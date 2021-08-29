Цветные фотографии Сибири в 1895 году. Путешествие барона де Бая

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Фотографии французского путешественника барона Жозефа де Бая (1853-1931г)- во время его странствий по Европейской части России, Сибири, Уралу, Кавказу, Молдавии и Грузии. За 20 лет он объехал практически всю Российскую империю.
Фотографии раскрашены с помощью нейронных сетей, часть цветов может отличаться от настоящих, но позволяет взглянуть и составить впечатление от того как выглядела жизнь раньше.
Фотографии раскрашены с помощью нейронных сетей, часть цветов может отличаться от настоящих, но позволяет взглянуть и составить впечатление от того как выглядела жизнь раньше.
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