Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки

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Гордо нести звание "я же мать" надо уметь! Чтобы его заслужить, необходимо быть максимально неадекватной, не включать голову, всем хамить и требовать бесплатно. В подборке как раз истории с такими личностями.
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А вы часто встречаете странных матерей?
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Про снег. Не знаю, как в России, но в этих ваших Европах, за неубранный снег на тротуаре, ровно как и нестриженный газон можно схлопотать штраф.