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Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки

Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки (17 фото)

Автор:
18 августа 2021 09:10
Сообщество : Юмор
Метки: Я же мать   женщины   идиотки   мамаша   мне все должны   прикол   соцсети   фото   
1670
17
Гордо нести звание "я же мать" надо уметь! Чтобы его заслужить, необходимо быть максимально неадекватной, не включать голову, всем хамить и требовать бесплатно. В подборке как раз истории с такими личностями.
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Метки: Я же мать   женщины   идиотки   мамаша   мне все должны   прикол   соцсети   фото   
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4  комментария
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825
neo 54 минуты назад
Про макдак же правильно сказала - травят своих детей. Про отмолить, конечно, дичь))
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1
azinovyevs Полчаса назад
12. Имейте совесть, уберите
Про снег. Не знаю, как в России, но в этих ваших Европах, за неубранный снег на тротуаре, ровно как и нестриженный газон можно схлопотать штраф.
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171
Алексей 52 минуты назад
Надеюсь, что всё это постановочная хрень
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