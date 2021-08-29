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Цветные фотографии Сибири в 1895 году. Путешествие барона де Бая

Цветные фотографии Сибири в 1895 году. Путешествие барона де Бая (15 фото)

Автор:
29 августа 2021 20:51
Метки: интересно   путешествие   российская империя   фотографии   
474
15
Фотографии французского путешественника барона Жозефа де Бая (1853-1931г)- во время его странствий по Европейской части России, Сибири, Уралу, Кавказу, Молдавии и Грузии. За 20 лет он объехал практически всю Российскую империю.
Фотографии раскрашены с помощью нейронных сетей, часть цветов может отличаться от настоящих, но позволяет взглянуть и составить впечатление от того как выглядела жизнь раньше.
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Метки: интересно   путешествие   российская империя   фотографии   
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Ruk 4 часа назад
когда же этих раскрасунов окоротят? задолбали фотки портить
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