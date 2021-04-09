Герои этой подборки принимали участие в каких-то стремных съемках, о которых никто не должен был узнать. Но случилось то, чего все опасались - кто-то слил некоторые снимки в интернет... и тут понеслось. Что тут еще сказать... теперь эти ребята очень популярны.

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1. Что тут вообще происходит? 0 Источник:

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3. Ох уж эти отечественные косплейщицы 0 Источник:

4. Вам не кажется, что выглядят они, как минимум, немного глуповато? 0 Источник:

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7. Когда праздник каждый день 0 Источник:

8. Такое вот тяжелое воскресенье 0 Источник:

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10. Продолжаем знакомиться с женскими образами 0 Источник:

11. Ох уж эта молодежь 0 Источник:

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13. Как думаете, у этого мужика остались друзья после такого? 0 Источник: