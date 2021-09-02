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19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно

19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно (2 фото)

Автор:
02 сентября 2021 12:06
Метки: армия   герои   факты   
1456
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Никогда не знаешь, сможешь ли взять себя в руки в критической ситуации. В ситуации, когда от твоих действий зависит судьба сотен человек и целого флота. И речь идет не о Великой Отечественной, а о мирной России наших дней. История матроса Алдара Цыденжапова о том, как простой забайкальский парень шагнул в пламя и пожертвовал собой ради своих товарищей.

Алдар Цыденжапов родился в 1991 году в Забайкальском крае. Парень уже на школьной скамье решил начать взрослую жизнь со службы в армии. В семье было с кого брать пример: служили и дед, и отец, и брат Алдара. Юноша даже определился, что хочет попасть в военно-морской флот. Но в военкомате парня ждало разочарование: из-за малого роста его не хотели брать. Только после уговоров отца Алдара Цыденжапова направили в ВМФ.


Цыденжапова направили на эсминец "Быстрый". Этот боевой корабль в составе Тихоокеанского флота патрулирует морские границы России. К сожалению, он стал для Алдара последним местом службы. 24 сентября 2010 года Алдар Цеденжапов заступил на дежурство в машинном отделении корабля. В считанные минуты после заступления его на вахту в отделении прорвало топливный трубопровод энергоустановки.

Из цистерны с мазутом стало выходить топливо. Шальная искра - и всё машинное отделение окутал огонь. В такой ситуации каждая секунда на вес золота. Над энергетической установкой находились боевые торпеды. Еще немного, и за взрывом котла последовала бы детонация торпедных аппаратов. Жизнь трёх сотен человек, корабля и находившихся рядов судов была в тот момент в руках просто матроса Алдара Цыденжапова.


Он не медлил, когда в буквальном смысле пошел в огонь. Матросу предстояло закрутить вентиль на цистерне с мазутом. Девять оборотов, девять долгих секунд в огне героически отстоял Алдар Цыденжапов. Поднятые по тревоги матросы успели потушить пожар. Но если бы не мужество Цыденжапова, гибели корабля было бы не миновать. Алдар смог выбраться из машинного отделения и добрести на палубу. Его срочно на вертолете отправили во Владивосток.


В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь Алдара Цыденжапова. Но огонь практически не оставил на нем живого места. 28 сентября 2010 года, спустя 4 дня после своего героического подвига, матрос Цыденжапов скончался.


В ноябре 2010 года президент присвоил ему звание Героя России посмертно. 19-летний парень, молодой и храбрый, навсегда зачислен в число матросов эсминца "Быстрый".

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Метки: армия   герои   факты   
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905
Электрик 2 часа назад
Настоящий мужчина и воин!
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941
Дамир Саражаков 4 минуты назад
Чей-то героизм это всегда чье-то преступление... Но только в подобных случаях становится понятно из какого теста человек. Это не сидя в кресле на клавиатуре печатать героические тексты. Вечная слава Герою России Алдару Цыденжапову.
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−83
Иван Смаглий Полчаса назад
Родина любит когда герои посмертно. А остался бы жив - получил бы медальку, а то и без оной бы обошелся. С живого-то че взять? Ни памятник ему не поставишь, ни пионеров к монументов не приведешь. А квартиру да прочие блага живой герой будет требовать. Неблагодарный!
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67
Flexx U 45 минут назад
Вот это мужик!!!
Знаю что такое огонь служил пожарным срочку.
Но шагнуть в него, наверное не смог бы....
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7k
sivanov1079 56 минут назад
В конце 2020 года на боевое дежурство в ТОФ заступил корвет под названием  «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов»
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929
ekolog67 58 минут назад
Вот перед такими и на колено стать можно!
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81k
Taras Kozalupko Час назад
В его честь, в увековечивание подвига, назван новый современный корвет.
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3k
Rubiroid_47 2 часа назад
Мое почтение, Алдар Цыденжапов!
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5k
Алексей 2 часа назад
Не понял почему не хотели брать из-за роста, обычно моряков наоборот покомпактнее ищут. Особенно на подлодки, там долговязым вообще делать нечего.
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48
Юденич Алексей Час назад
Но не брали же из-за роста. А Вы считаете что герой должен быть рослым красавцем? Героизм в человеке идет от души а не от внешности. Это жизнь а не Гуливуд.
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48
Юденич Алексей 55 минут назад
Почему у тебя такая агрессивная реакция? Пусть пареньку земля будет пухом.
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48
Юденич Алексей 47 минут назад
Это не тот пост в котором можно собачиться.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
герой, что тут сказать. жаль что погиб (
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15k
Пумба 2 часа назад
Народ, кто в морфлоте служил/служит? Кто из офицеров на корабле отвечает за техобслуживание энергоустановки? В чьи обязанности входит проверка узлов и агрегатов перед выходом в море?
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82
Дмитрий Егоров 2 часа назад
Жалко парня. А больше жалко родителей, не просто ребёнка вырастить и потерять.
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