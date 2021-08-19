Как снимали фильм "Гладиатор"

Для столь масштабного фильма нужен был подходящий режиссёр и эту должность предложили Ридли Скотту.

Изначально, сценарий Скотту совершенно не понравился и он был намерен отказаться. Но здесь сыграли роли два важных фактора.

Во-первых, карьера режиссёра переживала не лучшие времена. Ридли Скотт в последнее время выдавал не лучшие свои фильмы.

Во-вторых, бюджет фильма составлял 100 миллионов долларов, а масштабные съёмки Ридли Скотту были по душе.