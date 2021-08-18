Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки

Гордо нести звание "я же мать" надо уметь! Чтобы его заслужить, необходимо быть максимально неадекватной, не включать голову, всем хамить и требовать бесплатно. В подборке как раз истории с такими личностями.

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1. Тут о психике матери еще бы кто позаботился 0 Источник:

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2. Нашла место 0 Источник:

3. Забирай документы, Алексей 0 Источник:

4. Мне должны 0 Источник:

5. Столько претензий Артему 0 Источник:

6. Немного черного юмора 0 Источник:

7. С такой матерью каждый день стресс 0 Источник:

8. Ему можно, он ребеночек 0 Источник:

9. Вот так план 0 Источник:

10. Мать-хамка - горе в семье 0 Источник:

11. Реально, обнаглели эти люди 0 Источник:

12. Имейте совесть, уберите 0 Источник:

13. В туалет не дадут сходить 0 Источник:

14. Действенный способ сбить температуру? 0 Источник:

15. Вызывайте полицию 0 Источник:

16. Звоните санитарам 0 Источник: