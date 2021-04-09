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Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет

Фрагменты домашних фотосессий, которые не должны были попасть в интернет (15 фото)

Автор:
09 апреля 2021 17:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   девушки   ирония   квартира   прикол   смех   хрущевка   
1990
15
Герои этой подборки принимали участие в каких-то стремных съемках, о которых никто не должен был узнать. Но случилось то, чего все опасались - кто-то слил некоторые снимки в интернет... и тут понеслось. Что тут еще сказать... теперь эти ребята очень популярны.
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Метки: Юмор   девушки   ирония   квартира   прикол   смех   хрущевка   
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9k
Александр 37 минут назад
Обычные люди.
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23k
Павел Плеханов 4 минуты назад
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6k
Administrator 16 минут назад
у торшера - шикарное фото
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23k
Павел Плеханов Полчаса назад
11 - молодёжь как молодёжь, на скейте или роликах покатались без наколенников.
(а если кто-то что-то подумал, так там синяки и ссадины немного в другом месте коленки будут).
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−22
Владимир Полчаса назад
как там говорили в КВН? (чем старше женшина тем вкуснее борщ)
как там говорил товарищ Сухов... и мотало меня

короче... совет для маленьких дурачков
женщин много, а любимая одна

у меня вот моя любимая блондинка с голубыми глазами сейчас беззаботно спит, а я охраняю сон свой дочки
и я так счастлив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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75k
Броненосец Потелкам 39 минут назад
Ножки у бабёнки красивые....не отнять.
.
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7k
Cornho Броненосец Потелкам Полчаса назад
А мне не понравились, уж больно тощие.
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20k
Дмитрий К. Броненосец Потелкам 10 минут назад
Почему не отнять? Очень даже отнять.
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−22
Владимир 42 минуты назад
короче... явам дам совет
у меня вот такое правило

я не помню - значи ничего не было
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−22
Владимир 44 минуты назад
у меня то же есть компромат
в поезде ехал... ну как ехал... нажрался синий и уснул подпростыней
и вот мне потом скинули две фотки

слава богу только девушки снимались рядом с моим телом "молодохого Апполона" ну вообщем синий скинул все с себя, почесал спину открывашкой консервного ножа и уснул
и тут со мной.. веренее с моим телом устроили фотосессию
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51k
Похабыч 48 минут назад
8. "Такое вот тяжелое воскресенье" - хоть убейте, я столько не выпью!
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