Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете

Этот пост - наглядное доказательство того, что если оставить женщину наедине с компьютером, то может произойти непоправимое. Только посмотрите, какой трешак они оставляют после себя в интернете. А с виду - все приличные, образованные и воспитанные.

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1. Наука, иди к черту 0 Источник:

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2. Не хочешь получать идиотские советы - не задавай идиотские вопросы 0 Источник:

3. Прости Господи 0 Источник:

4. Что делают женщины, когда их не видят мужчины 0 Источник:

5. Кто знает телефон Агентства неловких ситуаций? 0 Источник:

6. Удивляет здесь только навык пользования Фотошопом 0 Источник:

7. Женские форумы - это настоящий кладезь подобных постов 0 Источник:

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11. Минутка правовой информации 0 Источник:

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14. Спорим, вы даже не догадывались, что женщины такие любознательные? 0 Источник:

15. Тему секса на данных форумах тоже не обходят стороной 0 Источник:

16. А вы о чем подумали? 0 Источник:

17. Вот это адище... 0 Источник: