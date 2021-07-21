Юмор в отношениях — это здорово!

Мы все знаем, что построить крепкие серьёзные отношения — это большой труд. Но, может быть, всё так сложно именно потому, что на самом деле к брачному союзу стоит относиться с большим юмором? Вот так и стараются делать некоторые пары, и кажется, эти весёлые жёны и мужья способны шутить в любой ситуации. Они с задором подходят к семейным фотографиям, подаркам и покупкам, оттачивая друг на друге своё остроумие и доказывая, что совместное веселье сближает! Давайте посмотрим на людей, которые любят шутки так же, как своих вторых половинок.

Мой жених расстраивался, что я не храню на рабочем столе его фотографию