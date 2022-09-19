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Мама дорогая, что они творят: реальные фото с отвязных студенческих вечеринок

Мама дорогая, что они творят: реальные фото с отвязных студенческих вечеринок

Автор:
19 сентября 2022 15:16
Сообщество : Юмор
Метки: Вечеринка   Юмор   вписка   девушки   молодежь   прикол   пьянка   студенты   тусовка   
1069
18
Встречайте, перед вами студенты из России, которые начали потихоньку вкатываться в новый учебный год. Начался он с традиционных безбашенных вечеринок, фотографии с которых моментально появились в различных пабликах VK.
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В вашем студенчестве было жарче?

Источник:

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Метки: Вечеринка   Юмор   вписка   девушки   молодежь   прикол   пьянка   студенты   тусовка   
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4  комментария
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7k
Shtoppi Полчаса назад
Выложил бы я пару скринов с одной отвязной студенческой вечеринки, из видео которое по сети уже второй десяток лет гуляет, да боюсь они по цензуре не проходят)))
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19k
ЦСКА 5 минут назад
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733
Gamak 14 минут назад
Все эти фото сделаны практически в самом начале вечеринок. Далее весь материал у Тимура
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4k
V2.Smirnov Полчаса назад
Мажор!
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