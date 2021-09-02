19-летний матрос спасший 300 человек и эсминец ценой своей жизни. Ему присвоили звание Героя России посмертно

Из цистерны с мазутом стало выходить топливо. Шальная искра - и всё машинное отделение окутал огонь. В такой ситуации каждая секунда на вес золота. Над энергетической установкой находились боевые торпеды. Еще немного, и за взрывом котла последовала бы детонация торпедных аппаратов. Жизнь трёх сотен человек, корабля и находившихся рядов судов была в тот момент в руках просто матроса Алдара Цыденжапова.

Он не медлил, когда в буквальном смысле пошел в огонь. Матросу предстояло закрутить вентиль на цистерне с мазутом. Девять оборотов, девять долгих секунд в огне героически отстоял Алдар Цыденжапов. Поднятые по тревоги матросы успели потушить пожар. Но если бы не мужество Цыденжапова, гибели корабля было бы не миновать. Алдар смог выбраться из машинного отделения и добрести на палубу. Его срочно на вертолете отправили во Владивосток.

В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь Алдара Цыденжапова. Но огонь практически не оставил на нем живого места. 28 сентября 2010 года, спустя 4 дня после своего героического подвига, матрос Цыденжапов скончался.

В ноябре 2010 года президент присвоил ему звание Героя России посмертно. 19-летний парень, молодой и храбрый, навсегда зачислен в число матросов эсминца "Быстрый".