20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку

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Некоторые кричат о том, что мужчины им что-то должны. Другие ценят самые простые вещи. А мужчины, тем временем, действительно совершают подвиги и свои маленькие победы, которые значат для них очень многое. Эта группа в Твиттере называется "Мужики публикуют свои победы" (DudespostingWins), и ее участники делятся своими и чужими вдохновляющими историями. Многим из них хочется просто пожать руку!
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Биотехнологический стартап напечатал 3-D отпечатки рогов носорога, которые имеют такой же генетический отпечаток, как и настоящий рог. Компания надеется, что 3D-печать остановит браконьеров
"Из-за криминальной истории я не мог получить работу, и решил поработать на себя. Начал продавать хот-доги на улице, и получаю 400 долларов в день - на 300 долларов больше, чем я мог бы заработать в офисе"
"17 лет назад мы с женой узнали, что у нашего 11-летнего сына - неизлечимая опухоль мозга, и ему осталось недолго. Мы делали все что могли... И вот мы на его свадьбе - я не могу описать, насколько счастлив этому"
Средняя школа в Далласе, США, организовала "Завтрак с папами", но позже руководство узнало, что у многих учеников нет пап. Они сделали пост в Фейсбуке, позвав мужчин поддержать мальчиков. В день мероприятия пришло 600 волонтеров
Мальчик из интерната в США позвал в суд весь свой класс, чтобы они присутствовали на его усыновлении
19-летний бразилец из бедной семьи узнал, что он поступил в самый престижный университет. Он договорился с центром подготовки, чтобы мыть полы в здании в обмен на бесплатные занятия
5-летний Ной Вудс спас свою маленькую сестру из горящего дома, а потом вернулся, чтобы спасти собаку
Памятник Джорджу - псу, который отдал свою жизнь в бою, защищая детей от нападения двух бродячих собак
В 1912 году у американца Джима Торпа украли кроссовки для бега перед олимпийским забегом. Он нашел разные ботинки в мусоре, побежал в них, и выиграл две медали в тот день
Этот мужчина самостоятельно мастерит разные модельки транспорта из дерева. Для создания обычной модели требуется около 260 часов
"Сегодня я купил первую машину в своей жизни. Я долго копил, и очень горд собой. Вы можете подумать, что это не самое крутое событие в жизни, но для меня это по-настоящему новый этап"
"Шесть лет назад мой отец дал мне эти деньги перед смертью, чтобы я купил свое первое пиво, когда мне исполнится 21 год. Сегодня я сделал это!"
"Мужчина отвел таксиста в парк аттракционов после того, как узнал, что он никогда там не был
"Мой брат несколько лет фотошопил Скелетора во все семейные фотографии. Его жена так этого и не заметила"
"Моя 90-летняя бабушка связала мне жилет, и сказала, что я могу носить его "на вечеринки". По-моему, это бомба"
Этот учитель работает с мальчиками из группы риска, которые остались без отцов. Он создал для мальчишек "Джентльменский клуб", где он учит их выглядеть стильно, уважать старших и женщин, проявлять манеры
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А где же люди про которых нам либералы и прочие полупокеры рассказывают?
P.S. Что такое "Скелетор" ?
Россиянин Михаил Асташов принес сборной по велоспорту золотую медаль и установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл индивидуальную гонку-преследование на дистанции 3000 метров среди спортсменов.
Асташов преодолел дистанцию за 3 минуты и 35,9 секунд. Такое время не показывал еще ни один паралимпиец. И этот случай уникальный - российский велогонщик был единственным в финале, у кого не было конечностей.
400 в день. В час 40 долларов при 10 часах рабочего дня. 8000 в месяц при 20 рабочих днях. 96000 долларов в год. Мне кажется где-то плачет инженер.