«Назад в будущее»: школьники собрали копию машины времени

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Фаныты «Назад в будущее» от нее в восторге!
В течение многих лет у входа в техническую школу Tanabe Tech (префектура Вакаяма, Япония) стояли большие пальмы. Но в 2016 году они сильно пострадали от вредителей, и их пришлось убрать.
Директор школы решил заменить растения чем-то более постоянным. Для этого он поручил руководителю класса механики Масато Такаи сделать скульптуру, которая будет олицетворять то, чем занимается школа.
Директор школы решил заменить растения чем-то более постоянным. Для этого он поручил руководителю класса механики Масато Такаи сделать скульптуру, которая будет олицетворять то, чем занимается школа.
Масато посоветовался со своими учениками, и вместе они решили собирать автомобиль. Но вскоре учитель подумал, что вместо простой машины можно собрать что-то действительно легендарное. И тогда началась работа по созданию машины времени DeLorean из фильма «Назад в будущее» в натуральную величину.
Процесс сбора DeLorean был трудным и занял много времени. Из года в год ученики передавали друг другу работу над машиной, и каждый класс продолжал с того места, на котором остановились старшие ученики. К моменту, когда автомобиль был готов, над ним поработало 500 учеников.
Масато попросил разрешения на использование подобия автомобиля из фильма, а также саундтрека из «Назад в будущее» у студии Universal, после чего DeLorean установили перед входом в школу. Автомобиль не просто стоит, но еще и светится, вращается и воспроизводит музыку.
Масато попросил разрешения на использование подобия автомобиля из фильма, а также саундтрека из «Назад в будущее» у студии Universal, после чего DeLorean установили перед входом в школу. Автомобиль не просто стоит, но еще и светится, вращается и воспроизводит музыку.
Пользователи Сети были в восторге от этого проекта.
"Скажите мне, что все называли учителя «Док», когда собирали эту машину."
"Качество впечатляет. Прекрасная работа!"
"Эти колеса выглядят так, будто они из Skyline."
"Кажется, я поеду в Вакаяму."
"Скажите мне, что все называли учителя «Док», когда собирали эту машину."
"Качество впечатляет. Прекрасная работа!"
"Эти колеса выглядят так, будто они из Skyline."
"Кажется, я поеду в Вакаяму."
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