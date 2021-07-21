FISHKINET
Сообщество Юмор 12603 поста • 2680 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Юмор в отношениях — это здорово!

Юмор в отношениях — это здорово! (17 фото)

Автор:
21 июля 2021 08:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   отношения   подборка   прикол   фото   
2925
17

Что ж, видимо для этих пар секрет счастливых отношений состоит в одинаковом чувстве юмора!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   забавно   отношения   подборка   прикол   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
эмосурикат прямоползающий 4 минуты назад
я смотрю на фишках стали популярны переводы америкосских постов, т.е. у нас в стране народ настолько неинтересный, что про него нечего писать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются Смешные и причудливые балконы Смешные и причудливые балконы 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора! 16 снимков, которые доказывают, что доктора — это люди с отменным чувством юмора! 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей 15 снимков, доказывающих, что в мире существует только два типа людей 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу 12 фото транспортных перевозок, которые противоречат законам физики и здравому смыслу Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины Иллюстрации, которые объясняют интернет-термины
BuzzSumo

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1073030



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
1
250
В Москве толпа мигрантов избила охранников торгового центра
Суд отправил в СИЗО, сбившую в&nbsp;Москве троих детей девушку
0
303
Суд отправил в СИЗО, сбившую в Москве троих детей девушку
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
0
10
Карта мира в усредненном цвете, полученная с помощью анализа спутниковых снимков
История породы
0
10
История породы
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото)
Древнегреческие скульптуры выглядели не так, как показано в учебниках (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Лето 2021
2
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#аварии#автомир#в мире#спорт#прикольные#знаменитости#сша
#фото#Россия#картинки#автомобили#подборка#люди#приколы#Москва#кино#ynews
#интересно#животные#прикол#авто аварии#история#фотографии#СССР#авария дня#собаки#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться