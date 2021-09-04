13 людей, которые живут в обществе, а не в хлеву, но ведут себя как настоящие свиньи

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"И так сойдет" - именно такую фразу держат в голове герои нашей подборки. Им не только плевать на окружающий мир, других людей, но и на самих себя. Ведь они демонстрируют невежество, хамство, которых в обществе необходимо избегать.
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А какое поведение людей вас раздражает больше всего?
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Метки: грязнули люди-идиоты неаккуратные прикол свииньи фото
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