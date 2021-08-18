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Смешные работы победителей битв фотошоперов

Смешные работы победителей битв фотошоперов (30 фото)

Автор:
18 августа 2021 08:44
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   подборка   прикол   фото   фотошоп   
422
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Волшебники фотошопа никогда не перестают практиковаться в своих навыках, поэтому в интернете вряд ли закончатся бесчисленные битвы, где мастера мышки и планшета соревнуются друг с другом в умении превратить интересные снимки в настоящие произведения искусства.

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Метки: Юмор   подборка   прикол   фото   фотошоп   
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Игорь 56 минут назад
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