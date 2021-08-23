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«Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза

«Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 10:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   видео   кино   миссия невыполнима 7   роль   съемка   фильм   фото   
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Площадку для съёмок готовили несколько месяцев: авторы фильма построили небольшой участок железнодорожного пути, а паровоз привезли в нужное место на грузовиках.

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Метки: актеры   видео   кино   миссия невыполнима 7   роль   съемка   фильм   фото   
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11k
Bill Час назад
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Bartello 7 минут назад
Взрыва не будет?
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620
Sexxxton 22 минуты назад
Лучше бы отдали пенсионерам.
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3k
Слава Андреев Полчаса назад
Очень здорово, что еще остались Живые фильмы, сняты по старинке. А не в одной комнате((((
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−18
Thomsen 58 минут назад
О как, паровоз в высокотехнологичной франшизе, напичканной всякими ох*ительными гаджетами?? Интрига, чёрт. Как Итан Хант в 21-ом веке в паровозное депо попал?
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Егор Час назад
Нормально так засрали водоемчик. Я думал, уже давно все рисуют.
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