Очень неожиданные истории и вопросы, которые женщины оставляют в интернете

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Этот пост - наглядное доказательство того, что если оставить женщину наедине с компьютером, то может произойти непоправимое. Только посмотрите, какой трешак они оставляют после себя в интернете. А с виду - все приличные, образованные и воспитанные.
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Лукьяненко такое описывал, он сам подрабатывал таким способом по молодости