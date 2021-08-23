«Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза

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Площадку для съёмок готовили несколько месяцев: авторы фильма построили небольшой участок железнодорожного пути, а паровоз привезли в нужное место на грузовиках.
Судя по фотографиям, которые сделали местные жители, сцену снимали как минимум с двух вертолётов, хотя на видео попал только один.
«Миссия невыполнима 7» должна выйти 27 мая 2022 года.
Ранее авторы фильма отсняли для него сцену, в которой Том Круз на мотоцикле спрыгнул с горного трамплина, расположенного на высоте примерно 1200 метров над уровнем моря.
Сцену крушения паровоза сняли в английском графстве Дербишир, близ местечка Стоуни Миддлтон.
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