«Назад в будущее»: школьники собрали копию машины времени

Процесс сбора DeLorean был трудным и занял много времени. Из года в год ученики передавали друг другу работу над машиной, и каждый класс продолжал с того места, на котором остановились старшие ученики. К моменту, когда автомобиль был готов, над ним поработало 500 учеников.



Масато попросил разрешения на использование подобия автомобиля из фильма, а также саундтрека из «Назад в будущее» у студии Universal, после чего DeLorean установили перед входом в школу. Автомобиль не просто стоит, но еще и светится, вращается и воспроизводит музыку.