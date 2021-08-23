«Миссия невыполнима 7»: сцена крушения паровоза

Судя по фотографиям, которые сделали местные жители, сцену снимали как минимум с двух вертолётов, хотя на видео попал только один.

«Миссия невыполнима 7» должна выйти 27 мая 2022 года.

Ранее авторы фильма отсняли для него сцену, в которой Том Круз на мотоцикле спрыгнул с горного трамплина, расположенного на высоте примерно 1200 метров над уровнем моря.