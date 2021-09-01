ТОП-9 комплиментов, которые мужчины говорят женщинам и даже не подозревают, что совершают огромную ошибку

Ну это вообще классика. А вчера? А год назад? А можно не уточнять дату, а быть всегда прекрасной?

На самом деле эта информация важна не только мужчинам, но и женщинам, оба пола порой говорят несуразные фразы.



А вы делали или слышали в свой адрес подобные комплименты?