10 существ на планете, которые могут прожить несколько человеческих жизней





Но некоторым животным никакого волшебного средства не требуется, и они действительно способны прожить несколько человеческих жизней.





200 лет и красноиглые морские ежи

Средняя продолжительность жизни в России составляет от 70 до 75 лет, а для некоторых морских обитателей это лишь начало жизни. Например, некоторые красноиглые морские ежи, обитающие у побережья Америки со стороны Тихого океана, живут более 200 лет. Хотя средний возраст, до которого доживают другие виды ежей, ― 35 лет.







211 лет и гренландский кит

Среди позвоночных животных один из рекордсменов ― гренландский кит. Вообще средняя продолжительность жизни этих животных небольшая, 40 лет, однако некоторые отдельные существа могут прожить в пять раз дольше. Так, самому старому известному киту было 211 лет.





226 лет и карп кои

Долгожителем можно назвать и карпа кои: эти рыбы, которых так любят разводить в декоративных целях, живут больше двух веков. Правда, не всем особям удается достичь такого почтенного возраста: за пределами Японии они живут в среднем 15 лет, а в самой Японии, где увлекаются аквакультурой, ― в три раза дольше. Но мировую известность получил кои по кличке Ханако, который пожил в нескольких известных семьях. Он родился в 1751 году, а умер в 1977-м: это значит, что ему было около 226 лет.







150-250 лет и черепахи

Ну а самые настоящие рекордсмены, которые живут не в воде, а на земле, — это черепахи. Известна черепаха по кличке Адвайта, которой было по некоторым данным 250 лет. Другой рекордсмен ― Гарриета, слоновая черепаха с Галапагосских островов. Когда в 1835 году сюда приехал Чарльз Дарвин, он забрал с собой Гарриету в Британию и еще двух местных обитателей: тогда Гарриета была еще совсем юной леди пятилетнего возраста. Дальше даму перевезли в австралийский зоопарк. Умерла Гарриета в 2006 году, когда ей было 177 лет.







Бессмертная медуза

А вот медузе Turritopsis dohrnii действительно удалось избежать бессмертия. У этих морских существ есть уникальная особенность: достигнув зрелости, они могут сделать откат и вернуться снова к незрелому состоянию. И могут они это делать бесконечно, а значит, избежать смерти совсем.







Слоны и 80 лет

В дикой природе что африканские, что азиатские слоны могут дожить до 70 лет, в неволе они живут несколько дольше: около 80 лет. Но в дикой природе редко удается дожить до столь преклонного возраста, так как у них есть естественные враги, обычно это дикие кошки: тигры — в Азии, львы и гепарды — в Африке.







Морские губки живут тысячелетиями

Еще один рекордсмен, живущий в океане ― морская губка. Они доживают до какого-то невероятного возраста. Так, возраст одного представителя вида Anoxycalyx joubini достигал 10 тысяч лет. Эти губки живут в водах Антарктики, и у них очень медленный обмен веществ: по всей видимости, это и помогло им развить суперспособность.







Живое ископаемое гаттерия и 200 лет

Не подумайте, гаттерий с Новой Зеландии прозвали живыми ископаемыми не за их многомиллионный возраст, а за то, что они выглядят так же, как и их древние предки. Фактически гаттерии относятся к отряду ящерогадов или клювоголовых, и остались единственными в своем роде представителями этого отряда. Другой известный вид, которого считают ящерогадом, ― плеврозавры, но они, как и все остальные клювоголовые, давно вымерли. Ну а что касается возраста, то губка их точно опередила: гаттерии живут около 200 лет.







Гуидак и 140 лет жизни

Этого моллюска безумно любят гурманы за изысканный вкус. Вид у них весьма необычный: хрупкая раковина, из которой торчит огромный сифон, иногда до метра. Один такой моллюск может весить полтора килограмма. Да и отрастить такой сифон весьма непросто, иногда на это может потребоваться 140 лет ― именно столько в среднем живет гуидак.







Гренландская акула может прожить 500 лет

В водах Северного Ледовитого океана обитает самая необычная акула ― гренландская. Она любит глубокие воды, и иногда опускается на глубину больше двух километров, а еще это самая медленная акула: она двигается со скоростью 1,6 км/ч и даже медленней тюленей. Но если скорость не их конек, то возрастом этот вид точно может похвастаться: считается, что средний возраст гренландских акул как минимум 272 года. Однако ученые находили особей, которые давно перешагнули этот рубеж и дожили примерно до 500-летия. Возможно, это объясняется их физиологией: размножаться гренландские акулы начинают лишь после 150 лет.