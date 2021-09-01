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Гризон: Закос под Медоеда из Южной Америки. Шальные звери создают ОПГ и грабят фермеров

Гризон: Закос под Медоеда из Южной Америки. Шальные звери создают ОПГ и грабят фермеров (7 фото)

Автор:
01 сентября 2021 22:17
Метки: животные   интересно   факты   
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Однажды отпуска Медоеда и куницы совпали, и они встретились на южноамериканском пляже. Курортный роман был ярок и прекрасен, животины были счастливы рядом друг с другом. Только вот отпуск не бесконечен, им пришлось вернуться в родные ареалы обитания. Но плод их любви, гризон, остался жить в тропических лесах Южной Америки.

Несведущий в зоологических делишках человек легко перепутает это создание с Медоедом. Внешне он и правда очень похож: такой же чёрно-белый костюмчик, такие же шикарные когти и такой же поехавший характер. Опасность зверёк встречает лицом к попе — гризон стреляет в своих врагов едкой вонючей жидкостью прямо в глаза.

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А вот габаритами гризон весь в маму-куницу. В животине всего 4 кило веса. Зато зверюга могёт и по ветвям скакать не хуже обезьян, и реку переплыть, и кросс в 10 километров пробежать.

Но самое страшное даже не это. А то, что гризоны собираются в банды. В отличие от большинства куньих, наш друг не чурается сородичей и создает ОПГ из 5-7 друзьяшек. Пропитание они тоже ищут всей толпой. Их рацион можно описать одной фразой: всё полезно, что в глотку влезло. Вместе они промышляют мелким криминалом: то яйца чьи-то сожрут, то фруктовые сады обнесут, то курей у местных украдут. Шайка — не иначе!

Казалось бы, куда ещё хуже? Оказалось, есть куда. Гризоны прокачали свою систему размножения на максимум, отчего плодятся, как на дрожжах. За год куницы успевают поставить на лапки сразу два поколения бандитов. Для сравнения, на такой родительский подвиг из соразмерных животин способны только кошки. И то благодаря сытой жизни в домашних условиях.

Брачный сезон проходит в середине весны и в начале осени. Никаких битв за самок или сложных ритуалов обольщения — самцы быстренько заводят самок из своей банды за кусты и делают своё дело. Всё до одури прагматично.

Через 40 дней барышня скрывается в убежище, чтобы родить. В тепле и безопасности на свет появится 4 малыша — слепые щеночки весом не больше 35 граммов. Первые две недели детёныши будут пить мамино молоко исключительно на ощупь, зато через месяц после рождения они перейдут на твёрдую пищу, а к 4 месяцу жизни станут полноправными членами стаи.

Эти ребятки очень стараются походить на своего кумира, но им очень мешают презираемые Медоедом чувства: осторожность, забота, любовь.

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Метки: животные   интересно   факты   
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