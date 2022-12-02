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Дорохо-бохато: 14 людей, для которых понты по жизни важнее всего

Дорохо-бохато: 14 людей, для которых понты по жизни важнее всего

Автор:
02 декабря 2022 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   дешевые понты   дорого богато   люди-идиоты   понторезы   понты   фото   
4548
15

Не у всех есть возможность жить так, как хочется. Но есть люди, которые стараются ради изменения жизни в лучшую сторону, а другие просто вечно на понтах. Но дешевые выкрутасы видно сразу!

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А у вас в окружении есть "понторезы"?


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Метки: Прикол   дешевые понты   дорого богато   люди-идиоты   понторезы   понты   фото   
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20  комментариев
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146
kost 2 часа назад
Как то много бренди в бутылке. Наверно компот в найденную пустую налил.
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4k
Алекс Таворотов 7 минут назад
за желтую уточку, полюбасу, плюс
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3k
Leonid 23 минуты назад
Да что вы знаете о понтах?! Я только что с Садовода приехал...
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20k
ЦСКА 42 минуты назад
"Типичные фото мужчин за рулем"
Вижу кисть руки, наручные часы неопределенной марки, мерседесовский клаксон, фрагмент сталинской высотки....
А где мужчина то??

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16k
Александр 47 минут назад
Вы просто завидуете успеху
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15k
эмосурикат прямоползающий 55 минут назад
красная икра бывает имитированная
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4k
Edyan Час назад
Комментарий к фото
дали кредит)))
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49
Николаев Борис Час назад
Машина цыганского барона из Дагестана.
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9k
Б.Касторский 2 часа назад
Так большинство людей использует социальные сети, что бы показать лучше с их точки зрения. Хочется внимания и зависти от окружающих.
Человек без них воспринимается как кто-то чужой. Так что конечно у любого человека есть такие знакомые или же сам является таковым.
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