Насколько натуральными были соки в СССР

Как известно, любовь к сокам советским гражданам стал прививать нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, после посещения США.
Там он подсмотрел американскую привычку пить апельсиновый сок по утрам и эта идея ему понравилась. Единственное, что апельсины у нас не росли и их заменили на яблоки, виноград, сливу, грушу, вишню, кроме этого выпускали томатный, тыквенный и даже берёзовый сок.
А на стене секрет здоровья
Основная претензия автора к советским сокам сводится к тому, что они были сильно разбавлены водой и выглядели крайне подозрительно. Например, березовый сок не пах спиленными деревьями и был, о ужас не мутным, а прозрачным как слеза. Но на самом деле все просто, сырье в обязательном порядке проходило фильтрацию и термическую обработку, а для усиления вкуса использовался сахарин и лимонная эссенция. Что же касается больших объемов производства, то и берез в СССР было немало. Вон в Канаде и США делают кленовый сироп в огромных количествах и ничего, деревьев хватает.
Если обратится к советским гостам, то там написано, что при изготовлении соков не допускается добавление искусственных красителей, а так же ароматических и консервирующих веществ кроме аскорбиновой и сорбиновой кислоты. Не допускалось переработка ягод и плодов, в которых остаточное количество пестицидов превышало максимально допустимые уровни. Стоит отметить, что все натуральные соки были прямого отжима и не разбавлялись за исключением гранатового. Наверное не нужно напоминать, что за соблюдением ГОСТа в СССР следили как надо.
На этикетках того времени в основном писали: «сок натуральный» либо «с добавлением сахара», в отличие от многих современных, где кроме воды может быть что угодно. О натуральности советских соков говорит тот факт, что после вскрытия они могли храниться не более суток. Кстати хорошие соки можно купить и в наше время, но их стоимость явно больше 20 копеек за стакан.
Источник:
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Строенное утверждение! Автору не кажется подозрительным, что, например, деревянная мебель, за не оставлят занозы в руках? )
Сейчас детские покупаю они очень похожие. Фрутоняня, сливовый густой такой кисленький.
А все эти говеные джейсевен Я и прочие сады придонья пить невозможно, одна химия.
Но самое крутое что в совке был виноградный в трехлитровых банках!
Виноградный сука! Сейчас только в глобусе полтора литра 150 руб и это еще очень дешево.
И причём из десятков разных фруктов и овощей.
А дети... Я, например, предпочитал соку лимонад.