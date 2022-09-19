Мама дорогая, что они творят: реальные фото с отвязных студенческих вечеринок

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Встречайте, перед вами студенты из России, которые начали потихоньку вкатываться в новый учебный год. Начался он с традиционных безбашенных вечеринок, фотографии с которых моментально появились в различных пабликах VK.
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В вашем студенчестве было жарче?
Источник:
АНТИФИШКИ
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