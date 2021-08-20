16 людей, которые рассчитывали на подарок судьбы, но реальность смачно все обломала

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Мы часто рассчитываем на что-то, однако судьба иногда преподносит неприятные сюрпризы, которых хотелось бы избежать. Перед вами подборка в стиле "Ожидание и реальность", которая совершенно не порадовала потребителей.
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А у вас случались разочарования от покупок в магазинах?
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А не вестись на рекламу в обществе потребления крайне сложно. Мы все живем потребляя и ориентируемся на рекламу. КОнечно есть чудаки, что любят рассказывать об отказе от ТВ, что на них не действует реклама и обладающие прочими "уникальными" качествами. Но чаще они лукавят, мягко говоря.
Любой продукт нужно продать.
И бывают добросовестные производители, маркетологи и продавцы, а бывают твари. На манер тех, что по обочинам пробки объезжают.
И совершенно бесит, когда подобные мнения гребут всех одной гребенкой.