Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины

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Женщины, не имевшие длительных отношений с 35-летними представителями сильной половины человечества, даже представить не могут, насколько своеобразны мужики в этом возрасте. Итак, в данном посте своими наблюдениями поделились - как сами особи данной возрастной группы, так и видавшие жизнь россиянки.
1. Встречают по одежке. Если вы не знали, то именно таким образом обновляется обувь 35-летних мужчин
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1. Встречают по одежке.
Всё верно. Это только женщины отличаются тем, что вечно в поиске. Каждый раз что-то другое. При этом они такой поиск, в том числе в хобби и работе, считают "саморазвитием". А мужчины, которые быстро себя нашли и оптимально устроились в жизни, женщинами воспринимаются, как "неудачники". Как люди, "не стремящиеся к развитию" и "не обладающие "амбициями". В общем, такие мужчины для женщин как "второй сорт".
А ведь стоит задуматься. Кто более развит? Кто никак себя не найдёт, или кто смог быстро всё понять и выбрал для себя оптимальную жизнь?
4. Шоппинг глазами мужчин
Из той же серии. Женщины вечно никак себя не найдут, пробуют на себе разные виды одежды. И пока женщина "в поиске", мужчина мается на ближайшем пуфике.
5. Отличие мальчиков от мужчин
Мальчики, как и женщины, тоже пока в поиске. Потому у них "юношеский максимализм" и "амбиции". Такие мальчики женщинам нравятся, женщины в них видят "потенциал" "настоящего мужчины", который, как и женщина, будет в вечном "поиске" себя, что обозначит как "саморазвитие". И такие мальчики будут ж. рвать, лишь бы угодить женщине.
А мужчина уже давно себя нашёл. Как в анекдоте ниже. Как и то, каким образом максимально эффективно выпить.
7. Не очень приятно осознавать, но эти интернет-тролли в чем-то очень правы
Объясняется очень легко. Сам с этим столкнулся.
Женщины ну очень обожают рулить в семье. Они "всегда всё знают", в их голове уже готовые "инструкции". Попытки мужчины проявить свою волю натыкаются на скандалы. И подкаблучники сдаются, отдавая женщине право управлять семьёй и домом. Отсюда и незнание мужчины, куда женщина что положила.
В моей жизни - жена всегда всё раскладывает "по своим местам". Однажды она сказала, чтобы я одел дочь. Я спросил, где находится то-то и то-то? Она разозлилась, что я "беспомощный и ничего не знаю" и сказала, откуда что брать. И добавила, что же я буду делать, если она вдруг умрёт?
Что буду делать? Разложу вещи по СВОИМ местам. Туда, откуда я их и возьму по мере надобности. А то сперва делают мужчину "беспомощным", а потом на него злятся, не понимая, что именно она виновата в таких ситуациях.
Да и в целом большая часть смекуёчков про городских инфантов каких-то
упал самолёт. Женщины выплыли на один остров, а 3 выживших мужчины на соседний. Первому 20 лет, второму 30 и третьему 40.
20 летний - нифига себе сколько девок! прыгнул в море и поплыл к ним.
30 летний - надо плыть, но сперва плот построим.
40 летний - да нах надо к ним плыть, как приспичит так сами приплывут