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13 людей, которые живут в обществе, а не в хлеву, но ведут себя как настоящие свиньи

13 людей, которые живут в обществе, а не в хлеву, но ведут себя как настоящие свиньи (14 фото)

Автор:
04 сентября 2021 07:00
Сообщество : Юмор
Метки: грязнули   люди-идиоты   неаккуратные   прикол   свииньи   фото   
2380
14

"И так сойдет" - именно такую фразу держат в голове герои нашей подборки. Им не только плевать на окружающий мир, других людей, но и на самих себя. Ведь они демонстрируют невежество, хамство, которых в обществе необходимо избегать.

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А какое поведение людей вас раздражает больше всего?

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Метки: грязнули   люди-идиоты   неаккуратные   прикол   свииньи   фото   
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trancer001 42 минуты назад
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Leo Полчаса назад
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trancer001 43 минуты назад
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анатолий горленко 56 минут назад
Сова на глобус натянута давно. Это очередная.
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Ewgeny 59 минут назад
Езда по обочине.
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vikklu Час назад
Да эт ерунда. Далеко ходить не надо.
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