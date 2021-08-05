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Этим людям 10 или 40 лет? Тот случай, когда невозможно определить возраст

Этим людям 10 или 40 лет? Тот случай, когда невозможно определить возраст (17 фото)

Автор:
05 августа 2021 15:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   возраст   генетика   девушки   загадка   прикол   смех   
1423
17
В силу генетических особенностей организма и ноу-хау в бьюти-индустрии, по героям данной подборки невозможно определить их возраст. Без шуток! Смотрите сами!
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Метки: Юмор   возраст   генетика   девушки   загадка   прикол   смех   
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9k
Касьян Пуздой 51 минуту назад
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Опаньки 54 минуты назад
походу министр финансов польши ... товой
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3k
DyadyaSasha Час назад
"Ставьте палец вверх, если тоже осуждается подобные детские фотосессии."
Да, я против фотосессий фриков в ванной.
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Richard

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