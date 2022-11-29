Отвешивайте правильно: всё о комплиментах

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Краткое учебное пособие в картинках и мемах. Если вы мужчина и никогда не слышали комплиментов, то это нормально. Говорят, что где-то есть мужчина, которому сказали нечто приятное. Но это было очень давно, и он всё равно оказался женщиной.
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- я считаю что нормальному мужику комплименты делают постоянно, по тому что нормальный мужик он как минимум умеет что то делать руками или искусен в какой то работе
т.е. могут часто хвалить за то что что то починил, что по соседски кому то помог, что что то сам сделал, даже если ты например программист то могут похвалить за аккуратно написанный код который не только работает, но и с ним работать приятно
Я запомнил только "крепкий мужчина". Теперь хожу, горжусь.