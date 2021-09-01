ТОП-9 комплиментов, которые мужчины говорят женщинам и даже не подозревают, что совершают огромную ошибку

Есть такое понятие, как токсичные комплименты. Это когда человек говорит что-то приятное, омраченное при этом оценочным суждением. Иногда люди даже не догадываются, что могут обидеть кого-то, хотя все неприятные комплименты делаются так или иначе с целью задеть другого (подсознательно). Сегодня мы поговорим о самых популярных комплиментах, которые хоть раз женщины слышали от мужчин. Они обижают, ставят в тупит, заставляют задуматься.
Когда женщины слышат подобные фразы, то сразу понимают, что перед ним, как минимум, сексист, а как максимум - тиран, не уважающий женский пол. Все отношения должны строиться на взаимном уважении, а такие комплименты явно играют не в пользу парня, озвучившего свое превосходство.
Ситуация, в которой может прозвучать такой комплимент, это встреча со старым товарищем. Грешат ими бывшие одноклассники или однокурсники, которые застали периоды переходного возраста или поисков себя у женщины. История превращения из гадкого утенка тем и прекрасна, что девушки и раньше были хороши, просто сами в себя не верили. Напоминание об этом может выбить из колеи.
Казалось бы, сделали комплимент, но словно облили грязью. Девушки, обладающие адекватной самооценкой, просто пройдут мимо токсичных мужчин, а другие могут загрузиться, пересматривать старые фото и искать изъяны во внешности. Совершенствоваться и искать себя - это прекрасно, главное, чтобы это было для себя, а не для других.
Красота вообще не влияет на наличие или отсутствие партнера. Но подобными вопросами мужчины хотят одновременно сделать комплимент и узнать, что же не так с девушкой, предполагая, что с ней сложно.
Если продолжения нет, то тут остается только догадываться, что имел ввиду парень. Мол, додумывайте сами: хорошо это или плохо. Кто-то сразу примет за комплимент о собственной исключительности, другим же закрадется в голову другая мысль. В любом случае, комплименты должны быть понятными, а не загадочными, чтобы не сбивать с толку.
"А с прошлой что, плохо было?" - сразу возникает вопрос. От тех, кто осуждает внешность, лучше держаться подальше.
Слышать о том, что больше нет лишних кг, это приятно. Но у кого-то их могло и не быть. Или женщина вообще не считала это своим недостатком. Важно не реагировать на фразы недалеких людей, совета которых не спрашивали.
Еще один токсичный комплимент в стиле предыдущего.
Ну это вообще классика. А вчера? А год назад? А можно не уточнять дату, а быть всегда прекрасной?
На самом деле эта информация важна не только мужчинам, но и женщинам, оба пола порой говорят несуразные фразы.
А вы делали или слышали в свой адрес подобные комплименты?
Источник:
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