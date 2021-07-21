Юмор в отношениях — это здорово!

Что ж, видимо для этих пар секрет счастливых отношений состоит в одинаковом чувстве юмора!
Мы все знаем, что построить крепкие серьёзные отношения — это большой труд. Но, может быть, всё так сложно именно потому, что на самом деле к брачному союзу стоит относиться с большим юмором? Вот так и стараются делать некоторые пары, и кажется, эти весёлые жёны и мужья способны шутить в любой ситуации. Они с задором подходят к семейным фотографиям, подаркам и покупкам, оттачивая друг на друге своё остроумие и доказывая, что совместное веселье сближает! Давайте посмотрим на людей, которые любят шутки так же, как своих вторых половинок.
Мой жених расстраивался, что я не храню на рабочем столе его фотографию
Попросил бабушку с дедушкой показать на фото, что они женаты уже 60 лет
Демонстрирую, кому я принадлежу на самом деле
Жена выглядела после родов такой худой, что для семейного портрета мы решили поменяться
Нечаянно оставил на машине жены вмятину и решил свалить всё на кого-нибудь другого
Надпись: «Здесь был Чак Норрис».
Грозилась, что подарю ему на Рождество бургер
Поспорил, что сделаю смешное фото на документы. Жена посоветовала надеть мамин розовый халат
В ужасе проснулся и понял, что жена просто переставила вешалку
Когда на праздник она просит украшение
Мы наконец-то купили PlayStation 5 и устроили в честь этого фотосессию
Кот не очень доволен прибавлением в нашей семье.
Отправил ей это, когда она заявила, что у меня слишком много видеоигр
Жена не знала, на что потратить бонусные баллы. Я принял важное решение
А ведь я предлагала, что лучше сфотографируюсь с Момоа одна
Она сказала, что перестанет дразнить мои кроксы, если я найду ещё более уродливую обувь
Источник:
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