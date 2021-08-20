Талибы показали свой спецназ

По сообщениям в афганских социальных сетях, спецназовцы были задействованы в патрулировании в целях безопасности после того, как талибы впервые с 2001 года взяли под свой контроль столицу Афганистана. Сообщается, что отряд назван в честь битвы при Бадре, о которой говорится в Коране. В этой битве, состоявшейся 1400 лет назад, по легенде, пророк Мухаммед успешно победил вражеское войско с отрядом всего в 313 человек. Как рассказывает пресса, бойцы "Бадри 313" проходят ту же подготовку, что и любое другое подразделение спецназа, используя для тренировок базы в скрытых местах, находящихся под контролем Талибана.