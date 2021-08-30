FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 132 поста • 104 подписчика подписаться
Главная > Сообщество СССР 
Как это было: линейки 1 сентября в СССР

Как это было: линейки 1 сентября в СССР (16 фото)

Автор:
30 августа 2021 10:28
Сообщество : СССР
Метки: 1 сентября   день знаний   линейка   первое сентября   фото   школьники   
766
16

Близится День знаний - 1 сентября. И хоть наши пользователи уже давно не ходят на линейки в качестве учеников, мы решили вспомнить, как это было раньше. Перед вами коллекция кадров со школьниками и студентами в первый день учебы.

×


А у вас остались фото со своих линеек на 1 сентября?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: 1 сентября   день знаний   линейка   первое сентября   фото   школьники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
КОСТЯН 39 минут назад
У меня всегда 1 сентября был днём депресухи... Опять школа, опять грёбаные уроки в классе и дома, дану нах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
363
Aleks 8 минут назад
Я учился в Тельшяе, что в Литовской ССР. Так я на первое сентября вообще с цветами не заморачивался! Между домом и школой у нас кладбище находилось. Так я спокойненько шёл через него и набирал на любой вкус и цвет цветов, после чего их же дарил. У меня всегда был самый большой букет и учителя это с благодарностью подчёркивали. А вообще, если бы не школа, то детство было бы намного лучше. Чище и приятнее что ли. Но без неё никуда и это надо пройти всем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Serg2001 20 минут назад
У сеструхи была трагедь. В школу фотограф пришел и фоткал каждого отдельно за партой. А для антуражу попросил какую-нибудь тетрадку в раскрытом виде на парту положить. Ну учительница со своего стола первую попавшуюся тетрадку взяла, раскрыла на случайной странице и на парту положила. А потом сеструха со школы приходит и ревет. Им фотки готовые выдали и у нее невооруженным глазом на этой тетрадке жирная двойка прям лезет в глаза... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 22 минуты назад
31 августа я с мамой пошли за цветами к их друзьям. У них был частный дом и во дворе было множество разных цветов. И совпало так что к ним пришел еще один знакомый, журналист, дядя Толя. Этот дядя Толя приехал из командировки в Болгарию и привез два винила (раскрывашка) «Юнона и Авось». И здоровую бутылку какого-то алкоголя. Мобил не было, но откуда-то подтянулись друзья/родня. Завертелась «культурная» пьянка. Куча народа слушали оперу и бухали. Я к этому действу относился безразлично и занимался какими-то своими делами. После 100500 прослушивания рок-оперы мама спохватилась что мне завтра в первый класс идти, а время было далеко за полночь. Надергав в темноте гладиолусов побежали домой. Отчетливо помню как бежали и как утром собирали ранец. Как с мамой, сестрой и соседями (они своего сына вели в 1 класс) пошли в школу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
babuby 24 минуты назад
Вот сколько живу, ни разу не видел человека для которого-бы 1 сентября был-бы праздником!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Найден способ ускорить работу старых iPhone Найден способ ускорить работу старых iPhone Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей Крик души: первоклассник использовал школьный дневник для записи своих мыслей «Назад в будущее»: школьники собрали копию машины времени «Назад в будущее»: школьники собрали копию машины времени СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка 23 января всех школьников и студентов обязали учиться 23 января всех школьников и студентов обязали учиться В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

515908



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете на рейсе в Сочи
0
150
"Девушка, включи кондиционер!": пассажирка бизнес-класса устроила скандал в самолете...
17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
0
16
17 случаев, когда любимцы демонстрируют эмоции от чего-то нового
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#животные#позитив#страна#прикол#фильм#комментарии#прошлое
#интересно#история#СССР#искусство#прикольные#милота#подборка#актеры#мемы#сарказм
#Юмор#картинки#фотографии#кино#Россия#сша#жизнь#город#приколы#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться