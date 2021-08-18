Смешные работы победителей битв фотошоперов





Бывают такие фотографии, которые оказываются хороши не только сами по себе, но и в роли тренировочной площадки для фотошоперов. На них в тот же начинают оттачивать свои навыки и чувство юмора шутники всех мастей. В итоге снимки получают вторую жизнь и новый смысл, а мы — новые поводы посмеяться. Здесь мы собрали несколько снимков и то, во что их превратили гуру фотошопа.





Надел маску — вставай в ворота