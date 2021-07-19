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Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины

Особенности жизни мужчин после 35 лет, о которых не догадываются многие женщины (18 фото)

Автор:
19 июля 2021 11:55
Сообщество : Юмор
Метки: 35 лет   Юмор   возраст   женщины   мужчины   отношения   прикол   смех   
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18
Женщины, не имевшие длительных отношений с 35-летними представителями сильной половины человечества, даже представить не могут, насколько своеобразны мужики в этом возрасте. Итак, в данном посте своими наблюдениями поделились - как сами особи данной возрастной группы, так и видавшие жизнь россиянки.
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Метки: 35 лет   Юмор   возраст   женщины   мужчины   отношения   прикол   смех   
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28k
Snork Snorkoff Час назад
Вот не знаю чокак, а со шмотом реально. Единожды найденный комфортный вариант будет навсегда. Две пары одинаковых брюк с карманами уже три года несут службу. Как-то одел джинсы, так меня бабки во дворе не узнали )
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7k
Саша Смирнов 12 минут назад
Что-ж. По пунктам.
1. Встречают по одежке.
Всё верно. Это только женщины отличаются тем, что вечно в поиске. Каждый раз что-то другое. При этом они такой поиск, в том числе в хобби и работе, считают "саморазвитием". А мужчины, которые быстро себя нашли и оптимально устроились в жизни, женщинами воспринимаются, как "неудачники". Как люди, "не стремящиеся к развитию" и "не обладающие "амбициями". В общем, такие мужчины для женщин как "второй сорт".
А ведь стоит задуматься. Кто более развит? Кто никак себя не найдёт, или кто смог быстро всё понять и выбрал для себя оптимальную жизнь?

4. Шоппинг глазами мужчин
Из той же серии. Женщины вечно никак себя не найдут, пробуют на себе разные виды одежды. И пока женщина "в поиске", мужчина мается на ближайшем пуфике.

5. Отличие мальчиков от мужчин
Мальчики, как и женщины, тоже пока в поиске. Потому у них "юношеский максимализм" и "амбиции". Такие мальчики женщинам нравятся, женщины в них видят "потенциал" "настоящего мужчины", который, как и женщина, будет в вечном "поиске" себя, что обозначит как "саморазвитие". И такие мальчики будут ж. рвать, лишь бы угодить женщине.
А мужчина уже давно себя нашёл. Как в анекдоте ниже. Как и то, каким образом максимально эффективно выпить.

7. Не очень приятно осознавать, но эти интернет-тролли в чем-то очень правы
Объясняется очень легко. Сам с этим столкнулся.
Женщины ну очень обожают рулить в семье. Они "всегда всё знают", в их голове уже готовые "инструкции". Попытки мужчины проявить свою волю натыкаются на скандалы. И подкаблучники сдаются, отдавая женщине право управлять семьёй и домом. Отсюда и незнание мужчины, куда женщина что положила.
В моей жизни - жена всегда всё раскладывает "по своим местам". Однажды она сказала, чтобы я одел дочь. Я спросил, где находится то-то и то-то? Она разозлилась, что я "беспомощный и ничего не знаю" и сказала, откуда что брать. И добавила, что же я буду делать, если она вдруг умрёт?
Что буду делать? Разложу вещи по СВОИМ местам. Туда, откуда я их и возьму по мере надобности. А то сперва делают мужчину "беспомощным", а потом на него злятся, не понимая, что именно она виновата в таких ситуациях.
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1k
Froll 22 минуты назад
С обувью так и есть.В прошлом году купил кроссовки,оказались такими удобными для меня.Возможно впервые в жизни мне такие попались.Пошёл и купил ещё одну пару таких же.
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1k
No pasaran Полчаса назад
Поясните, пожалуйста, о каком приколе идет речь из "12 стульев"?
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5k
Александр Зотов Полчаса назад
хз, накуа столько одинаковых пар кроссовок, если можно обойтись двумя под разные задачи.
Да и в целом большая часть смекуёчков про городских инфантов каких-то
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23k
Батончик с маком Час назад
Анекдот.
упал самолёт. Женщины выплыли на один остров, а 3 выживших мужчины на соседний. Первому 20 лет, второму 30 и третьему 40.
20 летний - нифига себе сколько девок! прыгнул в море и поплыл к ним.
30 летний - надо плыть, но сперва плот построим.
40 летний - да нах надо к ним плыть, как приспичит так сами приплывут
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Смех смехом, а за 2019 год я открыл статистику скидочной карты по покупкам в магазине игрушек и на Лего ушло за год больше 3000$.
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0
scanncode scanncode Очевидное-Невероятное Полчаса назад
А потом тебя пинком разбудила благоверная, бежать в магаз за хлебом и мусорными пакетами.
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6k
insaider Час назад
Как мужчины видят женский шопинг.
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Richard

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