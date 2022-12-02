Дорохо-бохато: 14 людей, для которых понты по жизни важнее всего

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Не у всех есть возможность жить так, как хочется. Но есть люди, которые стараются ради изменения жизни в лучшую сторону, а другие просто вечно на понтах. Но дешевые выкрутасы видно сразу!
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А у вас в окружении есть "понторезы"?
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Вижу кисть руки, наручные часы неопределенной марки, мерседесовский клаксон, фрагмент сталинской высотки....
А где мужчина то??
Человек без них воспринимается как кто-то чужой. Так что конечно у любого человека есть такие знакомые или же сам является таковым.
Так что, я лишь своё мнение высказал.