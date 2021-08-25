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20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили

20+ людей, которые выдали себя за тех, кем не являются - и им поверили (30 фото)

Автор:
25 августа 2021 19:31
Сообщество : Истории
Метки: Ложь   Случаи   интересно   истории   история   люди   подборка   фото   
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Некоторые люди - истинные мастера маскировки. Им с легкостью удается перевоплотиться в того, кем они не являются, и никто даже не заметит подмены! Ловите подборку с ребятами, которые мастерски притворились другими людьми для своих целей - и главное, что в тот момент этого никто не заметил.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ложь   Случаи   интересно   истории   история   люди   подборка   фото   
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Serg2001 59 минут назад
Немецкий тральщик скрывался от японцев... Куда мир катится?... ((
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