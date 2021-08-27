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20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку

20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку (30 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:40
Сообщество : Истории
Метки: жизнь   истории   история   люди   мужчины   подборка   трогательно   фото   
38006
30
Некоторые кричат о том, что мужчины им что-то должны. Другие ценят самые простые вещи. А мужчины, тем временем, действительно совершают подвиги и свои маленькие победы, которые значат для них очень многое. Эта группа в Твиттере называется "Мужики публикуют свои победы" (DudespostingWins), и ее участники делятся своими и чужими вдохновляющими историями. Многим из них хочется просто пожать руку!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жизнь   истории   история   люди   мужчины   подборка   трогательно   фото   
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4k
Барт Симпсон День назад
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114
Cool_Romic 4 минуты назад
Носки тоже украли
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1k
Anubis17 36 минут назад
Если у детей нет пап, то пора бы задуматься почему.
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272
bobobo 3 часа назад
Весь интернат привёл на усыновление. Пусть завидуют. По хотдогам. Чистов в теории заработать можно. Нужно всего лишь продать штук 150 сосисок и бутылок 50 соды. Вопрос- влезет ли всё это в его тележку. 600 волонтеров пришло пожрать на халяву на "Завтрак с папами." На счёт сына с аутизмом как то тоже странно. Аутизм заболевание нервное, а не умственное. Илон Маск -аутист. Думаю, завтрак он себе сварганит влёгкую.
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272
bobobo Вадим 2 часа назад
Согласен, но есть одно "Но". Самозанятый в Штатах может списать дофига налогов. На бензин, на униформу, на инвентарь, на проезд по платным дорогам, на обслуживание офиса, и даже на покупку дома. Если парень не дурак, то госсударство может ещё и должно остаться после заполнения налоговой декларации.
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3k
капитан Флинт 5 часов назад
Пожать руку за то, что пива выпил? Тачку купил? Ха!
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6k
Rado 6 часов назад
Чет я не пойму. Половина картинок про брошенных детей, половина про людей выживающих за копейки.
А где же люди про которых нам либералы и прочие полупокеры рассказывают?
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16k
Пронька Грезной 10 часов назад
Скажите ему кто-нибудь, что кочерыжка тоже съедобная. И даже вкусная!
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209
vijilante 11 часов назад
Уличный продавец хот-догов зарубает $400 в день ?!?!
P.S. Что такое "Скелетор" ?
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484
tartilych russger 5 часов назад
Общался с лоточниками в НЙ. На обычную нормальную жизнь хватает.
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433
Alex vijilante 4 часа назад
О молодежь подъехала, это же Хи-Мен и властелины вселенной, там главзлодей Скелетор. Древний, но для некоторых культовый мультик.
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−2
MidMaster 11 часов назад
Какого х.. здесь делает пацан с арбузом?
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28k
Кот Баюн 12 часов назад
псу руку пожать? или парню, который в зеркале сфоткался?
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9k
Dmitry 16 часов назад
А что тут сказать? УВАЖУХА МУЖИКАМ!!!
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2k
Алексей 16 часов назад
Охота просто пожать руку, практически каждому!
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5k
Максим 19 часов назад
с напечатанными рогами носорога наивные чукотские юноши, или хитрожелтые. с какой стороны посмотреть
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4k
Николай 19 часов назад
Птичики заигрались в Angry Birds
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10k
Голос Вселенной 19 часов назад
Комментарий к фото
А вот не надо было писать, что это завтрак и будут кормить. Все было бы по-честному... )))
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1k
Александр 20 часов назад
Более чем достойный Человек! с соседней ветки:
Россиянин Михаил Асташов принес сборной по велоспорту золотую медаль и установил новый мировой рекорд на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл индивидуальную гонку-преследование на дистанции 3000 метров среди спортсменов.
Асташов преодолел дистанцию за 3 минуты и 35,9 секунд. Такое время не показывал еще ни один паралимпиец. И этот случай уникальный - российский велогонщик был единственным в финале, у кого не было конечностей.
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1k
Александр 20 часов назад
Наша цивилизация ещё имеет право на своё существование пока есть такие Люди!!!
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10k
Сергей 20 часов назад
Вынес из огня сестру и вернулся за собакой… Настоящий Человек.
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4k
Zhora 21 час назад
Это что-то вроде Хонды Аккорд 90х годов. Такая машина в Америке стоит баксов 800. Даже велосипед позади неё - может дороже стоить. И он на эту машину типа ДОЛГО копил, и ставит себе в великое достижение ?! На фото вроде не инвалид, руки-ноги есть - значит и работать может. Даже тот негр, торгующий сосисками на улице, уже смеётся.
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105
Rom Zhora 10 часов назад
долларов 100...... а не 800
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311
Мурчелло Slim OFF 10 часов назад
С хохлостана.
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2k
Юрий 21 час назад
Новости то всё про забугорную жизнь, про джнов и сэмов.
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3k
Brataxe 22 часа назад
"Начал продавать хот-доги на улице, и получаю 400 долларов в день"

400 в день. В час 40 долларов при 10 часах рабочего дня. 8000 в месяц при 20 рабочих днях. 96000 долларов в год. Мне кажется где-то плачет инженер.
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