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Солдаты подразделения "Бадри-313", спецназа движения Талибан (внесено в список организаций, признанных в России террористическими, его деятельность запрещена), были замечены на патрулировании улиц Кабула. Это вам не бедные декхане со списанными автоматами! Бойцы "Бадри-313" хорошо обучены, вооружены современными средствами ведения боя и представляют собой весьма грозную силу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бадри-313   армия   афганистан   война   вооружение   познавательно   спецназ   талибы   
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
Пока что я вижу обезьян
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1k
Hallo FreeSpace 9 минут назад
Блин , да им на садово-парковый инвентарь разрешение надо выдавать... вот какая тварь завезла этим чертям современное оружие ? ...
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477
Alexander Kolesnikov 13 минут назад
По одним лекалам кроили.
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2k
Frank Borman 23 минуты назад
Талибские Рембы - они такие же, как и американские Рембы, только обрезанные.
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3k
Sam Backet Полчаса назад
ок... призываю экспертов в обмундировании! Те наушники что на первых фотках, это разве активные, а не просто защитные для стрельбища? типа зашли на брошенный склад, напялили всё что нашли не разбираясь...
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3k
Тимоша 41 минуту назад
Как же, захватили оружие у пиндосов. Да пиндосы заранее готовили их, и хорошо вооружили, даже технику исправную оставили. Проект с игилом не сработал в полной мере, теперь пиндосы запустили другой, и ничего хорошего от этого ждать не стоит, там где американские интересы, всегда смерть и разрушения. Главное для них - постоянно воюющий восток, и денег на это они не пожалеют. Остаётся только надеяться, что нашим хватит ума не влазить в новую войну на чужой территории.
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907
Denis 51 минуту назад
Ребят, если вы cп@@дили оружие и экипировку с американских складов это еще не означает что вы спецназ
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6k
corell 51 минуту назад
Действительно, кому же ещё патрулировать улицы как не высокотехнологичному стелс-спицназу?
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49k
parallax 51 минуту назад
Где-то я это уже видел.

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−5
бублик от фуфайки 54 минуты назад
талибы - братишки наши
Россия с вами
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1k
И так сойдёт 56 минут назад
В свете есть иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, подымет вой, Хлынет на берег пустой, Разольется в шумном беге, И очутятся на бреге, В чешуе, как жар горя, Тридцать три богатыря, Все красавцы удалые, Великаны молодые, Все равны, как на подбор, С ними дядька Черномор.
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8k
Евгений 57 минут назад
На первом фото, в частности, нет никакого американского оружия, обычные калаши, просто обвешаные, причём, на мой взгляд, топорно, особенно вызывает сомнение крон прицела и стабильность СТП при такой установке...
А вот прицел, кстати, смахивает на амерский АКОГ триджикон, который стоит раза в 4 дороже чем сам калаш, если это конечно, не китайская подделка.
Хотя иногда на фото мелькают и системы АР-15/М-4,справедливости ради.
Но это всё мелочи, артиллерии и авиации похер какое у тебя стрелковое оружие)))
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11k
ss Час назад
То что талибы это неподготовленные крестьяне, может думать только либо наивный подросток, либо идиот, пускающий слюни. О том, что они проходят спецподготовку и получают современные средства вооружения от пендосов, было ясно ещё с тех времён, когда войны Советской Армии гоняли по горам эту агрессивную шваль. И тогда, когда все эти "крестьяне" полезли в Чечню во время чеченской войны.
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10k
Джон Уик Час назад
А почему они такие толстые?
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3k
leofox Час назад
А почему они без хиджабов?
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144
Nane First NameLast leofox 46 минут назад
Потому что хиджаб это женская одежда.
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−8
Александр Час назад
Как быстро в наших сми злые террористы превращаются в хороших талибов… скоро в друзей России превратятся
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712
Александр Час назад
"Из Афганистана поступают сообщения о патрулировании Кабула отрядом специального назначения талибов."

Задействованы все семь бойцов?
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1k
Алексей Заг 2 часа назад
Очень они на наемников похожи.
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9k
Vacony 2 часа назад
спасибо США за вооружение и одежду и обучение... Талибан вас не забудет...
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10k
Василий Сургайло 2 часа назад


Вот у этого супер-подготовка в шаурмятне проходила ближайшей походу
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12k
Кархародон 2 часа назад
У Талибана авиация есть? Если нет, то без воздушного прикрытия захватить страну, имеющую боевую авиацию, нереально. Не помогут ни американские винтовки, ни ботинки, ни очки ночного видения.
Афганистан защищали так же, как украинцы Крым в 2014 - никак.
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