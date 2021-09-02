Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам

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Учебный год стартовал, студенты вернулись в съемные городские квартиры, и тут началось... Вписки, гулянки, попойки. Короче говоря, несколько раз подумайте перед тем, как сдать квартиру молодым людям.
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