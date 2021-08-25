20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили

Некоторые люди - истинные мастера маскировки. Им с легкостью удается перевоплотиться в того, кем они не являются, и никто даже не заметит подмены! Ловите подборку с ребятами, которые мастерски притворились другими людьми для своих целей - и главное, что в тот момент этого никто не заметил.

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Бездомный поляк Станислав Скупьян украл номер другого бегуна на Лондонском марафоне. Он финишировал под чужим именем, пробежав 300 метров 0 Источник:

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Наркоман, зависимый от метамфетамина, переоделся в полицейского. Он обыскал дом и изъял вещество у другого наркозависимого 0 Источник:

Студент из Южной Африки год обманом получал бесплатные обеды в KFC. Паренек приходил в заведения ежедневно, утверждая, что его отправили из главного офиса КFC, чтобы проверить качество блюд, и показывал фальшивое удостоверение 0 Источник:

"А я сказал, что я фотограф из TMZ, чтобы сделать это фото Том Хиддлстона" 0 Источник:

"Это - мое самое мощное оружие, с помощью которого я не раз бесплатно проходил на концерты" (надпись на футболке - "сотрудник мероприятия") 0 Источник:

Дарон Малакян, гитарист рок-группы System of a Down, притворился обычным фанатом и рассказал одному журналу в 1999 году, как ему нравится группа 0 Источник: Дарон. Возраст: 23

Город: Лос-Анджелес, Калифорния

Какая группа была лучшей: System of a Down!

Самая большая неожиданность: System of a Down. Думаю, эти парни - лучшие.

Мнение: "Ребят, если вы пропустили выступление System of a Down, вы пропустили всё. Они просто дали жару!"

Американец стримил бой ММА, а сам делал вид, что играет в джойстик 0 Источник:

Женщинам в Иране нельзя посещать футбольные матчи. Эти пять девушек прошли на стадион Азади переодетыми в мужчин, чтобы посмотреть матч чемпионата Премьер-лиги Ирана в Профессиональной лиге Персидского залива 0 Источник:

Этот мужчина не смог забронировать столик в ресторане. Он перезвонил, притворившись премьер-министром Марокко. Ему дали лучший стол, а шеф-повар попросил у него автограф и сделал фото на память 0 Источник:

В 2012 году подросток 2 месяца тайно жил в офисе компании AOL в США. Он ел бесплатную еду, посещал тренажерный зал, спал в конференц-залах, работая удаленно над своим собственным проектом. Все думали, что он там действительно работает 0 Источник:

"Использовали упаковку от бутылки, чтобы смастерить браслеты, которые были очень похожи на браслеты для прохода в VIP-ложу на концерте. Прошли бесплатно!" 0 Источник:

На День отца в школе сына одинокая мама переоделась в "папу" 0 Источник:

В годы Второй мировой немецкий минный тральщик "скрывался" в течение восьми дней - военные замаскировали его под остров 0 Источник:

Один мошенник украл у Facebook и Google 122 миллиона долларов. Он отправил им фейковые счета, которые компании добросовестно оплатили 0 Источник:

"Моя дочь с парнем прошли на концерт, сделав себе такие бейджи, якобы они фотографы мероприятия. Им не задали ни одного вопроса" 0 Источник:

Парень прикинулся журналистом, чтобы попасть на пресс-конференцию по книге политика Берни Сандерса. Никто его не раскрыл, но позже парень признался в этом Сандерсу лично 0 Источник:

"Мой папа переоделся и два раза сфотографировался на школьный альбом шутки ради" 0 Источник:

А этот мальчуган умеет притворяться манекеном 0 Источник:

Мужчина переоделся доставщиком, и украл несколько ящиков пива 0 Источник:

"На улице было холодно, и я решил зайти внутрь вместе с группой журналистов" 0 Источник:

"Комик Галлахер увидел, как я использую язык жестов во время его выступления. Я "пересказывал" шутки своему глухонемому сыну, сидя в зале. Он позвал меня на сцену, думая, что я профессионал, чтобы я делал это для всего зала" 0 Источник:

Джон "Чики" Донохью в 1967 году он уехал из Нью-Йорка во Вьетнам, где воевали его трое друзей, чтобы угостить их пивом. Об этом даже собираются снять фильм 0 Источник:

Этот мужчина из Оклахомы, США, притворился сотрудником магазина и убедил продавца, что сейчас его очередь заступать в смену. Он был одет в фирменную футболку, и в итоге приступил к работе.. Правда, потом украл все деньги, сигары и лотерейные билеты 0 Источник:

Четверо жителей Владивостока притворились автобусом, чтобы перейти через мост, предназначенный только для транспортных средств 0 Источник:

Хитрый мошенник из Нигерии Эммануэль Нвуде продал банку несуществующий аэропорт за 332 миллиона долларов 0 Источник:

Актер еврейского происхождения Лайонел Ройс потерял работу после прихода к власти Гитлера в 1933 году. Он уехал в Альпы, а потом отрастил бороду, покрасил волосы в светлый, и вернулся обратно. Немцы с радостью приняли его, и даже восхваляли 0 Источник:

Актер Хэннибал Бёресс заплатил своему двойнику 500 долларов, чтобы он за него сходил на премьеру фильма "Человек-паук: Возвращение домой". Никто не заметил подмены 0 Источник:

"Бесплатно пробрались на фестиваль, надев жилеты и взяв упаковки с бутилированной водой" 0 Источник: