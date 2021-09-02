Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители

Вы знаете историю знакомства своих родителей? А ведь иногда ответ на вопрос «как я встретил вашу маму?» бывает не самым банальным и типичным.
Это доказали пользователи TikTok, которые устроили флешмоб, в котором под песню «I Was Made for Lovin’ You» группы «Kiss» буквально с помощью двух предложений описали встречу своих родителей, и это сюжеты, достойные фильмов!
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Никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу
На следующий день они встречаются в ЗАГСе, а через полгода женятся!
Вот такая история
Мы уже говорили, что никогда не знаешь, где встретишь судьбу?
Победила в споре
30 лет вместе
На одиннадцатый день знакомства они решили пожениться. Папа подделал справку о беременности, чтобы пройти в ЗАГСе без очереди.
СССР сводил сердца сквозь города
В итоге получилась интеллигентная семья: музыкант-педагог и учёный физик-ядерщик.
И кормит уже 20 лет
А как познакомились ваши родители?
Источник:
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Я еще салагой был когда он это рассказывал и плохо все это помню, но дословно запомнил кусочек разговора.
Я: деда, как же вы сбежали то?
Дед: да бежали толпой по полю, а пули вокруг фьють, фьють... так и убежали...
Потом ему в Москву надо было ехать защищать диссертацию, так он у нее паспорт спереть хотел, чтобы она без него тут замуж не вышла. Точнее, сначала замуж ее позвал, но в ЗАГСе очередь была и до отъезда никак не получалось. Решил, бл, перестраховаться.
Поженились, жили долго и счастливо.
В СССР изобретения поощряли и хорошо оплачивали. Иногда под стоящие темы НИИ создавали.
Иначе науку не развить и впереди планеты не идти.
Это вам не рыжее, которое деньги на сколково отмыло, а прорывами в ядерной физике и не пахнет. Эта чухнина сфабрикована для тупеньких миллениалов, которые два на два не в состоянии умножить.
Мы с мужем познакомились в институте на пересдаче. Он в тот раз сдал, я нет :) На первое свидание сбежали с лекции. Доучились благополучно, не волнуйтесь :)
А родители мои поженились в 1971 году как в допетровские времена, по уговору своих родителей. Их третья встреча была уже в ЗАГСе, и никакой романтики не было. И отношения всю жизнь были соответствующие, домостроевские. Только это уже совсем не весёлая история.
Кавказ? Средняя Азия? Хутор на Западенщине?