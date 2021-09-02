FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4851 пост • 1212 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители

Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители (20 фото)

Автор:
02 сентября 2021 09:03
Сообщество : Истории
Метки: забавно   знакомство   интересно   истории   подборка   родители   фото   
6804
20

Вы знаете историю знакомства своих родителей? А ведь иногда ответ на вопрос «как я встретил вашу маму?» бывает не самым банальным и типичным.

Это доказали пользователи TikTok, которые устроили флешмоб, в котором под песню «I Was Made for Lovin’ You» группы «Kiss» буквально с помощью двух предложений описали встречу своих родителей, и это сюжеты, достойные фильмов!


Хитрый способ

×



Классический сюжет для молодёжных сериалов



Любви все нации покорны



Счастливая ошибка



Нет, так не только в кино бывает



45 лет вместе


Добился своего!



Путь к сердцу дамы лежит через шутки



Бабушка сдержала слово



31 год вместе



От ненависти до любви один шаг



Экстрасенсорные способности


Никогда не знаешь, где встретишь свою судьбу



На следующий день они встречаются в ЗАГСе, а через полгода женятся!


Вот такая история



Мы уже говорили, что никогда не знаешь, где встретишь судьбу?



Победила в споре



30 лет вместе


На одиннадцатый день знакомства они решили пожениться. Папа подделал справку о беременности, чтобы пройти в ЗАГСе без очереди.


СССР сводил сердца сквозь города

В итоге получилась интеллигентная семья: музыкант-педагог и учёный физик-ядерщик.


И кормит уже 20 лет

А как познакомились ваши родители?


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: забавно   знакомство   интересно   истории   подборка   родители   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
36
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
36  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
483
forexample 3 часа назад
В жизни все бывает.. Хороший пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
*Сергей* 8 минут назад
Мои бабушка и дедушка познакомились в концлагере, потом вместе сбежали (не они одни там массовый побег был), вместе перешли через линию фронта, деда правда после этого посадили не смотря на то что раненый в плен попал. Потом поженились, четверо детей.
Я еще салагой был когда он это рассказывал и плохо все это помню, но дословно запомнил кусочек разговора.
Я: деда, как же вы сбежали то?
Дед: да бежали толпой по полю, а пули вокруг фьють, фьють... так и убежали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Linusya 16 минут назад
Моих родителей познакомил брат моей мамы. Желания моих родителей на тот момент совпали. Моя мама из большого города, заканчивала техникум и чтобы не попасть по распределению в мухосранск срочно вышла замуж за папу, а папа только что расстался с девушкой, решил по-быстрее жениться, чтобы отомстить. Когда попали заявление в ЗАГС были знакомы всего неделю. Троих детей родили и жили вполне счастливо, пока сметь не разлучила их
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
885
Елена Захарова 18 минут назад
Папу назначают директором стройки, мама едет по комсомольской путевке на стройку снабженцем. Оформила поставку не в те сроки, папа вызвал ее что бы объявить выговор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Сергей 37 минут назад
[мат] себе перепутал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Варг 37 минут назад
у меня родители так сильно ругались, что мне вообще было неинтересно спрашивать как они познакомились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель 39 минут назад
Составил на неё протокол.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Руслан 46 минут назад
Эти люди знают что они так познакомились?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
dikijjim 51 минуту назад
на мамку напали в клубе бабы ,а мой батя хуками положил 7-8шт телок потом от бандитов прятался по знакомым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
SilentBob Час назад
папа "пошутил свой фирменный анекдот"

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Василий Час назад
Батя доколебался до мамы, что она жила в общежитии для аспирантов, будучи преподавателем. Сильно дохера правильным аспирантом был мой батя. При этом он ее даже в глаза не видел ни разу., чисто по документам нарушителя вычислил.
Потом ему в Москву надо было ехать защищать диссертацию, так он у нее паспорт спереть хотел, чтобы она без него тут замуж не вышла. Точнее, сначала замуж ее позвал, но в ЗАГСе очередь была и до отъезда никак не получалось. Решил, бл, перестраховаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Lola 2 часа назад
Как же задолбали слабоумные пропагандоны "ненавистного совка".
В СССР изобретения поощряли и хорошо оплачивали. Иногда под стоящие темы НИИ создавали.
Иначе науку не развить и впереди планеты не идти.
Это вам не рыжее, которое деньги на сколково отмыло, а прорывами в ядерной физике и не пахнет. Эта чухнина сфабрикована для тупеньких миллениалов, которые два на два не в состоянии умножить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Сибирячка 2 часа назад
На танцах. Мама на заметила , что в кресле уже сидит человек и с размаху села в него. А там уже спокойно сидел папа. Самый красивый парень, только что вернувшийся с фронта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Феофан 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Феофан 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Maddy8 2 часа назад
за какое изобретение в Советском Союзе посадят физика-ядерщика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84k
Феофан 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309
Роман 2 часа назад
Великолепный пост!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
max 2 часа назад
Я бы вам свою историю рассказал, но не хочу о грустном перед выходными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
234
poster 2 часа назад
Интересный пост получился, спасибо автору.
Мы с мужем познакомились в институте на пересдаче. Он в тот раз сдал, я нет :) На первое свидание сбежали с лекции. Доучились благополучно, не волнуйтесь :)
А родители мои поженились в 1971 году как в допетровские времена, по уговору своих родителей. Их третья встреча была уже в ЗАГСе, и никакой романтики не было. И отношения всю жизнь были соответствующие, домостроевские. Только это уже совсем не весёлая история.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс 2 часа назад
Обычная жизнь. Без тиндеров и прочей муйни. Намек тем, кто не смотрит по сторонам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 7 комментариев
Показать ещё
Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример Трудности это наши возможности, вот вам наглядный пример "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети "Что за штука?": странные вещицы, которые нашли пользователи сети Кусь тебя: как кусаются разные животные Кусь тебя: как кусаются разные животные 20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь 20+ любопытных находок, которые не каждый день увидишь "Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров "Самые идиотские вещи, которые я слышал": 30 ярких примеров 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах 18 людей, которые обнаружили тайники и секретные комнаты в своих домах
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

420884



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
6
135
Секрет, благодаря которому в советских мультиках герои были такие реалистичные
20 прикольных нашивок на все случаи жизни
8
51
20 прикольных нашивок на все случаи жизни
Набирающие популярность в сообществах
Мадагаскару грозит массовый голод, вызванный изменением климата
0
43
Мадагаскару грозит массовый голод, вызванный изменением климата
Героев кино, мультфильмов и видеоигр превратили в людей с помощью нейросети
0
6
Героев кино, мультфильмов и видеоигр превратили в людей с помощью нейросети
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам
Бурятский Ник Вуйчич: из доставщика еды в мирового рекордсмена по велогонкам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#Россия#кино#1 сентября#актеры#приколы#страна#позитив
#Юмор#люди#подборка#фотографии#интересное#забавно#школа#сша#девушки#путин
#интересно#история#животные#прикол#Разное#ynews#картинки#прикольные#новости#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться