19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно

Никогда не знаешь, сможешь ли взять себя в руки в критической ситуации. В ситуации, когда от твоих действий зависит судьба сотен человек и целого флота. И речь идет не о Великой Отечественной, а о мирной России наших дней. История матроса Алдара Цыденжапова о том, как простой забайкальский парень шагнул в пламя и пожертвовал собой ради своих товарищей.
Алдар Цыденжапов родился в 1991 году в Забайкальском крае. Парень уже на школьной скамье решил начать взрослую жизнь со службы в армии. В семье было с кого брать пример: служили и дед, и отец, и брат Алдара. Юноша даже определился, что хочет попасть в военно-морской флот. Но в военкомате парня ждало разочарование: из-за малого роста его не хотели брать. Только после уговоров отца Алдара Цыденжапова направили в ВМФ.
Цыденжапова направили на эсминец "Быстрый". Этот боевой корабль в составе Тихоокеанского флота патрулирует морские границы России. К сожалению, он стал для Алдара последним местом службы. 24 сентября 2010 года Алдар Цеденжапов заступил на дежурство в машинном отделении корабля. В считанные минуты после заступления его на вахту в отделении прорвало топливный трубопровод энергоустановки.
Из цистерны с мазутом стало выходить топливо. Шальная искра - и всё машинное отделение окутал огонь. В такой ситуации каждая секунда на вес золота. Над энергетической установкой находились боевые торпеды. Еще немного, и за взрывом котла последовала бы детонация торпедных аппаратов. Жизнь трёх сотен человек, корабля и находившихся рядов судов была в тот момент в руках просто матроса Алдара Цыденжапова.
Он не медлил, когда в буквальном смысле пошел в огонь. Матросу предстояло закрутить вентиль на цистерне с мазутом. Девять оборотов, девять долгих секунд в огне героически отстоял Алдар Цыденжапов. Поднятые по тревоги матросы успели потушить пожар. Но если бы не мужество Цыденжапова, гибели корабля было бы не миновать. Алдар смог выбраться из машинного отделения и добрести на палубу. Его срочно на вертолете отправили во Владивосток.
В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь Алдара Цыденжапова. Но огонь практически не оставил на нем живого места. 28 сентября 2010 года, спустя 4 дня после своего героического подвига, матрос Цыденжапов скончался.
В ноябре 2010 года президент присвоил ему звание Героя России посмертно. 19-летний парень, молодой и храбрый, навсегда зачислен в число матросов эсминца "Быстрый".
Источник:
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Знаю что такое огонь служил пожарным срочку.
Но шагнуть в него, наверное не смог бы....
Еще раз: Я знаю что в моряки наоборот ищут компактных людей (что выше и написано). Отсюда и возник вопрос почему конкретно ему отказывали (что так же написано выше). Как исходя из этого можно было приплести сюда "рослых голливудских красавцев" я даже хз, видимо очень хотелось.