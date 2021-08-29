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10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней

10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней (11 фото)

Автор:
29 августа 2021 09:42
Сообщество : Животные
Метки: дологожители   животные   жизнь   интересно   природа   факты   фото   
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Человек одержим идеей вечной молодости с давних времен: не зря же в нашем фольклоре есть сказки про молодильные яблоки, да и в герои мифов других народов мечтают найти эликсир молодости.


Но некоторым животным никакого волшебного средства не требуется, и они действительно способны прожить несколько человеческих жизней.


200 лет и красноиглые морские ежи

Средняя продолжительность жизни в России составляет от 70 до 75 лет, а для некоторых морских обитателей это лишь начало жизни. Например, некоторые красноиглые морские ежи, обитающие у побережья Америки со стороны Тихого океана, живут более 200 лет. Хотя средний возраст, до которого доживают другие виды ежей, ― 35 лет.

Фото: California Sea Grant/flickr.com



211 лет и гренландский кит

Среди позвоночных животных один из рекордсменов ― гренландский кит. Вообще средняя продолжительность жизни этих животных небольшая, 40 лет, однако некоторые отдельные существа могут прожить в пять раз дольше. Так, самому старому известному киту было 211 лет.

Фото: GPA Photo Archive/flickr.com


226 лет и карп кои

Долгожителем можно назвать и карпа кои: эти рыбы, которых так любят разводить в декоративных целях, живут больше двух веков. Правда, не всем особям удается достичь такого почтенного возраста: за пределами Японии они живут в среднем 15 лет, а в самой Японии, где увлекаются аквакультурой, ― в три раза дольше. Но мировую известность получил кои по кличке Ханако, который пожил в нескольких известных семьях. Он родился в 1751 году, а умер в 1977-м: это значит, что ему было около 226 лет.

Фото: Jared Lindsay/flickr.com



150-250 лет и черепахи

Ну а самые настоящие рекордсмены, которые живут не в воде, а на земле, — это черепахи. Известна черепаха по кличке Адвайта, которой было по некоторым данным 250 лет. Другой рекордсмен ― Гарриета, слоновая черепаха с Галапагосских островов. Когда в 1835 году сюда приехал Чарльз Дарвин, он забрал с собой Гарриету в Британию и еще двух местных обитателей: тогда Гарриета была еще совсем юной леди пятилетнего возраста. Дальше даму перевезли в австралийский зоопарк. Умерла Гарриета в 2006 году, когда ей было 177 лет.

Гарриета в зоопарке Квинследа в 2002 году. Фото: wikipedia.org



Бессмертная медуза

А вот медузе Turritopsis dohrnii действительно удалось избежать бессмертия. У этих морских существ есть уникальная особенность: достигнув зрелости, они могут сделать откат и вернуться снова к незрелому состоянию. И могут они это делать бесконечно, а значит, избежать смерти совсем.

Медуза* Turritopsis dohrnii. Фото: wikipedia.org



Слоны и 80 лет

В дикой природе что африканские, что азиатские слоны могут дожить до 70 лет, в неволе они живут несколько дольше: около 80 лет. Но в дикой природе редко удается дожить до столь преклонного возраста, так как у них есть естественные враги, обычно это дикие кошки: тигры — в Азии, львы и гепарды — в Африке.

Слоны на Шри-Ланке. Фото: wikipedia.org



Морские губки живут тысячелетиями

Еще один рекордсмен, живущий в океане ― морская губка. Они доживают до какого-то невероятного возраста. Так, возраст одного представителя вида Anoxycalyx joubini достигал 10 тысяч лет. Эти губки живут в водах Антарктики, и у них очень медленный обмен веществ: по всей видимости, это и помогло им развить суперспособность.

Вид Anoxycalyx joubini. Фото: wikipedia.org



Живое ископаемое гаттерия и 200 лет

Не подумайте, гаттерий с Новой Зеландии прозвали живыми ископаемыми не за их многомиллионный возраст, а за то, что они выглядят так же, как и их древние предки. Фактически гаттерии относятся к отряду ящерогадов или клювоголовых, и остались единственными в своем роде представителями этого отряда. Другой известный вид, которого считают ящерогадом, ― плеврозавры, но они, как и все остальные клювоголовые, давно вымерли. Ну а что касается возраста, то губка их точно опередила: гаттерии живут около 200 лет.

Фото: wikipedia.org



Гуидак и 140 лет жизни

Этого моллюска безумно любят гурманы за изысканный вкус. Вид у них весьма необычный: хрупкая раковина, из которой торчит огромный сифон, иногда до метра. Один такой моллюск может весить полтора килограмма. Да и отрастить такой сифон весьма непросто, иногда на это может потребоваться 140 лет ― именно столько в среднем живет гуидак.

На рыбном рынке Токио. Фото: wikipedia.org



Гренландская акула может прожить 500 лет

В водах Северного Ледовитого океана обитает самая необычная акула ― гренландская. Она любит глубокие воды, и иногда опускается на глубину больше двух километров, а еще это самая медленная акула: она двигается со скоростью 1,6 км/ч и даже медленней тюленей. Но если скорость не их конек, то возрастом этот вид точно может похвастаться: считается, что средний возраст гренландских акул как минимум 272 года. Однако ученые находили особей, которые давно перешагнули этот рубеж и дожили примерно до 500-летия. Возможно, это объясняется их физиологией: размножаться гренландские акулы начинают лишь после 150 лет.


Фото: wikipedia.org

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: дологожители   животные   жизнь   интересно   природа   факты   фото   
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9  комментариев
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2k
Александр 2 часа назад
"медузе Turritopsis dohrnii действительно удалось избежать бессмертия" - или все-таки смерти?
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3k
3BE3DA4ET 16 минут назад
Интересно увидеть как гепард может завалить африканского слона,.
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18k
Юрий Полчаса назад
Узнав про нападения гепардов на слонов, был сильно удивлён.
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50k
parallax 39 минут назад
Ну и на кой такая, пусть даже очень долгая жизнь как у медузы или губки? Мозгов нет, наслаждаться жизнью нечем.
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354
Fisher1979 45 минут назад
Не дай бог продолжительность жизни человека будет лет 150, пенсионный возраст будет 120 лет.
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9k
Vacony Час назад
медуза в этой жизни нашла кнопки сохраниться и загрузиться ...
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