1990
15
Герои этой подборки принимали участие в каких-то стремных съемках, о которых никто не должен был узнать. Но случилось то, чего все опасались - кто-то слил некоторые снимки в интернет... и тут понеслось. Что тут еще сказать... теперь эти ребята очень популярны.
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(а если кто-то что-то подумал, так там синяки и ссадины немного в другом месте коленки будут).
как там говорил товарищ Сухов... и мотало меня
короче... совет для маленьких дурачков
женщин много, а любимая одна
у меня вот моя любимая блондинка с голубыми глазами сейчас беззаботно спит, а я охраняю сон свой дочки
и я так счастлив!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
у меня вот такое правило
я не помню - значи ничего не было
в поезде ехал... ну как ехал... нажрался синий и уснул подпростыней
и вот мне потом скинули две фотки
слава богу только девушки снимались рядом с моим телом "молодохого Апполона" ну вообщем синий скинул все с себя, почесал спину открывашкой консервного ножа и уснул
и тут со мной.. веренее с моим телом устроили фотосессию