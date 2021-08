20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили

Дарон. Возраст: 23

Город: Лос-Анджелес, Калифорния

Какая группа была лучшей: System of a Down!

Самая большая неожиданность: System of a Down. Думаю, эти парни - лучшие.

Мнение: "Ребят, если вы пропустили выступление System of a Down, вы пропустили всё. Они просто дали жару!"