Цветные фотографии Сибири в 1895 году. Путешествие барона де Бая

Фотографии французского путешественника барона Жозефа де Бая (1853-1931г)- во время его странствий по Европейской части России, Сибири, Уралу, Кавказу, Молдавии и Грузии. За 20 лет он объехал практически всю Российскую империю.

Фотографии раскрашены с помощью нейронных сетей, часть цветов может отличаться от настоящих, но позволяет взглянуть и составить впечатление от того как выглядела жизнь раньше.

1. Курган. 0

2. Курган, окресности. 0

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3. Курган. Река Тобол. 0

4. Окрестности Тобольска. Лодка остяков. 0

5. Окрестности Тобольска. Лодочная пристань близ Самарово. 0

6. Окрестности Тобольска. Местонахождение Искера, столицы Сибирского ханства. 0

7. Омск. Вид от крепости. 0

8. Тобольск. Памятник, возведенный в память об Ермаке. 0

9. Омск. Каменная баба в местном музее. 0

10. Тобольск. Коновал. 0

11. Тобольск. Общий вид 0

12. Тобольский музей. 0

13. Окрестности Тобольска. Улица в Самарово. 0

14. Тобольский кремль. 0