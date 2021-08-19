Наш мир прекрасен: 30 лучших фото с конкурса CEWE Photo Award

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Наш мир - удивительное место, и благодаря таким фотографиям со всего света мы еще раз в этом убеждаемся. В этом году крупнейший фотоконкурс CEWE Photo Award с девизом "Наш мир прекрасен" собрал более 600 тысяч снимков из 170 стран. Жюри было нелегко сделать выбор среди огромного количества работ, но недавно они представили лучшие фото в десяти категориях. Взглянем на подборку лучших снимков участников конкурса!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: жизнь красивые фото люди мир подборка фото фотограф фотоконкурс
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