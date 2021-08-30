Как это было: линейки 1 сентября в СССР

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Близится День знаний - 1 сентября. И хоть наши пользователи уже давно не ходят на линейки в качестве учеников, мы решили вспомнить, как это было раньше. Перед вами коллекция кадров со школьниками и студентами в первый день учебы.
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3. Не все фото с 1 сентября веселы: это снимок сделан 1 сентября 1945 года, возвращение к мирной жизни, первая лекция в МГУ
А у вас остались фото со своих линеек на 1 сентября?
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