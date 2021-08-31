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20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива

20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива (21 фото)

Автор:
31 августа 2021 20:04
Сообщество : Жизнь
Метки: вдохновение   жизнь   истории   люди   подборка   трогательно   фото   фотографии   
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В нашем мире может происходить все, что угодно, но в нем всегда найдется место для добра. Ведь даже если выдался плохой день - обязательно случится и то, что сможет нас порадовать. Иногда стоит оглянуться вокруг и начать замечать приятные мелочи - и мы увидим, что все не так уже плохо.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вдохновение   жизнь   истории   люди   подборка   трогательно   фото   фотографии   
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