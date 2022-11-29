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Отвешивайте правильно: всё о комплиментах

Отвешивайте правильно: всё о комплиментах

Автор:
29 ноября 2022 16:01
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   комплименты   мужчины и женщины   поведение   подборка   
2342
16
Краткое учебное пособие в картинках и мемах. Если вы мужчина и никогда не слышали комплиментов, то это нормально. Говорят, что где-то есть мужчина, которому сказали нечто приятное. Но это было очень давно, и он всё равно оказался женщиной.
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Метки: Прикол   Юмор   комплименты   мужчины и женщины   поведение   подборка   
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5  комментариев
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6k
Copycat Час назад
вот сидят делают из мужиков каких то закомплексованных недооцененок с комплексами
- я считаю что нормальному мужику комплименты делают постоянно, по тому что нормальный мужик он как минимум умеет что то делать руками или искусен в какой то работе

т.е. могут часто хвалить за то что что то починил, что по соседски кому то помог, что что то сам сделал, даже если ты например программист то могут похвалить за аккуратно написанный код который не только работает, но и с ним работать приятно
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5k
ПЕТР 6 минут назад
Ты конечно не Венера, но в тебе что то есть венерическое.
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1k
Матвей 12 минут назад
Был у врача-гастроэнтеролога. Она говорит "Гастроскопия показала, что у вас проблемы с двенадцатиперстной кишкой. Ни жирного, ни соленого итд... Пейте такие-то лекарства. Смотрю - вы крепкий мужчина, поэтому соблюдайте диету, чтобы не поправиться."
Я запомнил только "крепкий мужчина". Теперь хожу, горжусь.
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23k
Serg2001 21 минуту назад
Я сбит с толку и где-то даже обескуражен. Разве мягкая жопа это есть гуд? Мне вот всегда наоборот упругие нравились, подтянутые, где-то даже спортивные женские попы. Что со мной не так? Буду думать.
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40k
jonnyD 23 минуты назад
От них чего и ждать то ?
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