20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива

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В нашем мире может происходить все, что угодно, но в нем всегда найдется место для добра. Ведь даже если выдался плохой день - обязательно случится и то, что сможет нас порадовать. Иногда стоит оглянуться вокруг и начать замечать приятные мелочи - и мы увидим, что все не так уже плохо.
"Прошло 14 месяцев с того дня, как я полностью отказалась от алкоголя. Это главный подарок в жизни для меня, моих детей и мужа"
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"Друг моего сына Джастина не может носить костюм по религиозным соображениям. Поэтому его компания друзей притворилась его "телохранителями" на школьный праздник. Горжусь!"
"Наша собака уже любит своего маленького хозяина. Она не отходит от него и постоянно сторожит"
"Из-за химиотерапии мой отец не мог есть или пить холодное. Он полгода не ел свое любимое мороженое. Недавно он наконец прошел курс, и вот какое фото отправил мне первым делом"
"Мы просто сидели рядом с этими дамами, которые уговорили мою собаку пообщаться с их собакой по видео"
"Бэтмен против рака. Если ваш ребенок лежит в больнице, и вы хотите организовать ему визит Бэтмена, позвоните мне. Мои услуги бесплатны"
"Перед сном моя дочь положила в воду игрушку пони, которая за ночь должна увеличиться в размере. Я тайком заменила ее на это"
"Этот мальчуган - мой сосед. У него нет отца, и он часто заезжает на велике ко мне в гараж. Недавно показал ему гантели, и теперь занимается. Просто красавчик!"
Пес, которого спасли из нелегального центра собачьих боев, вовсю наслаждается жизнью в приюте
Бездомный мужчина покупает на собранные на улице деньги корм для бродячих кошек, и всегда кормит их
Источник: — переведено специально для fishki.net
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