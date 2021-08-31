20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива

В нашем мире может происходить все, что угодно, но в нем всегда найдется место для добра. Ведь даже если выдался плохой день - обязательно случится и то, что сможет нас порадовать. Иногда стоит оглянуться вокруг и начать замечать приятные мелочи - и мы увидим, что все не так уже плохо.

0

"Прошло 14 месяцев с того дня, как я полностью отказалась от алкоголя. Это главный подарок в жизни для меня, моих детей и мужа" 0

×

"Друг моего сына Джастина не может носить костюм по религиозным соображениям. Поэтому его компания друзей притворилась его "телохранителями" на школьный праздник. Горжусь!" 0 Источник:

Походник взял с собой свою кошку, и организовал ей полноценный поход 0 Источник:

"Мы с дочкой вместе договорились пожертвовать свои волосы на благотворительность" 0 Источник:

Мужчина помогает своему корги с парализованными лапами забраться на бордюр 0 Источник:

Шрифт Брайля на перилах смотровой площадки в Неаполе, где описан вид, открывающийся с нее 0 Источник:

26 лет разницы 1 Источник:

"Наша собака уже любит своего маленького хозяина. Она не отходит от него и постоянно сторожит" 1 Источник:

"Из-за химиотерапии мой отец не мог есть или пить холодное. Он полгода не ел свое любимое мороженое. Недавно он наконец прошел курс, и вот какое фото отправил мне первым делом" 0 Источник:

"Мы просто сидели рядом с этими дамами, которые уговорили мою собаку пообщаться с их собакой по видео" 0 Источник:

"Бэтмен против рака. Если ваш ребенок лежит в больнице, и вы хотите организовать ему визит Бэтмена, позвоните мне. Мои услуги бесплатны" 0 Источник:

Быть родителем - быть поддержкой во всем. Даже на соревнованиях по видео-играм 1 Источник:

Школьный учитель переоборудовал свой грузовичок под детскую библиотеку на колесах 1 Источник:

"Перед сном моя дочь положила в воду игрушку пони, которая за ночь должна увеличиться в размере. Я тайком заменила ее на это" 0 Источник:

Слону, потерявшему часть ноги, надевают новый протез 0 Источник:

Отец превратил рисунок дочери в тату 0 Источник:

"Этот мальчуган - мой сосед. У него нет отца, и он часто заезжает на велике ко мне в гараж. Недавно показал ему гантели, и теперь занимается. Просто красавчик!" 0 Источник:

Пес, которого спасли из нелегального центра собачьих боев, вовсю наслаждается жизнью в приюте 0 Источник:

Бездомный мужчина покупает на собранные на улице деньги корм для бродячих кошек, и всегда кормит их 1 Источник: