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Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами

Глазами мужчин: как мы видим наши отношения с женщинами (16 фото)

Автор:
25 августа 2021 14:52
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   женщина   мужчина   отношения   прикол   смех   
1861
16
Психология мужчин и женщин отличается кардинально, поэтому и наши отношения мы видим под разным углом. Здесь у каждого своя правда, с которой можно только смириться. В данном посте мы залезем исключительно в мужские головы.
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Метки: Девушка   Юмор   женщина   мужчина   отношения   прикол   смех   
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5  комментариев
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Руслан 54 минуты назад
Вышли замуж англичанка, француженка и русская. Делятся впечатлениями после свадьбы.
Англичанка говорит:
Я своему мужу после свадьбы сказала, что ни мыть, ни стирать, ни убирать не буду! Ну, он ушел куда-то. Я его день не вижу, два не вижу, на третий день муж пришел и принес с собой какую-то машину. Настроил ее и теперь она за меня все делает, а я отдыхаю!
Француженка говорит:
Я тоже своему мужу сказала, что ни мыть, ни стирать ничего ни буду. Ну, он ушел куда-то. Я его день не вижу, два не вижу, на третий день он пришел и привел домработницу. Теперь она все за меня делает, а я отдыхаю!
Русская говорит:
Я тоже своему сказала, что ничего по дому делать не буду. Я его день не вижу, два не вижу, на третий день левым глазом стала немножко видеть!
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mr.Poher 12 минут назад
Не пойму зачем я это прочитал. Набор баянов же...
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