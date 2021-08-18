Смешные работы победителей битв фотошоперов

Волшебники фотошопа никогда не перестают практиковаться в своих навыках, поэтому в интернете вряд ли закончатся бесчисленные битвы, где мастера мышки и планшета соревнуются друг с другом в умении превратить интересные снимки в настоящие произведения искусства.
Бывают такие фотографии, которые оказываются хороши не только сами по себе, но и в роли тренировочной площадки для фотошоперов. На них в тот же начинают оттачивать свои навыки и чувство юмора шутники всех мастей. В итоге снимки получают вторую жизнь и новый смысл, а мы — новые поводы посмеяться. Здесь мы собрали несколько снимков и то, во что их превратили гуру фотошопа.
Надел маску — вставай в ворота
Чемпион
Пушистый напарник Нео
Леонардо Ди Каприо попытался спрятаться от папарацци, но попал в битву фотошоперов
Ночной кошмар
Уличные бои превратились в компьютерные
Улыбочку!
Достойный преемник Белки и Стрелки
С дороги!
Отец и сын поменялись местами
Вредина-Гринч
Граф Котякула
Робокоп? А может лучше Котокоп?
Замена Григору Клигану из «Игры престолов»
«Перечный крик» Эдварда Мунка
Когда узнала, что ты — потомок египетских богинь
Заходим на посадку!
Что там в новостях?
Выход в открытый космос прошёл успешно
Трамп, высасывающий всю радость
Девушка и книга
Кот в свете витражного окна
Теперь понятно, почему ему так весело
Гусеница бабочки павлиноглазки
Сова и жалюзи
Реальный Чешир
Блистательный cиба-ину
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