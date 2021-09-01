Гризон: Закос под Медоеда из Южной Америки. Шальные звери создают ОПГ и грабят фермеров

Но самое страшное даже не это. А то, что гризоны собираются в банды. В отличие от большинства куньих, наш друг не чурается сородичей и создает ОПГ из 5-7 друзьяшек. Пропитание они тоже ищут всей толпой. Их рацион можно описать одной фразой: всё полезно, что в глотку влезло. Вместе они промышляют мелким криминалом: то яйца чьи-то сожрут, то фруктовые сады обнесут, то курей у местных украдут. Шайка — не иначе!