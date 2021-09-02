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Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам

Пожар, наводнение и разврат, или когда сдал квартиру студентам (20 фото)

Автор:
02 сентября 2021 15:23
Метки: Юмор   вписка   девушки   квартира   прикол   смех   студенты   
1259
20
Учебный год стартовал, студенты вернулись в съемные городские квартиры, и тут началось... Вписки, гулянки, попойки. Короче говоря, несколько раз подумайте перед тем, как сдать квартиру молодым людям.

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Метки: Юмор   вписка   девушки   квартира   прикол   смех   студенты   
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12k
Вася Полчаса назад
алчность сдавальщиков, скупой платит дважды.
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75
Andrey 9 минут назад
Сын уже на третьем курсе, живут в двушке вчетвером. Понятно что с уборкой у них так себе, но ничего такого как на фото нет. Может потому что учаться ? При чем на бюджете .
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6k
Фельдъегерь 20 минут назад
люблю пьяных девок
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18k
kamanch 22 минуты назад
а что не так?
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