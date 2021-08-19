Наш мир прекрасен: 30 лучших фото с конкурса CEWE Photo Award

Наш мир - удивительное место, и благодаря таким фотографиям со всего света мы еще раз в этом убеждаемся. В этом году крупнейший фотоконкурс CEWE Photo Award с девизом "Наш мир прекрасен" собрал более 600 тысяч снимков из 170 стран. Жюри было нелегко сделать выбор среди огромного количества работ, но недавно они представили лучшие фото в десяти категориях. Взглянем на подборку лучших снимков участников конкурса!

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Категория "Спорт". Фотограф - Andreas Bauer 0 Источник:

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Фотограф Zdeněk Vošický 0 Источник:

Фотограф Simon Alvarez Foucher 0 Источник:

Категория "Люди". Фотограф Hartmut Schwarzbach 0 Источник:

Фотограф Karel Meuleman 0 Источник:

Фотограф Josef Hinterleitner 0 Источник:

Категория "Пейзажи". Фотограф Manfred Voss 0 Источник:

Фотограф Stefan Schorno 0 Источник:

Фотограф Rong Yang 0 Источник:

Фотограф Zdeněk Vošický 0 Источник:

Категория "Животные". Фотограф Josef Schwarz 0 Источник:

Фотограф Dikye Ariani 0 Источник:

Фотограф Robert Sommer 0 Источник:

Категория "Природа". Фотограф Petra Jung 0 Источник:

Фотограф Andreas Wolden 0 Источник:

Фотограф Mareike Mosch 0 Источник:

Категория "Архитектура и технологии". Фотограф Cor Boers 0 Источник:

Фотограф Ladislav Dvořák 0 Источник:

Категория "Путешествия и культура". Фотограф Siegfried Claeys 0 Источник:

Фотограф Lorenzo Perotti 0 Источник:

Фотограф Edgard De Bono 0 Источник:

Категория "Еда". Фотограф David Weimann 0 Источник:

Фотограф Werner Kaminsky 0 Источник:

Фотограф Carina Jacobsson 0 Источник:

Категория "Хобби". Фотограф Hans Lahodny 0 Источник:

Фотограф Sven Burkhard 0 Источник:

Фотограф Carsten Schröder 0 Источник:

Категория "Фото с воздуха". Фотограф Azim Khan Ronnie 0 Источник:

Фотограф Harald Unterbuchschachner 0 Источник: