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ТОП-9 комплиментов, которые мужчины говорят женщинам и даже не подозревают, что совершают огромную ошибку

ТОП-9 комплиментов, которые мужчины говорят женщинам и даже не подозревают, что совершают огромную ошибку (9 фото)

Автор:
01 сентября 2021 09:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   комплименты   мужчины и женщины   отношения   прикол   
2021
9

Есть такое понятие, как токсичные комплименты. Это когда человек говорит что-то приятное, омраченное при этом оценочным суждением. Иногда люди даже не догадываются, что могут обидеть кого-то, хотя все неприятные комплименты делаются так или иначе с целью задеть другого (подсознательно). Сегодня мы поговорим о самых популярных комплиментах, которые хоть раз женщины слышали от мужчин. Они обижают, ставят в тупит, заставляют задуматься.

Когда женщины слышат подобные фразы, то сразу понимают, что перед ним, как минимум, сексист, а как максимум - тиран, не уважающий женский пол. Все отношения должны строиться на взаимном уважении, а такие комплименты явно играют не в пользу парня, озвучившего свое превосходство.


×

Ситуация, в которой может прозвучать такой комплимент, это встреча со старым товарищем. Грешат ими бывшие одноклассники или однокурсники, которые застали периоды переходного возраста или поисков себя у женщины. История превращения из гадкого утенка тем и прекрасна, что девушки и раньше были хороши, просто сами в себя не верили. Напоминание об этом может выбить из колеи.




Казалось бы, сделали комплимент, но словно облили грязью. Девушки, обладающие адекватной самооценкой, просто пройдут мимо токсичных мужчин, а другие могут загрузиться, пересматривать старые фото и искать изъяны во внешности. Совершенствоваться и искать себя - это прекрасно, главное, чтобы это было для себя, а не для других.




Красота вообще не влияет на наличие или отсутствие партнера. Но подобными вопросами мужчины хотят одновременно сделать комплимент и узнать, что же не так с девушкой, предполагая, что с ней сложно.




Если продолжения нет, то тут остается только догадываться, что имел ввиду парень. Мол, додумывайте сами: хорошо это или плохо. Кто-то сразу примет за комплимент о собственной исключительности, другим же закрадется в голову другая мысль. В любом случае, комплименты должны быть понятными, а не загадочными, чтобы не сбивать с толку.





"А с прошлой что, плохо было?" - сразу возникает вопрос. От тех, кто осуждает внешность, лучше держаться подальше.



Слышать о том, что больше нет лишних кг, это приятно. Но у кого-то их могло и не быть. Или женщина вообще не считала это своим недостатком. Важно не реагировать на фразы недалеких людей, совета которых не спрашивали.


Еще один токсичный комплимент в стиле предыдущего.






Ну это вообще классика. А вчера? А год назад? А можно не уточнять дату, а быть всегда прекрасной?


На самом деле эта информация важна не только мужчинам, но и женщинам, оба пола порой говорят несуразные фразы.

А вы делали или слышали в свой адрес подобные комплименты?

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Метки: Юмор   комплименты   мужчины и женщины   отношения   прикол   
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9  комментариев
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50k
alertol Час назад
Вывод, что бабе не говори, она найдёт повод придраться. При том что если не говорить, то будет также плохо, а если скажешь что не умеешь делать комплиментов, она скажет "говори что угодно, главное внимание" а потом скажешь и круг замкнулся...
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9k
Rihovich 19 минут назад
Извините, вспомнился баян:

Ссылка www.youtube.com
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12k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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12k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Буратино Час назад
Я женского пола и половина из перечисленного - бред и частенько притянутый за уши в фантазиях автора.
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14k
Мария Коненкова Час назад
Первые четыре - да, не фонтан, можно обидеться. Остальные - ну не надо так уж придираться, "ты такая сегодня красивая" обычно означает, что нарядная, ну и ладно. Про "похудела" - 95 из 100 будет приятно, если только не исхудала после болезни. Фемки не в счет, им всё плохо и унизительно. "Похорошела" - тоже не самый элегантный, но устоявшийся комплимент, который никаких тайных подколок не содержит, человек явно хотел сделать приятное, всегда можно на свой счет подумать как "и была хороша, а стала ещё лучше". НУ и всё в таком духе. Мужчины стараются, это тоже надо ценить. А если каждом комплименте искать токсичность или унижение, то это в голове что-то не то.
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