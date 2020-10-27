В Воронеже 12-летние дети избили инвалида, который не мог дать сдачи

В субботу в Воронеже 12-летние подростки набросились на инвалида, избив мужчину, когда он гулял вокруг дома. Мать пострадавшего обратилась в полицию и рассказала подробности в Facebook.
Дарья Лаврова, мать 38-летнего инвалида-аутиста, рассказала в Facebook о жестокости детей. По словам женщины, четверо 12-летних детей набросились на её сына, когда он прогуливался вокруг дома. Из-за болезни мужчина не мог дать сдачи, а лишь плакал, когда его били и пинали ногами школьники.
Мать опубликовала фотграфии синяков в Faceebok, которыми заинтересовались в полиции.
Полицейские сообщили женщине, что начали проверку по данному инциденту. Дело взял под личный контроль начальник ГУ МВД по Воронежской области. В полиции пообещали, что подростков найдут и обязательно накажут.
С точки зрения психологии, подростки ведут себя жестоко по отношению к другим по нескольким причинам: пубертатный период, с целью доказать свое превосходство и силу, из-за неустойчивости психики. Психологи склонны считать, что в этот период ребёнок пытается понять себя, своё место в обществе, проверяет границы дозволенности.
С точки зрения обычных людей (в нашем случае пользователей сети) современные подростки просто невоспитанны и ничего не боятся. Они прекрасно знают свои права, вот только представления не имеют о своих обязанностях.
А как считаете вы?
Источник:
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Развели базар...
Мне бы за такое в 12 лет батя жопу ремнем перекрасил и часть спины....