Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами

Психология мужчин и женщин отличается кардинально, поэтому и наши отношения мы видим под разным углом. Здесь у каждого своя правда, с которой можно только смириться. В данном посте мы залезем исключительно в мужские головы.

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1. Когда встречают по одежке 0 Источник:

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2. Мужики признавайтесь, ведь такое было у каждого 0 Источник:

3. Настоящий мужчина всегда знает, как поднять настроение любимой женщине 0 Источник:

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5. А о чем мечтаете вы? 0 Источник:

6. Так выглядит настоящая боль 0 Источник:

7. Потому что нужно быть осторожнее со своими желаниями 0 Источник:

8. Когда она мелкая и хрупкая, но все-равно пытается доминировать 0 Источник:

9. Жиза 0 Источник:

10. К слову о том, почему нельзя доверяться первым впечатлениям 0 Источник:

11. Представители сильной половины человечества, будьте осторожнее 0 Источник:

12. Когда ты король намеков 0 Источник:

13. Замечен тролль 80 уровня 0 Источник:

14. Теперь поговорим о женщинах. Итак, что их волнует больше всего? 0 Источник: