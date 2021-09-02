Как самый высокий человек в мире жил в Российской империи

Самому высокому человеку в мире определенно жилось не всегда просто, но он использовал свою необычность себе во благо, успел и сделать карьеру, и полюбить, причем взаимно. О столь необычной, но недолгой жизни и пойдет сегодня наш рассказ.





Избу пришлось перестроить

Федор Андреевич Махнов родился на этот свет крупным мальчиком. Но не до такой степени, чтобы вызвать особое удивление окружающих. Его мать скончалась, подарив ему жизнь, что в то время не было редкостью. Заботу о подрастающем сорванце взял на себя его дед. До восьми лет в здоровом и активном крепыше было сложно разглядеть задатки будущего гиганта, но начиная с восьмилетнего возраста стало понятно: в деревне Костюки Витебского уезда явно растет богатырь.

Уже в 12 лет Федя был двухметровым великаном. Длина его стопы составляла 51 сантиметр, а ладони — 32.

Например, отрок был способен запросто высоко поднять взрослого мужчину. Правда, помимо отличной помощи по хозяйству, семья получала и дополнительные расходы, например, пришлось перестраивать избу под рост Федора, а также заказывать ему одежду и обувь невиданных размеров. Но мальчик не привык лениться и всегда работал. Дети обычного роста дразнили его, но тот, хотя мог сделать с ними что угодно, лишь отвечал на насмешки мелкой пакостью: вешал их шапки на конек крыши или сарая.

Слава, которая не нужна, и деньги, которые пригодятся

Нежданно-негаданно жизнь Феди изменилась бесповоротно. Из русской глубинки к всемирной славе его вывел владелец кочующего цирка Отто Бидиндер, которого подросток-богатырь покорил с первого взгляда. Тогда существовала мода на необычных людей, так что наличие такого гвоздя программы было очень на руку тому, кто мечтал разбогатеть в индустрии развлечений. Поэтому Отто проявил небывалую энергию и все же смог уговорить семью Федора дать ему шанс выступать в составе цирковой труппы. Юноша с 16 лет стал участвовать в выступлениях и... продолжал расти.

В итоге к 25 годам его рост составил рекордных 2 метра и 85 сантиметров.

Невероятно высокий богатырь из России шутя разгибал подковы, разбивал кирпичи ударом руки. Как пушинку, поднимал целый оркестр, чинно сидящий на платформе: для Федора особых трудностей это не составляло.

Понятно, что такое количество энергетических затрат требовало соответствующего меню. Дело было не в какой-то особой пище, а в ее количестве. Например, завтрак Федора состоял из пары десятков яиц, 8 булок хлеба, а чая за один прием пищи уходило и вовсе порядка двух литров. Что касается сна, самый высокий человек в мире мог запросто проспать сутки, чтобы восстановить силы.

Как звездная болезнь прошла мимо

В отличие от прочих творческих личностей, а также представителей эстрады, Федор не жаждал до конца жизни выступать или сорить деньгами. Он действительно стал богатым человеком, но употребил их во благо, а не пустил по ветру. Великан закончил выступать, приехал в родные края и построил собственную усадьбу, назвав ее Великаново. Больше всего он мечтал иметь свой дом и семью. Если с первым благодаря деньгам все получилось просто, второе заставило себя подождать.

Далеко не сразу добрый великан нашел свою вторую половинку. Ею стала сельская учительница Ефросинья Лебедева. Высокая и статная, она хоть и была метром ниже своего супруга, смогла дать жизнь их пяти детям. Федор был счастлив, обожал свою семью и все старался делать ради нее. Иногда опять ездил на заработки в Европу для выступлений в местных цирках, а его слава так и не шла на спад, хотя подобные поездки не были слишком регулярными.

Добрый, искренний, он не обижался на тех, кто смотрел на него с ужасом или неприязнью, а продолжал веселить гостей на тех же советских раутах. Причем используя достоинства своего же главного недостатка: прикуривал папиросы прямо от люстры. Поездки давались ему нелегко, ведь ни транспорт, ни гостиничные номера для таких великанов просто не проектировались, и неудобства были постоянными спутниками Федора.

Памятник Махнову в Витебске

Казалось бы, жизнь, несмотря на такую необычную внешность, щедро одарила Махнова личным счастьем, богатством, популярностью. Вот только ненадолго. Потому что в возрасте 34 лет он покинул этот мир. А для других так и остался этаким русским Гулливером с ясными глазами и искренней улыбкой, который живет в таком неудобном теле, но хранит в своем сердце лишь добро и свет. А вы любите смотреть выступления силачей?