Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами

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Психология мужчин и женщин отличается кардинально, поэтому и наши отношения мы видим под разным углом. Здесь у каждого своя правда, с которой можно только смириться. В данном посте мы залезем исключительно в мужские головы.
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Англичанка говорит:
Я своему мужу после свадьбы сказала, что ни мыть, ни стирать, ни убирать не буду! Ну, он ушел куда-то. Я его день не вижу, два не вижу, на третий день муж пришел и принес с собой какую-то машину. Настроил ее и теперь она за меня все делает, а я отдыхаю!
Француженка говорит:
Я тоже своему мужу сказала, что ни мыть, ни стирать ничего ни буду. Ну, он ушел куда-то. Я его день не вижу, два не вижу, на третий день он пришел и привел домработницу. Теперь она все за меня делает, а я отдыхаю!
Русская говорит:
Я тоже своему сказала, что ничего по дому делать не буду. Я его день не вижу, два не вижу, на третий день левым глазом стала немножко видеть!