В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи

С точки зрения психологии, подростки ведут себя жестоко по отношению к другим по нескольким причинам: пубертатный период, с целью доказать свое превосходство и силу, из-за неустойчивости психики. Психологи склонны считать, что в этот период ребёнок пытается понять себя, своё место в обществе, проверяет границы дозволенности.

С точки зрения обычных людей (в нашем случае пользователей сети) современные подростки просто невоспитанны и ничего не боятся. Они прекрасно знают свои права, вот только представления не имеют о своих обязанностях.

А как считаете вы?