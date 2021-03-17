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Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого

Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого (16 фото)

Автор:
17 марта 2021 17:24
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   житейская хитрость   лайфхак   прикол   смех   совет   
2133
16
Различные лайфхаки, шах и мат вам! Перед вами одновременно простые и гениальные идеи, авторам которых нужно 100% дать какую-то международную премию. Смотрите и записывайте!
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Метки: Юмор   девушки   житейская хитрость   лайфхак   прикол   смех   совет   
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59k
Viktor Час назад
Какое мерзкое слово "лайфхак"!
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1k
Ясный Пень 24 минуты назад
12й не всегда работает как надо. Поверьте старому водопроводчику
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5k
Dictator Полчаса назад
К № 6: впервые слышу про лабы по философии!
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68k
Из Донецка. 58 минут назад
Если прогнать диктатора страна осиротеет.. Мы еще не доросли жить своими мозгами..
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80k
Taras Kozalupko Из Донецка. 23 минуты назад
считай, я тебе поставил 3+
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