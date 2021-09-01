Насколько натуральными были соки в СССР

А на стене секрет здоровья

Основная претензия автора к советским сокам сводится к тому, что они были сильно разбавлены водой и выглядели крайне подозрительно. Например, березовый сок не пах спиленными деревьями и был, о ужас не мутным, а прозрачным как слеза. Но на самом деле все просто, сырье в обязательном порядке проходило фильтрацию и термическую обработку, а для усиления вкуса использовался сахарин и лимонная эссенция. Что же касается больших объемов производства, то и берез в СССР было немало. Вон в Канаде и США делают кленовый сироп в огромных количествах и ничего, деревьев хватает.