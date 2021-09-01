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Насколько натуральными были соки в СССР

Насколько натуральными были соки в СССР (4 фото)

Автор:
01 сентября 2021 07:44
Сообщество : СССР
Метки: СССР   интересно   натуральный сок   сок   факты   фото   
2009
4

Как известно, любовь к сокам советским гражданам стал прививать нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, после посещения США.

Там он подсмотрел американскую привычку пить апельсиновый сок по утрам и эта идея ему понравилась. Единственное, что апельсины у нас не росли и их заменили на яблоки, виноград, сливу, грушу, вишню, кроме этого выпускали томатный, тыквенный и даже берёзовый сок.


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А на стене секрет здоровья

Основная претензия автора к советским сокам сводится к тому, что они были сильно разбавлены водой и выглядели крайне подозрительно. Например, березовый сок не пах спиленными деревьями и был, о ужас не мутным, а прозрачным как слеза. Но на самом деле все просто, сырье в обязательном порядке проходило фильтрацию и термическую обработку, а для усиления вкуса использовался сахарин и лимонная эссенция. Что же касается больших объемов производства, то и берез в СССР было немало. Вон в Канаде и США делают кленовый сироп в огромных количествах и ничего, деревьев хватает.

Если обратится к советским гостам, то там написано, что при изготовлении соков не допускается добавление искусственных красителей, а так же ароматических и консервирующих веществ кроме аскорбиновой и сорбиновой кислоты. Не допускалось переработка ягод и плодов, в которых остаточное количество пестицидов превышало максимально допустимые уровни. Стоит отметить, что все натуральные соки были прямого отжима и не разбавлялись за исключением гранатового. Наверное не нужно напоминать, что за соблюдением ГОСТа в СССР следили как надо.

На этикетках того времени в основном писали: «сок натуральный» либо «с добавлением сахара», в отличие от многих современных, где кроме воды может быть что угодно. О натуральности советских соков говорит тот факт, что после вскрытия они могли храниться не более суток. Кстати хорошие соки можно купить и в наше время, но их стоимость явно больше 20 копеек за стакан.


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Метки: СССР   интересно   натуральный сок   сок   факты   фото   
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−17
велесова книга 36 минут назад
вода, сахар, краситель - вот и весь "незабываемый" совковый сок
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6k
Vadim 10 минут назад
И тем не менее соки и во времена СССР и сейчас делам сами (томатный, яблочный, виноградный и даже березовый). И во времена СССР сок промышленного производства был часто разбавленный и из фруктов-овощей второго сорта. Домашний на порядок лучше.
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2k
V2.Smirnov 14 минут назад
В последние лет 10, как мода на ЗОЖ пошла, в магазинах широко появились соки "прямого отжима". Но цены, да - весьма отличающиеся от соков обычных. А еще совсем недавно широко появились концентрированные соки - сироп "упаренный сок с сахаром" - очень и очень рекомендую. С жары пришел, сиропа в стакан, из холодильника минералки добавил - красота!
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4k
Igor Pan 16 минут назад
"выглядели крайне подозрительно. Например, березовый сок не пах спиленными деревьями и был, о ужас не мутным, а прозрачным как слеза"
Строенное утверждение! Автору не кажется подозрительным, что, например, деревянная мебель, за не оставлят занозы в руках? )
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24k
Владимир 23 минуты назад
Ну хз не смотря на всю чмошность совка соки по моему действительно были огонь.
Сейчас детские покупаю они очень похожие. Фрутоняня, сливовый густой такой кисленький.
А все эти говеные джейсевен Я и прочие сады придонья пить невозможно, одна химия.
Но самое крутое что в совке был виноградный в трехлитровых банках!
Виноградный сука! Сейчас только в глобусе полтора литра 150 руб и это еще очень дешево.
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14k
Вася Александрович 37 минут назад
Натуральный берёзовый сок на вкус - слегка пахнущая деревяшкой вода. Да и портится очень быстро. Но и магазинный очень нравился.
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1k
Ивлар 38 минут назад
Про слежение за соблюдением ГОСТа, особо понравилось... Вот только, ГОСТ в пищевой промышленности СССР, чаще всего оставался на бумаге..Т.к. кроме ГОСТа был еще план,который надо было выполнять, а еще лучше перевыполнять..Но, свидетелям секты "Святого ГОСТа", про это рассказывать бесполезно... Вопросы веры они такие..
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21k
pssst 38 минут назад
А че, заглавную фото из СССР нельзя было найти?
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201
Andrey 41 минуту назад
Сливовый был суперский
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22
Drongo Час назад
Я даже больше скажу, в наше время хороший сок можно СДЕЛАТЬ по себестоимости :)
И причём из десятков разных фруктов и овощей.
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1k
Herr Mannelig Час назад
Хорошие были соки, но всё же на счëт берëзового терзают сомнения. За короткое время набрать соку на всю страну, это под каждым деревом должны были собирать
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