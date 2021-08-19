Как снимали фильм "Гладиатор"

История этого фильма началась ещё в 70-х, когда Дэвид Францони начал работу над сценарием. Но в те годы, масштабные исторические фильмы были не в приоритете у продюсеров и сценарий остался лежать без дела.
Лёд тронулся, когда Францони познакомился со Спилбергом. Режиссёр и сценарист договорились, что по сценариям Францони, будут сняты три фильма на студии Спилберга. Вот тут сценарий "Гладиатора" и пригодился.
Для столь масштабного фильма нужен был подходящий режиссёр и эту должность предложили Ридли Скотту.
Изначально, сценарий Скотту совершенно не понравился и он был намерен отказаться. Но здесь сыграли роли два важных фактора.
Во-первых, карьера режиссёра переживала не лучшие времена. Ридли Скотт в последнее время выдавал не лучшие свои фильмы.
Во-вторых, бюджет фильма составлял 100 миллионов долларов, а масштабные съёмки Ридли Скотту были по душе.
Исполнить главную роль предложили Расселу Кроу. На тот момент актёр ещё не был суепрзвездой, но он тоже сначала начал воротить нос от сценария. Но вот перспектива сняться у Ридли Скотта манила. Плюс к этому, режиссёр пообещал Расселу, что сценарий они перепилят по ходу работы.
Ридли Скотт не соврал. К работе над сценарием были привлечены Джон Логан и Уильям Николсон, которые мало что оставили от первоначальной версии.
Как такового, готового сценария не было ни на момент начала съёмок, ни в процессе. Что-то постоянно переделывалось, а фильм снимался в хронологическом порядке.
Отношения у Рассела Кроу и Ридли Скотта складывались не лучшим образом. На съёмочной площадке они постоянно конфликтовали. Кроу не подчинялся приказам режиссёра, а Ридли Скотт не прислушивался к идеям актёра.
Не сложились отношения у Рассела Кроу и с Оливером Ридом. Рида тоже раздражало желание актёра вмешаться в съёмочный процесс со своими идеями. Однажды, между актёрами, дело чуть было не дошло до драки.
Поединок между героями Кроу и Рида был и в сценарии. Хорошая бы, наверное, получилась сцена, но Оливер Рид покинул нас до конца съёмок.
У фильма была хорошая страховка и Ридли Скотт мог себе позволить переснять все необходимые сцены с новым актёром, но делать этого режиссёр не стал.
На помощь пришли дублёры, монтаж и очередное переписывание сценария.
Сценарию, конечно, досталось, его переписывали до самого окончания съёмок. Решение о том, что главный герой не должен остаться в живых, было принято в последние дни. Такой конец показался более логичным режиссёру и он смог убедить в этом студию и Рассела Кроу.
Выйдя в прокат, фильм произвёл фурор. При бюджете в 100 миллионов долларов, "Гладиатор" собрал 460 миллионов. Помимо денег, фильм был удостоен пяти премий "Оскар".
Источник:
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