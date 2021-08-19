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Как снимали фильм "Гладиатор"

Как снимали фильм "Гладиатор" (7 фото)

Автор:
19 августа 2021 08:56
Сообщество : Кино
Метки: Как снимали   актеры   гладиатор   кино   съемка   факты   фильм   фото   
838
7

История этого фильма началась ещё в 70-х, когда Дэвид Францони начал работу над сценарием. Но в те годы, масштабные исторические фильмы были не в приоритете у продюсеров и сценарий остался лежать без дела.

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Метки: Как снимали   актеры   гладиатор   кино   съемка   факты   фильм   фото   
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7k
Maxim Час назад
Классный фильм. Недавно пересмотрел.
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19k
shevanez Час назад
Достойный фильм!!!
Ссылка www.youtube.com
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