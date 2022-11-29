Отвешивайте правильно: всё о комплиментах

Краткое учебное пособие в картинках и мемах. Если вы мужчина и никогда не слышали комплиментов, то это нормально. Говорят, что где-то есть мужчина, которому сказали нечто приятное. Но это было очень давно, и он всё равно оказался женщиной.

1. Когда мужчине кто-то сказал комплимент 0 Источник:

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6. Что вообще происходит? 0

7. Стоп! 0

8. Как правильно отвешивать комплименты женщинам 0 Источник:

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14. Начинайте общение с комплиментов 0 Источник:

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