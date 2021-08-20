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16 людей, которые рассчитывали на подарок судьбы, но реальность смачно все обломала

16 людей, которые рассчитывали на подарок судьбы, но реальность смачно все обломала (17 фото)

Автор:
20 августа 2021 08:48
Сообщество : Юмор
Метки: Разочарование   облом   обман потребителя   ожидание и реальность   прикол   фото   
11623
17

Мы часто рассчитываем на что-то, однако судьба иногда преподносит неприятные сюрпризы, которых хотелось бы избежать. Перед вами подборка в стиле "Ожидание и реальность", которая совершенно не порадовала потребителей.

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Метки: Разочарование   облом   обман потребителя   ожидание и реальность   прикол   фото   
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67k
Пётровыч 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Димон 46 минут назад
А тут то что не так? по моему реальность намного лучше ожидания вышла)))
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8k
vit Час назад
Без подписей было бы ничего непонятно.
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18k
Евгений 2 часа назад
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107
cdzpm 2 часа назад
Номер 15! Мне кажется это не провал а выигрыш!
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29k
Юр21 2 часа назад
Выросло очень доверчивое поколение, нехрен вестись на всякую рекламу и не будет разочарований.
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6k
Игорь Мочалов 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
кот базилий 3 часа назад
Везде и всюду нас на...бывают
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907
Александр Задорожный 3 часа назад
Ну да, кто-то продает продукт, а кто-то его упаковку. Вот поэтому я перед тем как купить что-то серьезное читаю отзывы покупателей, а если какую-то мелочь - то могу купить фигню только один раз. После этого данный производитель мной не рассматривается в принципе, не важно что бы он не произвел ещё. Обманул один раз - обманет и ещё. Всякий ноунейм предпочитаю не брать. А по поводу готовой еды - ребят, а чего вы вообще ждёте от этого г-на, которое к тому же может храниться по 5 лет? Я понимаю, что иногда нет другого выхода, но ожидать чего-то от этой продукции хим. завода - увольте.
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4k
Дарвин и аморальная премия 4 часа назад
Номер 15 все нормально,отличная глаз-сиська
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9k
Vacony 5 часов назад
а что с платьем то не так ?
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8k
Izrin Maria 5 часов назад
А чем не угодил набор из мелков, карандашей и фломастеров вместе с большой пластиковооой коробкой, в которую чадушко всё это будет собирать?
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4k
Vasiliy 5 часов назад
В отношении торговцев я всегда пессимист. Поэтому не жду от товара соответствия упаковке и нет, торгаши меня никогда не разочаровывают - всё оказывается всегда хуже ожиданий :)
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