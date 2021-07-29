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Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете

Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете (19 фото)

Автор:
29 июля 2021 10:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопрос   девушки   женщины   отношения   прикол   форум   
2443
19
Этот пост - наглядное доказательство того, что если оставить женщину наедине с компьютером, то может произойти непоправимое. Только посмотрите, какой трешак они оставляют после себя в интернете. А с виду - все приличные, образованные и воспитанные.
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Метки: Юмор   вопрос   девушки   женщины   отношения   прикол   форум   
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7  комментариев
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192
Zlaja ptica Полчаса назад
Ещё до изобретения всяческих ынтырнэтафф в жёлтых газетёнках сидели специально нанятые люди и сочиняли подобный бред.

Лукьяненко такое описывал, он сам подрабатывал таким способом по молодости
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35k
jonnyD 9 минут назад
Сообщение на вацап ..
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12k
Юрий Николаевич 50 минут назад
Комментарий к фото
Знаю одну такую. Старость встретит с котиками.
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38k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
ну это же явный прикол ...причем не плохой, от неглупой бабы)
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192
Zlaja ptica dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Тут 90% фейки, приколы и троллинг
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192
Zlaja ptica Мистер Фикс 13 минут назад
Комментарий к фото
Я не дочитал
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