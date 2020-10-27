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В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи

В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи (2 фото)

Автор:
27 октября 2020 16:16
Сообщество : Жить в России
Метки: воронеж   дети   жестокость   инвалид   интересное   подростки   фото   школьники   
1739
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В субботу в Воронеже 12-летние подростки набросились на инвалида, избив мужчину, когда он гулял вокруг дома. Мать пострадавшего обратилась в полицию и рассказала подробности в Facebook.

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Метки: воронеж   дети   жестокость   инвалид   интересное   подростки   фото   школьники   
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38  комментариев
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10k
P.F. Час назад
Это не подростки. Это малолетние дебилы с опилками вместо мозга в голове.
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2k
владимир 3 минуты назад
Нужно снижать возраст уголовной ответственности до 10 лет. Как в некоторых штатах США.
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6k
waffentrager 8 минут назад
Ублюдочные мрази
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28
Бородач 13 минут назад
Чем накажут? Пальцем погрозят?
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628
4EPMET 21 минуту назад
Я считаю, что хорошего ремня не хватает этим малолетним дебилам!
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4k
sivanov1079 Полчаса назад
Безнаказанность, недоразвитость, отсутствие родительского и общественного контроля, подражание идиотам, играм, фильмам.
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10k
Яромиръ sivanov1079 11 минут назад
это продукты "яжматерей"
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6k
Артём Полчаса назад
Увы, 12 лет, ничего не будет. На учёте они скорее всего итак состоят, а уголовки или административки не положено.
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15k
Lynx 37 минут назад
Псы с городских окраин - есть такая порода.
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11k
Объект реальности 38 минут назад
Только КОМПОТ спасет этот мир.
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17k
Аня 39 минут назад
Воспитывать словами этих зверенышей раньше надо было, а теперь только п.из.д.ить, возможно ногами, как они того инвалида. Глядишь, и границы дозволенного сами определятся, и желание самоутверждения пройдет.
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28
Бородач Аня 12 минут назад
Можно винным напитком с метилом угостить
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17k
Аня Бородач 5 минут назад
Зачем увеличивать количество инвалидов нам же на шею, эти дитачки чуть подрастут и вполне смогут валить лес где-нибудь в Сибири.
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15k
Олег 40 минут назад
Объяснить можно одним словом - БЕЗНАКАЗАННОСТЬ. Дети чересчур хорошо знают свои права и, к сожалению, абсолютно не боятся душеспасительных бесед. И тронуть их нельзя.
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2k
Арт 49 минут назад
Таких малолетних уе*ков надо тоже пинать лежачих, а потом на малолетку отправлять, что в тупой башке мозги появлялись, хотя увы это не всем помогает
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48k
smakido 52 минуты назад
Я не оправдываю этих подростков - они безусловно должны быть наказаны,но очень многие дети лишены любви родителей- т.к.те или пьющие,или неполная семья -мать "зашивается",чтобы прокормить детей ,или "гаджет купили-долг выполнили"! А с ребенком нужно разговаривать,общаться,знать его помыслы,интересы и т.д Любить надо! А они нелюбимы!От этого ещё будет много бед и родители получат "горькие"всходы" .
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7k
Шурум-бурум 53 минуты назад
биомусор плодит биомусор... за это они еще и деньги получают
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8k
ScorpionDS 53 минуты назад
Отп*здить их, что бы им проще было определиться с границами дозволенности.
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2k
Александр 53 минуты назад
просто невоспитанны и ничего не боятся? Ой ли? Они не боятся ровно до тех пор, пока уверены в собственной безнаказанности. Как только с ними поступаешь так же как они - отрезвление мгновенное.
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2k
Egoro 55 минут назад
Почитал все, заявляю, что поможет только одно, как ы том ролике - постить.
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2k
Egoro 53 минуты назад
*пистить, гребаный т9.
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43k
noName 55 минут назад
Много чего творил в детстве,за что сейчас до сих пор стыдно.Но что б до такого додуматься...Родителей этой шайки изучать надо
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2k
Ухалус Посовиномус noName 45 минут назад
Ну так в том детстве, до детошизии, за косяки можно было вполне отхватить на орехи. А дома б еще и добавили, если по делу. А теперь у них жеж права жеж
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43k
noName Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Дома охватить-это да,фигня.А от своих же пацанов на улице это уже серьёзнее.А в целом да-"Онижедети!"
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9k
Евгений 59 минут назад
Просто не все знают, что детей надо воспитывать. Некоторые думают что и так, само вырастет - результаты не заставляют себя ждать.
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−41
Гай Руф Час назад
Зоны, воспитание, психологи, садить кого-то куда-то [мат]-муеж...
Развели базар...
Мне бы за такое в 12 лет батя жопу ремнем перекрасил и часть спины....
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98
EM Час назад
Доказать своё превосходство ? Над безответным инвалидом? Вчетвером? Родителей этих отморозков пороть надо! Хотя, наверное уже поздно.
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