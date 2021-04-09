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«Назад в будущее»: школьники собрали копию машины времени

«Назад в будущее»: школьники собрали копию машины времени (4 фото + 2 видео)

Автор:
09 апреля 2021 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: видео   машина   машина времени   назад в будущее   сделай сам   фото   школьники   
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Фаныты «Назад в будущее» от нее в восторге!

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Метки: видео   машина   машина времени   назад в будущее   сделай сам   фото   школьники   
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
фекально-дендроидная конструкиця.
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Яков Колька Валеркин сын Час назад
Так собери лучше чем сделали дети
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8k
Lev Asriev 42 минуты назад
Я как-то тоже собрал копию машины времени, вот этой машины.
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