20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили

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Некоторые люди - истинные мастера маскировки. Им с легкостью удается перевоплотиться в того, кем они не являются, и никто даже не заметит подмены! Ловите подборку с ребятами, которые мастерски притворились другими людьми для своих целей - и главное, что в тот момент этого никто не заметил.
Бездомный поляк Станислав Скупьян украл номер другого бегуна на Лондонском марафоне. Он финишировал под чужим именем, пробежав 300 метров
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Наркоман, зависимый от метамфетамина, переоделся в полицейского. Он обыскал дом и изъял вещество у другого наркозависимого
Студент из Южной Африки год обманом получал бесплатные обеды в KFC. Паренек приходил в заведения ежедневно, утверждая, что его отправили из главного офиса КFC, чтобы проверить качество блюд, и показывал фальшивое удостоверение
"Это - мое самое мощное оружие, с помощью которого я не раз бесплатно проходил на концерты" (надпись на футболке - "сотрудник мероприятия")
Дарон Малакян, гитарист рок-группы System of a Down, притворился обычным фанатом и рассказал одному журналу в 1999 году, как ему нравится группа
Дарон. Возраст: 23
Город: Лос-Анджелес, Калифорния
Какая группа была лучшей: System of a Down!
Самая большая неожиданность: System of a Down. Думаю, эти парни - лучшие.
Мнение: "Ребят, если вы пропустили выступление System of a Down, вы пропустили всё. Они просто дали жару!"
Город: Лос-Анджелес, Калифорния
Какая группа была лучшей: System of a Down!
Самая большая неожиданность: System of a Down. Думаю, эти парни - лучшие.
Мнение: "Ребят, если вы пропустили выступление System of a Down, вы пропустили всё. Они просто дали жару!"
Женщинам в Иране нельзя посещать футбольные матчи. Эти пять девушек прошли на стадион Азади переодетыми в мужчин, чтобы посмотреть матч чемпионата Премьер-лиги Ирана в Профессиональной лиге Персидского залива
Этот мужчина не смог забронировать столик в ресторане. Он перезвонил, притворившись премьер-министром Марокко. Ему дали лучший стол, а шеф-повар попросил у него автограф и сделал фото на память
В 2012 году подросток 2 месяца тайно жил в офисе компании AOL в США. Он ел бесплатную еду, посещал тренажерный зал, спал в конференц-залах, работая удаленно над своим собственным проектом. Все думали, что он там действительно работает
"Использовали упаковку от бутылки, чтобы смастерить браслеты, которые были очень похожи на браслеты для прохода в VIP-ложу на концерте. Прошли бесплатно!"
В годы Второй мировой немецкий минный тральщик "скрывался" в течение восьми дней - военные замаскировали его под остров
Один мошенник украл у Facebook и Google 122 миллиона долларов. Он отправил им фейковые счета, которые компании добросовестно оплатили
"Моя дочь с парнем прошли на концерт, сделав себе такие бейджи, якобы они фотографы мероприятия. Им не задали ни одного вопроса"
Парень прикинулся журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию по книге политика Берни Сандерса. Никто его не раскрыл, но позже парень признался в этом Сандерсу лично
"Комик Галлахер увидел, как я использую язык жестов во время его выступления. Я "пересказывал" шутки своему глухонемому сыну, сидя в зале. Он позвал меня на сцену, думая, что я профессионал, чтобы я делал это для всего зала"
Джон "Чики" Донохью в 1967 году он уехал из Нью-Йорка во Вьетнам, где воевали его трое друзей, чтобы угостить их пивом. Об этом даже собираются снять фильм
Этот мужчина из Оклахомы, США, притворился сотрудником магазина и убедил продавца, что сейчас его очередь заступать в смену. Он был одет в фирменную футболку, и в итоге приступил к работе.. Правда, потом украл все деньги, сигары и лотерейные билеты
Четверо жителей Владивостока притворились автобусом, чтобы перейти через мост, предназначенный только для транспортных средств
Хитрый мошенник из Нигерии Эммануэль Нвуде продал банку несуществующий аэропорт за 332 миллиона долларов
Актер еврейского происхождения Лайонел Ройс потерял работу после прихода к власти Гитлера в 1933 году. Он уехал в Альпы, а потом отрастил бороду, покрасил волосы в светлый, и вернулся обратно. Немцы с радостью приняли его, и даже восхваляли
Актер Хэннибал Бёресс заплатил своему двойнику 500 долларов, чтобы он за него сходил на премьеру фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Никто не заметил подмены
Источник: — переведено специально для fishki.net
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