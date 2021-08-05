Этим людям 10 или 40 лет? Тот случай, когда невозможно определить возраст

1423
17
В силу генетических особенностей организма и ноу-хау в бьюти-индустрии, по героям данной подборки невозможно определить их возраст. Без шуток! Смотрите сами!
×
Знакомьтесь, перед вами Петр Патковский - заместитель министра финансов Польши. Ему 29 лет
Современные девушки так искусно обращаются с косметикой, что определить их возраст просто невозможно!
Источник:
Ссылки по теме:
- Типичные ситуации с женщинами, которые замечательно раскрывают их суть
- Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины
- Кто-то ненавидит, а кто-то обожает: свежая порция очень черного юмора
- Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет
- "Нам с тобой нужно срочно съехаться": нетипичные анкеты с сайтов знакомств
25
Понравилось25
Новости партнёров
Да, я против фотосессий фриков в ванной.